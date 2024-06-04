Почти половина украинцев считают, что за время президентства Зеленского ситуация в экономике стала хуже — КМИС

Почти половина украинцев (49%) полагают, что ситуация в экономике за период президентства Владимира Зеленского ухудшилась. Такие результаты опроса, проведенного 16−22 мая, приводит Киевский международный институт социологии (КМИС).

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Однако 16.5% связывают это, прежде всего, с полномасштабным вторжением, а 23% — прежде всего с ошибочными действиями власти (еще 9% назвали обе причины).

КМИС отмечает, что в условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение, однако социологи считают, что полученные результаты сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.