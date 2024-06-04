4 июня применяют экстренные отключения света. Графики плановых отключений пока не действуют. Об этом написал директор компании YASNO Сергей Коваленко.
Киев вышел за лимиты: вводят экстренные отключения света
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Что известно
«День. Киев вышел за лимиты. „Укрэнерго“ дал команду на экстренные отключения. Графики не работают», — написал Коваленко.
Отметим, что еще вчера жителей столицы предупреждали, что для города увеличился дефицит электроэнергии. А потому на сегодняшний день были запланированы большие, чем вчера, ограничения при отключениях света, в частности с привлечением «светло-серой» зоны из графиков.
Источник: Минфин
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Комментарии - 9
Включают все электроприборы,
когда хотят и на сколько хотят…
когда хотят и на сколько хотят…
А как вы это проверили???
«А как вы это проверили???»
В Киеве проверяющих и без меня хватает.
«Київ вийшов за ліміти. „Укренерго“ дав команду
на екстрені відключення.» — написав Коваленко.
Прошлым летом я рассчитался с работы из-за не желания руководства починить кондиционер в комнате. Летом было просто невыносимо там находиться…
вдруг что не так — сразу истерика…