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4 июня 2024, 15:22 Читати українською

Почти половина украинцев считают, что за время президентства Зеленского ситуация в экономике стала хуже — КМИС

Почти половина украинцев (49%) полагают, что ситуация в экономике за период президентства Владимира Зеленского ухудшилась. Такие результаты опроса, проведенного 16−22 мая, приводит Киевский международный институт социологии (КМИС).

Почти половина украинцев (49%) полагают, что ситуация в экономике за период президентства Владимира Зеленского ухудшилась.

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Однако 16.5% связывают это, прежде всего, с полномасштабным вторжением, а 23% — прежде всего с ошибочными действиями власти (еще 9% назвали обе причины).

КМИС отмечает, что в условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение, однако социологи считают, что полученные результаты сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.

Источник: Минфин
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Комментарии - 18

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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
4 июня 2024, 16:06
#
Хе -Хе
ПРЕС-РЕЛІЗИ ТА ЗВІТИ
СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НАСТРОЇ ЖИТЕЛІВ УКРАЇНИ ТА РЕЙТИНГ ПІДТРИМКИ ПАРТІЙ І ПОЛІТИЧНИХ ЛІДЕРІВ: ЛИСТОПАД 2016 РОКУ
Головні результати:

22.11.2016

82% українців оцінюють поточну соціально-економічну ситуацію як «погану». Основною причиною, на думку українців, є корупція у вищих ешелонах влади -так вважають 66% опитаних.
84% українців загалом негативно оцінюють «все, що зараз відбувається в країні». З тих, хто дав таку оцінку 56% вважають, що в такій ситуації «краще виходити на вулицю з протестом», 16% вважають, що «краще терпіти все заради збереження спокою».При цьому 40% українців говорять, що готові особисто взяти участь в акціях протесту проти чинної влади.
69% українців вважають, що Президент Петро Порошенко веде країну у неправильному напрямку. Вважають, що веде у правильному напрямку — 14%.
70% опитаних вважають, що Президент Петро Порошенко не здатен вивести країну з кризи. Протилежної думки дотримуються 14%. Водночас, 68% українців не вірять, що Президент Петро Порошенко здатен припинити війну. 16% вважають, що він може це зробити…

https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=660&page=79

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+60
Andriy09
Andriy09
4 июня 2024, 16:23
#
Тобто у 2016 році 68% українців вважали що президент сам може взяти і закінчити війну? Не дивно, що у 2019 році вони проголосували за того, хто пообіцяв припинити стріляти.
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
4 июня 2024, 16:26
#
Вы или не прочли или не то написали —

Водночас, 68% українців не вірять, що Президент Петро Порошенко здатен припинити війну…

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+45
nitrolog
nitrolog
4 июня 2024, 16:44
#
А ви навіть не зрозуміли коментатора і відповідно сам текст, який виклали про Порошенко (вашого особистого ворога), він хотів сказати що люди чомусь вважають що президент може одноосібно закінчити війну і чекали цього від Пороха, тому обрали брехуна в 2019 році, який це пообіцяв
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
4 июня 2024, 16:49
#
Та не може бути!
Куди мені, щось там зрозуміти…
Спасибі, що навчили!
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0
Smerch747
Smerch747
4 июня 2024, 17:53
#
А невіщо ваш сарказм, ви і справді помилились і осоромились)
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
4 июня 2024, 17:57
#
Я не осоромився, а осоромився тот, кто сознательно манипулирует информацией -а именно, я каккк то забыл это кто ляпал в 2014 году?

«Антитеррористическая операция не может и не будет продолжаться 2−3 месяца. Она должна и будет длиться часы… Мы посмотрим уже в очень скором времени на эффективность антитеррористической операции»

Так может граждане и поверели в ти обицянки. или нет7 И поэтому при опросе показали такой результат!
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+15
Три літри
Три літри
4 июня 2024, 17:36
#
А у Гріши знов всрався Порошенко :)
Хоч тут все стабільно
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
4 июня 2024, 17:57
#
НЕ отвлекай, меня виталик, я по твоему совету …учусь чистить сапоги…
Тебе все понятно?
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
4 июня 2024, 16:51
#
А теперь вопрос к самой редакции «Мнфин»
пересмотрел все статьи на этом ресурсе за 2015 -2017 год. и что-то вот именно тогда ваша редакция не публиковали подобные иследования!
И интересно, что именно сейчас вас это заставило?
Наверно поменялась «редакционная политика»?
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
4 июня 2024, 17:11
#
И по поводу комментария nitrolog
…він хотів сказати що люди чомусь вважають що президент може одноосібно закінчити війну і чекали цього від Пороха, тому обрали брехуна в 2019 році, який це пообіцяв…

Вот он яркий пример манипуляции. Только вот до конца всю правду уважаемый коментатор не сказал. и УМЫШЛЕННО упустил следующее —

«Антитеррористическая операция не может и не будет продолжаться 2−3 месяца. Она должна и будет длиться часы… Мы посмотрим уже в очень скором времени на эффективность антитеррористической операции»
п. порошенко
Ну что вы скажите на это?
…был в истории такой себе гражданин по фамилии геббельс, так он любил повторять —
…мы добиваемся не правды, а эффекта…

Так что на счет… брехуна… тут явно мимо…
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0
nitrolog
nitrolog
4 июня 2024, 18:29
#
Ось цікавий приклад маніпуляції (від ображеного, який не є об'єктивним), який взяв цитату на початку війни в 14 році і повністю проігнорував все що було далі, особливо те що потім казав Порошенко.
Він це казав коли армію країни 404 ще не зайшла на нашу землю, але коли регулярна армія вже повноцінно зайшла і почала використовувати всю свою потужність, то зрозуміло стало усім що це надовго і Порох за це вибачався. Від Зелі ти хоч одне вибачення чув?
Ти Гріша типовий маніпулятор ображений на певну особу тому в тебе Гріша в голові гармидер і ти не є об'єктивною людиною. Я розумію що ти прокачений інфою з раша ЗМІ, але треба трошки думати Гріша. Ти мені нагадуєш москалів які у своїх проблемах звинувачують Захід (то Обаму тепер Байдена)
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
4 июня 2024, 18:41
#
Хватит этого дешевого вранья.
Когда это он извенился.

Я смотрю, когда у порохоботов нет аргументов, они сразу рассказывают про .рашку.
Сообщаю — я не за тех и не за этих!
Я против самопровозглашенных экспертов — горлопанов и гаслометов разных мастей, которые не хотят говорить правду.
А правда очень простая и начинается еще с 1991 года с 16 сентября, когда кравчук назначил галушко на сбу и тот пробыв три месяца выволок архив гб в рф. И теперь всякая комуняча нечесть и все наследники гбэшных пасипак, манипулируют сознанием граждан всовывая им всякий бред и соответственно оплачтвают на разных форумах комментарии горлопанов и гамлометов
Так понятно?
…знаток прокачек…




+
+45
neverice
neverice
4 июня 2024, 17:26
#
Йде повномасштабна війна. І лише 11% вважають, що ситуація погіршилась через війну (facepalm).

Показали толпі яблуко
— 20% - сказало, що це яблуко,
— 30% - що банан,
— 20% - що не бачать різниці між яблуком та бананом
— 20% - сказали, що влада винна, що це яблуко, а не банан.
— 10% - не змогли відповісти
+
0
Strain
Strain
4 июня 2024, 17:34
#
Команда реформаторов, боже прости за такое сравнение не сделали ничего с начала своего каденства.
Всё просто. Война не мешает реформировать страну и принимать важные законы. Война не мешает начать процесс изменения пенсионной системы к примеру. Даже до войны ситуация с пенсионерами была плачевной. А с учетом того, что со страны выехало много миллионов трудоспособных граждан, а часть погибла на войне, данную ситуацию усугубит катастрофически.
Но наши реформаторы мыслят просто, как и все реформаторы до них — после нас хоть вызженое поле.
+
0
Три літри
Три літри
4 июня 2024, 17:38
#
Ці люди його і вибрали в 2019, чому дивуватись
+
0
Smerch747
Smerch747
4 июня 2024, 17:55
#
Це реально дикий народ, до 11% можна ще приплюсовати 3% (і війна і влада). Але суть це не міняє 86% зовсім дурні)
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0
Андрій М***к
Андрій М***к
4 июня 2024, 18:05
#
43% від тих, що жили в Україні до 2022 року?
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