Правительство автоматически продлило на три месяца отсрочки от мобилизации. Это касается работников, которые получили «бронь» от Минэкономики. Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.
Кабмин продлил на три месяца отсрочки от мобилизации
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Продолжение бронирования
Таким образом, бронирование автоматически продлевается на три месяца для тех, у кого не истек его срок на момент принятия постановления, то есть 7 мая.
Как отметил Мельничук, постановление касается бронирования в рамках соответствующих решений Минэкономики, согласно постановлению КМУ от 27 января 2023 № 76 «Некоторые вопросы реализации положений закона „О мобилизационной подготовке и мобилизации“ относительно бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время» .
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Напомним
Ранее Кабмин принял решение об автоматическом продлении бронирования на месяц. Впрочем, сегодня этот срок был увеличен.
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