Киев вышел за лимиты: вводят экстренные отключения света

Что известно

«День. Киев вышел за лимиты. „Укрэнерго“ дал команду на экстренные отключения. Графики не работают», — написал Коваленко.

Отметим, что еще вчера жителей столицы предупреждали, что для города увеличился дефицит электроэнергии. А потому на сегодняшний день были запланированы большие, чем вчера, ограничения при отключениях света, в частности с привлечением «светло-серой» зоны из графиков.