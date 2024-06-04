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4 июня 2024, 15:14 Читати українською

Киев вышел за лимиты: вводят экстренные отключения света

4 июня применяют экстренные отключения света. Графики плановых отключений пока не действуют. Об этом написал директор компании YASNO Сергей Коваленко.

4 июня применяют экстренные отключения света.
Фото:depositphotos

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Что известно

«День. Киев вышел за лимиты. „Укрэнерго“ дал команду на экстренные отключения. Графики не работают», — написал Коваленко.

Отметим, что еще вчера жителей столицы предупреждали, что для города увеличился дефицит электроэнергии. А потому на сегодняшний день были запланированы большие, чем вчера, ограничения при отключениях света, в частности с привлечением «светло-серой» зоны из графиков.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 9

+
+56
Qwerty1999
Qwerty1999
4 июня 2024, 15:46
#
Нашему народу пофиг на призывы к экономии…

Включают все электроприборы,
когда хотят и на сколько хотят…
+
0
SAndreyS
SAndreyS
4 июня 2024, 15:47
#
100%
+
+45
R S
R S
4 июня 2024, 16:22
#
Включают все электроприборы,
когда хотят и на сколько хотят…

А как вы это проверили???
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
4 июня 2024, 16:42
#
R S
«А как вы это проверили???»

В Киеве проверяющих и без меня хватает.

«Київ вийшов за ліміти. „Укренерго“ дав команду
на екстрені відключення.» — написав Коваленко.
+
+30
veritas69
veritas69
4 июня 2024, 16:01
#
А як економити коли ЕЕ була лише 2 години — з 12:30 до 14:30
+
+15
Abramon
Abramon
4 июня 2024, 16:23
#
«Офісний планктон» не звик сидіти без кондиціонера, мікрохвильовок і кави. Ніякі рекомендації не діятимуть.
+
+15
R S
R S
4 июня 2024, 16:36
#
Создание комфортных условий работы в офисе — обязательное условие для высой продуктивности «планктона».
Прошлым летом я рассчитался с работы из-за не желания руководства починить кондиционер в комнате. Летом было просто невыносимо там находиться…
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
4 июня 2024, 16:48
#
Офисный планктон такой привередливый,
вдруг что не так — сразу истерика…
+
0
Антон Куминов
Антон Куминов
4 июня 2024, 16:52
#
Нет, нужно быть терпилой как ваше поколение
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