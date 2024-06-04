Кабмин одобрил привлечение кредитов от Южной Кореи на $2,1 млрд

Кабинет министров утвердил законопроект о ратификации Рамочного межправительственного соглашения с Южной Кореей о привлечении $2,1 млрд на 2024−2029 на восстановление Украины. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

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Принятие законопроекта необходимо для вступления в силу Рамочного соглашения по кредитам от южнокорейского Фонда экономического развития и сотрудничества (EDCF), подписанного 19 апреля 2024 года в Вашингтоне.

«Денежные средства будут направлены на закупку оборудования и проекты восстановления, которые будут реализовываться государством или государственными компаниями под государственную гарантию, а также на финансирование государственного бюджета», — прокомментировала министерша экономики Юлия Свириденко.

Рамочное соглашение вступает в силу с даты получения сторонами по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о завершении необходимых внутригосударственных процедур.

Следующим этапом будет подготовка к реализации отобранных корейской стороной проектов.

Для каждого проекта будут заключаться отдельные договоры, определяющие сумму, сроки и условия предоставления льготных ссуд.

Согласно соглашению, на первом этапе кредиты могут быть привлечены на поставку оборудования. С 2025 г. будет возможность привлекать инфраструктурные кредиты на восстановление.