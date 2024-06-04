Почти половина украинцев (49%) полагают, что ситуация в экономике за период президентства Владимира Зеленского ухудшилась. Такие результаты опроса, проведенного 16−22 мая, приводит Киевский международный институт социологии (КМИС).
Почти половина украинцев считают, что за время президентства Зеленского ситуация в экономике стала хуже — КМИС
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Однако 16.5% связывают это, прежде всего, с полномасштабным вторжением, а 23% — прежде всего с ошибочными действиями власти (еще 9% назвали обе причины).
КМИС отмечает, что в условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение, однако социологи считают, что полученные результаты сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии - 18
ПРЕС-РЕЛІЗИ ТА ЗВІТИ
СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НАСТРОЇ ЖИТЕЛІВ УКРАЇНИ ТА РЕЙТИНГ ПІДТРИМКИ ПАРТІЙ І ПОЛІТИЧНИХ ЛІДЕРІВ: ЛИСТОПАД 2016 РОКУ
Головні результати:
22.11.2016
82% українців оцінюють поточну соціально-економічну ситуацію як «погану». Основною причиною, на думку українців, є корупція у вищих ешелонах влади -так вважають 66% опитаних.
84% українців загалом негативно оцінюють «все, що зараз відбувається в країні». З тих, хто дав таку оцінку 56% вважають, що в такій ситуації «краще виходити на вулицю з протестом», 16% вважають, що «краще терпіти все заради збереження спокою».При цьому 40% українців говорять, що готові особисто взяти участь в акціях протесту проти чинної влади.
69% українців вважають, що Президент Петро Порошенко веде країну у неправильному напрямку. Вважають, що веде у правильному напрямку — 14%.
70% опитаних вважають, що Президент Петро Порошенко не здатен вивести країну з кризи. Протилежної думки дотримуються 14%. Водночас, 68% українців не вірять, що Президент Петро Порошенко здатен припинити війну. 16% вважають, що він може це зробити…
https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=660&page=79
Водночас, 68% українців не вірять, що Президент Петро Порошенко здатен припинити війну…
Куди мені, щось там зрозуміти…
Спасибі, що навчили!
«Антитеррористическая операция не может и не будет продолжаться 2−3 месяца. Она должна и будет длиться часы… Мы посмотрим уже в очень скором времени на эффективность антитеррористической операции»
Так может граждане и поверели в ти обицянки. или нет7 И поэтому при опросе показали такой результат!
Хоч тут все стабільно
Тебе все понятно?
пересмотрел все статьи на этом ресурсе за 2015 -2017 год. и что-то вот именно тогда ваша редакция не публиковали подобные иследования!
И интересно, что именно сейчас вас это заставило?
Наверно поменялась «редакционная политика»?
…він хотів сказати що люди чомусь вважають що президент може одноосібно закінчити війну і чекали цього від Пороха, тому обрали брехуна в 2019 році, який це пообіцяв…
Вот он яркий пример манипуляции. Только вот до конца всю правду уважаемый коментатор не сказал. и УМЫШЛЕННО упустил следующее —
«Антитеррористическая операция не может и не будет продолжаться 2−3 месяца. Она должна и будет длиться часы… Мы посмотрим уже в очень скором времени на эффективность антитеррористической операции»
п. порошенко
Ну что вы скажите на это?
…был в истории такой себе гражданин по фамилии геббельс, так он любил повторять —
…мы добиваемся не правды, а эффекта…
Так что на счет… брехуна… тут явно мимо…
Він це казав коли армію країни 404 ще не зайшла на нашу землю, але коли регулярна армія вже повноцінно зайшла і почала використовувати всю свою потужність, то зрозуміло стало усім що це надовго і Порох за це вибачався. Від Зелі ти хоч одне вибачення чув?
Ти Гріша типовий маніпулятор ображений на певну особу тому в тебе Гріша в голові гармидер і ти не є об'єктивною людиною. Я розумію що ти прокачений інфою з раша ЗМІ, але треба трошки думати Гріша. Ти мені нагадуєш москалів які у своїх проблемах звинувачують Захід (то Обаму тепер Байдена)
Когда это он извенился.
Я смотрю, когда у порохоботов нет аргументов, они сразу рассказывают про .рашку.
Сообщаю — я не за тех и не за этих!
Я против самопровозглашенных экспертов — горлопанов и гаслометов разных мастей, которые не хотят говорить правду.
А правда очень простая и начинается еще с 1991 года с 16 сентября, когда кравчук назначил галушко на сбу и тот пробыв три месяца выволок архив гб в рф. И теперь всякая комуняча нечесть и все наследники гбэшных пасипак, манипулируют сознанием граждан всовывая им всякий бред и соответственно оплачтвают на разных форумах комментарии горлопанов и гамлометов
Так понятно?
…знаток прокачек…
Показали толпі яблуко
— 20% - сказало, що це яблуко,
— 30% - що банан,
— 20% - що не бачать різниці між яблуком та бананом
— 20% - сказали, що влада винна, що це яблуко, а не банан.
— 10% - не змогли відповісти
Всё просто. Война не мешает реформировать страну и принимать важные законы. Война не мешает начать процесс изменения пенсионной системы к примеру. Даже до войны ситуация с пенсионерами была плачевной. А с учетом того, что со страны выехало много миллионов трудоспособных граждан, а часть погибла на войне, данную ситуацию усугубит катастрофически.
Но наши реформаторы мыслят просто, как и все реформаторы до них — после нас хоть вызженое поле.