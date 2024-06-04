Польские фермеры возобновили блокировку грузовиков в пункте пропуска «Рава-Русская — Гребенное»

Польские фермеры утром 4 июня заблокировали движение грузовиков в пункте пропуска «Рава-Русская — Гребенное». Об этом сообщили корреспонденту Укринформа в пресс-службе ГНСУ.

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Что известно

«С 11.00 4 июня польские фермеры заблокировали грузовой участок в пункте пропуска „Рава-Русская — Гребенное“. Следовательно, ожидается полная остановка движения грузовых автомобилей на выезд из Украины», — сообщили в пресс-службе.

Блокировка, как ожидается, продлится до второй половины 6 июня.

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Сколько будут пропускать грузовики

Ранее Гостаможслужба проинформировала, что при блокировке грузового участка в ЧП «Рава-Русская — Гребенное» в направлении на въезд в Украину польская сторона будет пропускать не более 24 грузовиков в сутки (два запуска по 12 авто) и до 4 автомобилей в час с гуманитарными грузами .

Пропуск остальных категорий транспортных средств в обоих направлениях будет осуществляться постоянно.

Напомним

29 апреля польские фермеры прекратили блокирование движения грузового транспорта на всех пунктах пропуска на границе с Украиной.