Маск устроил распродажу Tesla и пересадил на них китайских чиновников

На прошлой неделе индекс S&P 500 снова ставил рекорды. Зато технологический индекс Nasdaq Composite завершил неделю почти на 74% ниже своих минимумов с начала восстановления рынка в середине-конце 2022 года. Не радовали своих инвесторов и компании средней и малой капитализации. Об основных событиях прошедшей и предстоящей недель расскажет «Минфин».

В среду ФРС опубликовала протокол своего июньского заседания. В нем говорится, что инфляция в США движется в правильном направлении, но недостаточно быстро, чтобы снижать ставки. Некоторые руководители федеральных резервных банков даже указали на необходимость их повысить.

На заседании также обсуждался обновленный прогноз по денежно-кредитной политике на следующие несколько лет. Он допускает только одно снижение ставки на четверть процентного пункта к концу 2024 года, по сравнению с тремя снижениями, которые закладывали в марте.

Тем не менее фондовые рынки по-прежнему находятся на подъеме, что многократно увеличивает заработки собственников компаний-любимчиков инвесторов.

Основатель Amazon Джефф Безос подал уведомление в Комиссию по ценным бумагам и биржам США о продаже пакета акций Amazon стоимостью почти $5 млрд. Это произошло после того, как 2 июля их стоимость обновила исторический максимум, впервые поднявшись выше $200 за бумагу. Этот день в документе был указан, как примерная дата сделки.

С начала года акции Amazon подорожали более чем на 30%, а в июне капитализация ритейлера впервые превысила $2 трлн. При этом аналитики позитивно смотрят на будущее компании. Они считают, что облачный бизнес Amazon Web Services, предоставляющий клиентам вычислительные мощности в аренду, сможет ускорить увеличение доходов благодаря росту спроса на технологии ИИ.

Позитив пришел и на французский фондовый рынок. Главный фондовый индекс Франции CAC 40 после начала торгов опустился до 7 628,09 пунктов. Это на 0,6% меньше последнего уровня закрытия. Но практически сразу индекс начал отыгрывать эти потери и в ходе торгов поднялся до 7 746,06 пунктов — а это на 0,9% выше уровня закрытия в пятницу, 5 июля.

Наибольшее количество мест в новом парламенте Франции — 178 — по результатам второго тура выборов, досталось коалиции левых. Второе место со 156 местами занял альянс президента страны Эммануэля Макрона, на третьем со 143 оказались правые во главе с Марин Ле Пен. Ни одна из сторон не получила 289 мест, которые необходимы для абсолютного большинства.

Успех левых вызвал у инвесторов опасения, что Франция будет увеличивать государственные расходы, хотя ее бюджет и так испытывает проблемы, написал Bloomberg. Программа левых — самая «антирыночная» среди всех партий, заявили стратеги Bloomberg Intelligence Лоран Дуйе и Кайди Мен. Кроме того, левые выступают за ужесточение требований к капиталу банков и увеличение сборов с транзакций. В случае увеличения расходов, под давлением останется суверенный долг Франции, отчего могут пострадать банки, как крупнейшие его держатели, отметил член инвестиционного комитета Carmignac Gestion Кевин Тозе. Левые также обсуждают планы более высоких налогов на богатство, дивиденды и обратные выкупы акций, отметил Bloomberg.

С другой стороны, тот факт, что ни одна из партий не получила большинства, ограничивает влияние и левых, и правых, пишет агентство. Это смягчает последствия выборов, хотя неопределенность повышается, считает глава исследований Pepperstone Group Крис Уэстон. В ближайшие дни, недели и месяцы стоит ожидать волатильности, предупредил инвестиционный директор ABN Amro Investment Solutions Кристоф Буше. Компания считает, что французские акции и облигации будут отставать по доходности от рынка (рейтинг Underweight).

Взлеты и падения недели на американском рынке

«Минфин» отобрал акции, которые на прошлой неделе показали самый большой рост или падение.

Топ-3 акции, которые больше всего выросли/упали на прошлой неделе

С начала года акции Sirius XM Holdings (SIRI) подешевели более, чем на треть. Однако вторая половина года для американской радиовещательной компании может пройти более удачно, пишет The Motley Fool и называет для этого 5 причин.

Во-первых, в этом квартале Sirius XM планирует провести обратный сплит акций в соотношении 1 к 10. Обычно рынок воспринимает такое событие негативно. Однако замена каждых 10 акций Sirius XM на новую акцию, изначально оцененную в 10 раз выше прежней стоимости, имеет смысл.

Sirius XM находится в процессе объединения с Liberty Sirius XM Group. Объединение давно назрело, поскольку мажоритарный акционер Sirius XM торговал своими привилегированными акциями с дисконтом по отношению к широко торгуемым обыкновенным акциям. К тому же, такое объединение заставит присмотреться к бумагам Sirius XM институциональных инвесторов, тогда как сейчас ее копеечные акции часто становятся объектом спекуляций.

Ожидается, что сделка будет завершена в третьем квартале, который начался в начале прошлой недели.

Во-вторых, акции SIRI отскочили от 11-летнего минимума, достигнутого в начале прошлого месяца, но они все еще дешевые.

В-третьих, несмотря на неустойчивый рост, Sirius XM выплачивает ежеквартальные дивиденды с 2016 года. При этом за это время их размер увеличился в три раза. Дивидендные выплаты компании будут еще более привлекательными, как только Федеральная резервная система начнет снижать ставки.

В-четвертых, после пандемии американские компании массово возвращают сотрудников в офисы. Это, безусловно, положительный фактор для спутникового радио. Отпускной период, когда люди активно путешествуют на своих авто, повышает привлекательность платформы Sirius XM.

В-пятых, в отличие от большинства музыкальных потоковых платформ, модель Sirius XM более масштабируемая. Опираясь на свою огромную пользовательскую базу, она обеспечивает себя собственным контентом, не требующим лицензионных платежей за музыку, которые могут съедать прибыль.

В ходе торгов в минувшую пятницу акции Tesla, Inc. (TSLA) компенсировали потери, понесенные с начала года. За семь торговых сессий акции подорожали больше чем на 30%, а капитализация компании прибавила более $200 млрд, пишет Bloomberg. С минимальной точки, достигнутой в апреле, котировки Tesla прибавили больше 80%.

Запустил ралли отчет за второй квартал, который компания раскрыла во вторник, 2 июля. С одной стороны, новости для инвесторов были не слишком приятными: продажи Tesla падают второй квартал подряд, что происходит впервые более чем за десять лет. Однако аналитики были еще более пессимистичными. В прошлом квартале Tesla поставила 443 956 электромобилей — это на 1% больше, чем в среднем прогнозировали наблюдатели.

Среди причин падения продаж Bloomberg называет сокращение персонала в апреле на 20%, затянувшийся выход на рынок Cybertruck, первой новой модели за последние годы, а также предполагаемый поджог рядом с заводом Tesla под Берлином.

Замедлить сокращение продаж Илону Маску удалось за счет стимулирования покупки электромобилей скидками, кредитованием под низкие или нулевые ставки, а также других льгот. Например, во втором квартале Tesla снизила цены в Германии и Норвегии, и предложила кредиты с нулевой ставкой в Китае для Model 3 и Model Y. Американским покупателям заднеприводной Model 3 предложили трехлетний кредит под 2% годовых.

Но, пожалуй, главной позитивной новостью для инвесторов стало то, что машины Tesla впервые вошли в список автомобилей, которые могут приобретаться государственными учреждениями для служебных целей в Китае.

Самый продаваемый электромобиль Tesla — Model Y — был включен в список госзакупок, опубликованный правительством провинции Цзянсу на востоке Китая, написал Reuters со ссылкой на местное СМИ The Paper.

Продавцы коротких позиций, ставившие на падение акций Tesla после отчета производителя электромобилей о продажах, потеряли за два дня $3,5 млрд, подсчитал CNBC.

По данным MarketWatch, из 55 аналитиков, отслеживающих Tesla, 27 рекомендуют инвесторам покупать бумаги, 18 советуют держать, остальные считают, что пора их продавать.

В минувшую пятницу росли акции практически всех золотодобывающих компаний, в том числе и AngloGold Ashanti plc (AU) — южноафриканская горнодобывающая компания, которая занимает третье место в мире по добыче золота после Barrick Gold и Newmont Mining.

Наиболее вероятная причина — опасения по поводу ускорения инфляции. А в таких случаях инвесторы начинают уходить в защитные активы. Однако свою роль сыграли и другие факторы, считает Forbes. Заставить инвесторов обратить внимание на альтернативные драгоценные металлы могло внезапное падение криптовалют, которое было зафиксировано в тот же день.

Некоторые рассматривают драгоценные металлы, как страховку не только от инфляции, но и от любой неопределенности и турбулентности в целом. «Разговор после дебатов о деятельности президента Байдена и новое, более пристальное изучение Project 2025 и The Heritage Foundation могут быть в этой смеси», — заключает Forbes.

За какими событиями будут следить инвесторы США, Европы и Азии

В центре внимания инвесторов американских рынков в ближайшие пять рабочих дней снова будет инфляция. На прошлой неделе американский рынок труда продемонстрировал признаки охлаждения, что служит позитивным сигналом к началу сезона смягчения монетарной политики ФРС. Теперь инвесторы будут внимательно следить за предстоящим отчетом по инфляции.

«По нашему мнению, если инфляция продолжит снижаться, а экономика замедлится, но не пойдет на спад или впадет в рецессию, рынки продолжат демонстрировать хорошие показатели. Это означает, что ФРС, скорее всего, начнет цикл снижения процентных ставок, даже если экономика будет расти вблизи трендовых уровней», — говорится в записке стратегов Edward Jones.

В ней также указывается: «Если экономика пойдет на спад и ФРС придется снижать ставки, чтобы поддержать рост, рынки, скорее всего, не будут так хорошо держаться — но мы не видим признаков этого. Не забывайте, что экономика и рынок труда начинали с позиции чрезмерной силы, которая теперь может постепенно нормализоваться».

В Европе инвесторы в начале недели сосредоточатся на последствиях парламентских выборов во Франции и Великобритании. В центре внимания инвесторов на азиатских рынках будут данные об экономической активности в Китае.

Подробнее о главных событиях недели пишет Investing.com.

Пауэлл расскажет американским депутатам о планах ФРС

Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл в течение двух дней, 9 и 10 июля, будет выступать в американском парламенте.

Хотя слушания в Сенате и Палате представителей в основном посвящены денежно-кредитной политике, аналитики также ожидают услышать ответы на некоторые вопросы, касающиеся регулирования.

«Мы ожидаем много вопросов по финальному этапу Базеля 3, долгосрочному долгу региональных банков и изменениям требований к ликвидности. Пауэлл воспользуется этими вопросами, чтобы сформулировать ожидания относительно предложения по капиталу в рамках Базеля 3, предложения по долгосрочному долгу региональных банков и ожидаемого предложения по изменениям в банковской ликвидности», — уточняют стратеги американского инвестиционного банка TD Cowen.

Инфляция в Китае: оживятся ли потребители

В среду, 10 июля, Национальное бюро статистики Китая опубликует данные по инфляции за июнь. В мае потребительские цены там незначительно выросли, а цены производителей, наоборот, продолжали падать.

Это указывает на устойчиво вялый спрос, пишет The Wall Street Journal. Опрошенные WSJ экономисты ожидают, что индекс потребительских цен (CPI) в июне немного вырастет до 0,4% в годовом выражении, при этом индекс цен производителей (PPI) сохранит дефляционный тренд (ожидается снижение на 0,7%).

Инфляция в США подскажет, когда ФРС может начать снижение ставок

В четверг, 11 июля, Бюро статистики труда США (BLS) опубликует индекс потребительских цен за июнь. Консенсус-прогноз предполагает рост на 0,1% в помесячном выражении (в мае он не изменился), что даст 3,1% в годовом выражении.

«Если публикация отчета по индексу потребительских цен будет соответствовать нашим ожиданиям, мы сохраним прогноз, что ФРС начнет цикл снижения ставок в декабре. Увеличение базового индекса потребительских цен на 0,2% м/м снизит вероятность более раннего начала снижения ставок, особенно учитывая признаки ослабления экономической активности», — написали экономисты Bank of America.

Сезон отчетов американских компаний

В четверг, 11 июля, о доходах за второй квартал отчитаются Conagra Brands, Delta Air Lines и PepsiCo.

На следующий день, 12 июля, финансовые отчеты за прошлый квартал раскроют Bank of New York Mellon, Citigroup, JPMorgan Chase и Wells Fargo.

Уже представленные отчеты указывают на высокие показатели компаний из списка S&P 500. Прогнозы на второй квартал 2024 года предполагают совокупное увеличение прибыли на 8,6% и выручки — на 4,7%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самый большой показатель с первого квартала 2022 года.