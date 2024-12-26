Обычно смягчение денежно-кредитной политики повышает цены облигаций и снижает их доходность. 18 сентября Федеральный резервный банк США приступил к циклу снижения процентной ставки, однако за 3 месяца доходность по облигациям выросла. О причинах этой аномалии и перспективах ETF-фонда iShares, ориентированного на 20-летние облигации США (TLT), рассказал инвестиционный эксперт Евгений Пилипец.
Американские трежерис: какую доходность они принесут в 2025 году
Что означает TLT
IShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) управляется компанией BlackRock. Это биржевой фонд (Exchange-Traded Fund), который следует по ценам долгосрочных казначейских облигаций США. TLT отслеживает индекс этих облигаций с остаточным сроком погашения более 20 лет. Это позволяет инвесторам получать доступ к высококачественным долговым инструментам с минимальным кредитным риском. Ценные бумаги США считаются одними из самых безопасных активов.
Долгосрочные облигации обычно предлагают более высокую доходность, чем краткосрочные, но они более чувствительны к изменениям процентных ставок. Когда ставки растут, цены облигаций падают, и TLT может снижаться в цене, но при снижении ставок цены растут и TLT обычно дорожает.
Цена TLT зависит исключительно от текущей доходности этих облигаций. Исторически долгосрочные облигации имели доходность не менее на 1% выше ставок овернайт (контролирует Федеральная резервная система), с большим спредом доходности, типичным для более низких ставок овернайт. Поэтому ставка овернайта в 3% может сопровождаться 4% 20-летними облигациями, тогда как ставка овернайта в 0% может иметь 2% 20-летних облигаций. Инфляция, экономическая мощь, дефицит федерального бюджета и многие другие макроэкономические факторы влияют на прибыльность облигаций.
Рост доходности облигаций после понижения ставки
После сентябрьского заседания Федеральной резервной системы, на котором было принято решение о снижении процентной ставки, фокус инвесторов сместился на предстоящие выборы президента США. В сентябре, по предварительным данным, лидировал кандидат от республиканцев Дональд Трамп.
Рост доходности 20-летних облигаций. Минимальное значение в 4% пришлось на сентябрьское заседание ФРС США.
Источник: cnbc
В настоящее время инвесторов беспокоят две основные проблемы:
- Возможность повторного всплеска инфляции как с точки зрения предложения, так и со стороны спроса. Предложение связано с потенциальными тарифами, о которых говорил Трамп. Тарифы по определению увеличивают цены, что может привести к инфляции. Вторая сторона спроса — это снижение налоговых ставок, как для наемных работников, так и для собственников бизнеса, что, безусловно, повлияет на спрос. Оба этих фактора потенциально могут повысить прибыльность.
- Потенциально более высокие ставки по займам для правительства США. Чтобы финансировать налоговые ставки, им приходится выпускать больше долга. В какой-то момент инвесторы в облигации потребуют большей доходности или большей компенсации за риск, если правительству придется выпускать все больше долга. Они по-прежнему вряд ли объявят дефолт, но инвесторы могут захотеть большей компенсации, поскольку уровень долга и дальше будет расти.
Доходность 20-летних облигаций в 2025 году
Прогноз инфляции и процентной ставки в США на 2025 год зависит от сочетания экономических и политических факторов. Ожидается, что инфляция будет умеренной, но может остаться выше целевого показателя ФРС в 2% из-за давления на заработную плату на жестком рынке труда, тарифов Трампа и планов по сокращению налогов.
ФРС может сохранять процентные ставки на высоком уровне или постепенно корректировать их, чтобы сбалансировать экономический рост с контролем инфляции. Ключевые факторы, включая мировые цены на энергоносители, фискальную политику и тенденции рынка труда, будут играть ключевую роль в формировании решений по инфляции и ставкам.
Поэтому цена TLT и доходность казначейских облигаций могут не сильно колебаться в 2025 году, если только не случиться неприятных неожиданностей, таких как всплеск инфляции или замедление экономики.
Читайте также: 11 безумных стратегий 2024 года: взлеты, падения и прибыль в 2900%
Ожидание инвестиционных банкиров и ФРС
Инвестиционные стратеги ожидают, что доходность казначейских облигаций несколько снизится по сравнению с текущим уровнем в течение следующего года. Профессионалы рынка прогнозируют доходность 20-летних казначейских облигаций в среднем 4,38% спустя 12 месяцев. Другие ответы варьировались от 3,89 до 5,05% среди участников.
Этот разброс в ожиданиях указывает на определенный уровень неопределенности и ожидание того, что инфляция может продолжаться дольше, чем предполагается. Возможны опасения, что ФРС придется принять меры денежно-кредитной политики для охлаждения инфляции на фоне ожиданий роста при администрации Трампа.
Комментарии - 1