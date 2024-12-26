Американские трежерис: какую доходность они принесут в 2025 году

Обычно смягчение денежно-кредитной политики повышает цены облигаций и снижает их доходность. 18 сентября Федеральный резервный банк США приступил к циклу снижения процентной ставки, однако за 3 месяца доходность по облигациям выросла. О причинах этой аномалии и перспективах ETF-фонда iShares, ориентированного на 20-летние облигации США (TLT), рассказал инвестиционный эксперт Евгений Пилипец.

Что означает TLT

IShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) управляется компанией BlackRock. Это биржевой фонд (Exchange-Traded Fund), который следует по ценам долгосрочных казначейских облигаций США. TLT отслеживает индекс этих облигаций с остаточным сроком погашения более 20 лет. Это позволяет инвесторам получать доступ к высококачественным долговым инструментам с минимальным кредитным риском. Ценные бумаги США считаются одними из самых безопасных активов.

Долгосрочные облигации обычно предлагают более высокую доходность, чем краткосрочные, но они более чувствительны к изменениям процентных ставок. Когда ставки растут, цены облигаций падают, и TLT может снижаться в цене, но при снижении ставок цены растут и TLT обычно дорожает.

Цена TLT зависит исключительно от текущей доходности этих облигаций. Исторически долгосрочные облигации имели доходность не менее на 1% выше ставок овернайт (контролирует Федеральная резервная система), с большим спредом доходности, типичным для более низких ставок овернайт. Поэтому ставка овернайта в 3% может сопровождаться 4% 20-летними облигациями, тогда как ставка овернайта в 0% может иметь 2% 20-летних облигаций. Инфляция, экономическая мощь, дефицит федерального бюджета и многие другие макроэкономические факторы влияют на прибыльность облигаций.

Рост доходности облигаций после понижения ставки

После сентябрьского заседания Федеральной резервной системы, на котором было принято решение о снижении процентной ставки, фокус инвесторов сместился на предстоящие выборы президента США. В сентябре, по предварительным данным, лидировал кандидат от республиканцев Дональд Трамп.

Рост доходности 20-летних облигаций. Минимальное значение в 4% пришлось на сентябрьское заседание ФРС США.

Источник: cnbc

В настоящее время инвесторов беспокоят две основные проблемы:

Возможность повторного всплеска инфляции как с точки зрения предложения, так и со стороны спроса. Предложение связано с потенциальными тарифами, о которых говорил Трамп. Тарифы по определению увеличивают цены, что может привести к инфляции. Вторая сторона спроса — это снижение налоговых ставок, как для наемных работников, так и для собственников бизнеса, что, безусловно, повлияет на спрос. Оба этих фактора потенциально могут повысить прибыльность. Потенциально более высокие ставки по займам для правительства США. Чтобы финансировать налоговые ставки, им приходится выпускать больше долга. В какой-то момент инвесторы в облигации потребуют большей доходности или большей компенсации за риск, если правительству придется выпускать все больше долга. Они по-прежнему вряд ли объявят дефолт, но инвесторы могут захотеть большей компенсации, поскольку уровень долга и дальше будет расти.

Доходность 20-летних облигаций в 2025 году

Прогноз инфляции и процентной ставки в США на 2025 год зависит от сочетания экономических и политических факторов. Ожидается, что инфляция будет умеренной, но может остаться выше целевого показателя ФРС в 2% из-за давления на заработную плату на жестком рынке труда, тарифов Трампа и планов по сокращению налогов.

ФРС может сохранять процентные ставки на высоком уровне или постепенно корректировать их, чтобы сбалансировать экономический рост с контролем инфляции. Ключевые факторы, включая мировые цены на энергоносители, фискальную политику и тенденции рынка труда, будут играть ключевую роль в формировании решений по инфляции и ставкам.

Поэтому цена TLT и доходность казначейских облигаций могут не сильно колебаться в 2025 году, если только не случиться неприятных неожиданностей, таких как всплеск инфляции или замедление экономики.

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Ожидание инвестиционных банкиров и ФРС

Инвестиционные стратеги ожидают, что доходность казначейских облигаций несколько снизится по сравнению с текущим уровнем в течение следующего года. Профессионалы рынка прогнозируют доходность 20-летних казначейских облигаций в среднем 4,38% спустя 12 месяцев. Другие ответы варьировались от 3,89 до 5,05% среди участников.

Этот разброс в ожиданиях указывает на определенный уровень неопределенности и ожидание того, что инфляция может продолжаться дольше, чем предполагается. Возможны опасения, что ФРС придется принять меры денежно-кредитной политики для охлаждения инфляции на фоне ожиданий роста при администрации Трампа.