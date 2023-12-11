AMD запустила самый мощный графический процессор в истории: как отреагировали акции Nvidia

Прошедшая неделя стала шестой неделей непрерывного роста американского фондового рынка, чего не было 4 последних года. Более подробно о главных событиях на фондовых площадках США «Минфину» рассказал Николай Григорьев, главный аналитик HUG'S.

Несмотря на положительный тренд, рост основных индексов был довольно умеренным: S&P 500 прибавил 0,2%, NASDAQ-100 — 0,6%, облигации за неделю прибавили еще 1,5%. При этом акции Value-компаний крупной капитализации снизились на фоне спада цен на нефть (-0,2%). Среди основных факторов, которые влияют на динамику активов, — данные о деловой активности в сфере услуг, статистика по безработице, презентации новых продуктов искусственного интеллекта от AMD и Google.

Неделя началась с обновленных данных в сфере услуг. Индекс Института управления поставками (ISM) вырос до 52,7 (при ожиданиях 52,3). Несмотря на значительные потребительские расходы, вызванные высоким спросом на услуги, экономические прогнозы предполагают снижение этой тенденции в последующие месяцы.

Позитивные новости для акций, негативные — для облигаций

Отдельный отчет показал снижение количества вакансий в США в октябре. Такие проблемы, как повышение стоимости займов, постоянное ценовое давление и возобновление выплат студенческого займа, могут негативно повлиять на потребительский спрос.

Пятнадцать отраслей промышленности, в частности, сельское и лесное хозяйство, отчитались о росте, в то время как ІТ, добыча полезных ископаемых и профессиональные услуги переживают спад. Запасы поставщиков услуг и настроения по непроданным товарам резко возросли, что свидетельствует о возможном предстоящем сокращении производства и заказов на обслуживание.

Подобная статистика способствует умеренному росту рынка акций и ограниченному потенциалу для облигаций, поскольку сила сферы услуг является основным источником роста американской экономики (это положительно для корпоративной прибыли), однако, означает и более жесткую позицию ФРС по процентным ставкам.

В пятницу позитиву экономике добавили и данные рынка труда. Количество новых созданных рабочих мест в несельскохозяйственных предприятиях выросло на 199 тыс. (ожидали 183 тыс.). На статистику повлияло возвращение на рабочие места после забастовки автомобильных работников. В результате, уровень безработицы упал до 3,7% (предварительные данные — 3,9%). Забастовка была организована профсоюзом United Auto Workers (UAW) на заводах «Большой тройки» автопроизводителей — General Motors (GM), Ford Motors и Stellantis, в Детройте. По подсчетам Anderson Economic Group, совокупные убытки от него составили $9,3 млрд.

Рост новых рабочих мест также был зафиксирован в секторах медицины, туризма и досуга, производства и государственном секторе.

Средняя почасовая заработная плата увеличилась на 0,4%, причем заметно выросла зарплата работников, которые не занимают руководящие должности. Положительный отчет по рынку труда также может стать плохой новостью для инвесторов в облигации, которые поспешили сделать ставки на снижение доходности. Ожидается, что ФРС и глава Пауэлл сохранят ставки без изменений на заседании 13 декабря. Учитывая сильные данные по экономике, у чиновников нет причин для изменения риторики и позиций, по крайней мере, сейчас.

AMD бросила вызов Nvidia

Позитива рынку акций добавили и презентации новинок, связанных с искусственным интеллектом. Генеральный директор Advanced Micro Devices (AMD) Лиза Су на мероприятии «Advancing AI» представила новые чипы, которые используются для обработки задач ИИ — запуска больших языковых моделей. «Это самый продуктивный в мире ускоритель для генеративного искусственного интеллекта», — сообщила она.

Серия процессоров MI300, которую AMD называет «ускорителями», была впервые анонсирована почти полгода назад. В настоящее время MI300X и MI300A уже поступили в продажу, а во время презентации Meta, OpenAI и Microsoft объявили о внедрении нового ИИ-чипа AMD — Instinct MI300X. Он превосходит графический процессор Nvidia H100 по двум ключевым показателям: объем и пропускная способность памяти, что позволяет AMD обеспечивать более высокую производительность искусственного интеллекта.

Заявление Meta, OpenAI и Microsoft сигнализирует о заметном сдвиге среди технологических компаний, которые ищут альтернативу дорогим графическим процессорам Nvidia. Именно они традиционно имели решающее значение для разработки и внедрения программ искусственного интеллекта, таких как ChatGPT OpenAI.

В день презентации AMD акции Nvidia упали на 2,3% — до $455,03. Это отразило обеспокоенность инвесторов относительно предполагаемой угрозы, которую представляет новый чип.

Впрочем, акции AMD не выросли пропорционально: скромное снижение на 1,3% — до $116,82 в день, когда акции технологических компаний, в целом, были хуже.

Рыночная стоимость Nvidia в этом году превысила $1,1 трлн, чему способствовал, главным образом, растущий спрос на ее чипы со стороны операторов центров обработки данных.

Однако, сейчас возникает вопрос: как долго еще Nvidia будет доминировать на рынке ускорителей без значительной конкуренции? Запуск AMD Instinct MI300, вероятно, даст на него ответ.

Google представила Gemini — «убийцу» ChatGPT

Google также провела свою конференцию, где презентовала Gemini — искусственный интеллект, призванный конкурировать с ChatGPT. Однако, здесь случился конфуз. Инвесторы были поражены видеопрезентацией проекта, который демонстрировал способности Gemini. Согласно заявлениям Google, Gemini Ultra превзошел GPT-4 по 30 из 32 тестов. Gemini лучше отвечает на вопросы, понимает запросы пользователей, пишет код на Python, решает сложные математические задачи, расшифровывает аудио.

Одно из главных преимуществ модели от Google — взаимодействие с видео. В демонстрационном ролике было показано, как Gemini распознает и озвучивает происходящие на видео действия, предсказывает, что будет дальше, и предлагает варианты развития событий.

К примеру, ИИ мог распознать движения рукой и сказать, что человек играет в «Камень, ножницы, бумага». И это значит, что нейросеть смогла уловить абстрактную идею и декодировать ее.

Но позже оказалось, что Gemini распознает «Камень, ножницы, бумага» иначе: ей нужно показать три фотографии с ладонью, сжатым кулаком и двумя пальцами. Взаимодействие с нейросетью происходило не голосом, а прописанным текстом с прямой подсказкой «Это игра». И уже на основе этих данных Gemini угадывала игру. И это сильно отличается от декодирования абстракции.

Это уже вторая презентация продуктов ИИ за этот год от Google, где нет «ИИ-магии», а есть монтаж. В феврале на презентации чат-бота Bard искусственный интеллект в прямом эфире давал ложные ответы на вопросы пользователей.

Взлеты и падения недели

Среди лидеров и аутсайдеров индекса S&P 500 за прошлую неделю были такие компании:

Компания Тикер Результат за неделю Charter Communications CHTR -8,54% Brown-Forman BF-B -8,11% Marathon Petroleum MPC -5,55% Carnival Corp CCL +14,91 Walgreens-Boots Alliance WBA +11,4 CVS Corp CVS +9,67

Акции телекоммуникационного провайдера Charter Communications упали после того, как финансовый директор компании предупредил о возможном снижении количества абонентов интернет-услуг в текущем квартале. Этот негативный прогноз повлиял и на акции других компаний сектора — Comcast, Altice, Liberty и Cable One, причем акции Charter были самыми худшими в S&P 500.

Акции алкогольной компании Brown-Forman упали из-за того, что ее финансовые результаты за второй квартал не оправдали ожиданий аналитиков. Доход вырос на 1,2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — до $1,11 млрд, но это было меньше, чем оценки аналитиков в $1,15 млрд, и привело к сокращению дохода на 3,7%.

Падение акций сети топливных станций и нефтеперерабатывающих заводов Marathon Petroleum в значительной степени было вызвано совокупностью факторов, повлиявших на будущие доходы. Прогноз прибыли компании ухудшается из-за падения стоимости топлива и, соответственно, рентабельности нефтеперерабатывающих заводов. Это объясняется повышением цен на нефть (рост расходов) и снижением спроса на бензин (падение доходов). Устойчивый спад цен на топливо создает значительную угрозу для большей части текущих доходов Marathon. Кроме того, геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и низкие запасы стратегической нефти в США могут привести к резкому росту цен на нефть, что еще больше усугубит финансовые показатели Marathon.

Читайте также: Две новые акции агрессивного портфеля «Минфина»: компания, которая учит воевать и запускает ракеты в космос

Акции оператора круизных перевозок Carnival являлись лидером в секторе благодаря снижению уровня доходности облигаций. Вообще, ожидание смягчения монетарной политики повысило настроения рынка, особенно для акций сектора циклического потребления, в частности, и круизных линий.

Акции крупнейших сетей аптек в США — Walgreens и CVS Health — были в лидерах роста из-за повышения прогнозов на текущий квартал. Акции аптечных сетей характеризуются крайне низкой рентабельностью чистой прибыли (1−2%), и находились под давлением последние недели на фоне угрозы роста расходов из-за зарплат. Однако, стабильный прогноз от CVS придал позитив акциям всей отрасли. В результате, WBA даже выросли выше (из-за того, что были более перепроданы накануне).

Главные события недели

Текущая неделя будет насыщенной значительными событиями.

Так, во вторник, 12 декабря, опубликуют данные по потребительской инфляции в США: ожидается 0% роста за месяц и 3,1% — за год. Учитывая, что цены на топливо, на энергетику стабильно падали последние недели, вполне вероятно, что увидим первое за многие месяцы негативное значение по месячной инфляции. В таком случае облигации отреагируют на бурный рост, акции также подрастут.

В среду, 13 декабря, состоится заседание ФРС, риторика регулятора будет определена в большей степени именно данными по инфляции.

Читайте также: Электромобили уничтожат нефтедобытчиков быстрее, чем ожидалось

В пятницу, 15 декабря, пройдет заключительная большая квартальная экспирация опционов, что означает, что заключительные дни недели будут отмечены большей, чем обычно, волатильностью.