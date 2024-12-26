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26 декабря 2024, 15:30 Читати українською

Amazon и NVIDIA: почему Уолл-стрит советует продолжать в них инвестировать

Mizuho Financial Group выделили 2 безусловных лидера в следующем году среди американских акций. Почему аналитики выбрали именно их, и останутся ли технологические гиганты на пике, несмотря на неопределенность на фондовом рынке, рассказала инвестиционный эксперт Юлия Пронько.

Mizuho Financial Group выделили 2 безусловных лидера в следующем году среди американских акций.

В последние два года индекс S&P 500 рос более чем на 20% в год. Прогнозы экспертов по росту фондового рынка в 2025 году колеблются от падения на 5% до роста на 20%. Поэтому повышение рынка акций на 10% может быть наиболее вероятным сценарием.

Источник: Macrotrends

Банки Morgan Stanley, Goldman Sachs и Wells Fargo повышают свои целевые прогнозы S&P 500 до 6,500−6,700 базовых пунктов к концу 2025 года. Ожидается, что экономика Соединенных Штатов будет укрепляться вследствие снижения процентных ставок, сокращения регулятивных расходов и уменьшения корпоративных налогов, что соответствует заявленной экономической политике президента Дональда Трампа.

В краткосрочной перспективе для инвесторов существуют и определенные риски из-за высокого уровня частного долга США и экономической уязвимости, что может привести к спаду. Политика Федеральной резервной системы, направленная на укрощение инфляции, может повлиять на рынок акций и замедлить экономический рост.

В частности, от чрезмерного оптимизма нас предостерегает экономист Гарри Дент. Он говорит о вероятности падения фондового рынка и даже более сильном финансовом кризисе, чем в 2008—2009 годах. Он считает, что текущий пузырь формируется в течение около 14 лет, а, как правило, большинство из них остаются незамеченными около 5−6 лет до фактического падения рынка. По словам экономиста, индекс S&P 500 может упасть более чем на 80% с самого высокого показателя, а NASDAQ — более чем на 90%.

Доподлинно неизвестно, продолжит ли рынок расти или упадет. Однако для инвесторов при выборе акций в 2025 году важно обращать внимание на их фундаментальную основу и потенциал роста.

Аналитики Mizuho Financial Group выделяют потенциальных безусловных лидеров роста в 2025 году — крупнейшего онлайн-ритейлера Amazon Inc. (AMZN) и крупнейшего производителя полупроводников NVIDIA Corporation (NVDA).

Amazon Inc. (NASDAQ:AMZN)

Amazon Inc. специализируется на электронной коммерции, облачных вычислениях и цифровых услугах. В мае 1997 года, когда компания стала публичной, ее акции торговались по скорректированной цене в $0,07. Сейчас она стала любимицей Уолл-стрит, а ее бумаги торгуются по цене $224,92, что означает рост на 321 214%. То есть каждая инвестированная $1 тыс. превратилась в более чем $3,2 млн.

Недавно компания обнародовала финансовые результаты за третий квартал финансового 2025 года, который завершился 30 сентября 2024 года. Чистый доход вырос до $158,9 млрд, что на 11% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Операционная прибыль составила $11,2 млрд, что на 40% больше, по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль — $9,9 млрд, что более чем в три раза превышает показатель прошлого года ($2,9 млрд). Прибыль на акцию превзошла ожидания аналитиков и составила $0,94.

Источник: Finviz

В течение Черной пятницы и киберпонедельника продажи Amazon выросли на 6% по сравнению с 2023 годом. В декабре 2024 года группа акционеров компании при поддержке Национального центра исследований публичной политики (NCPPR) предложила компании инвестировать как минимум 5% своих активов в биткоин.

Кроме этого, Amazon за последние 24 года вложила в развитие ИИ более $343 млрд: $70 млрд компания инвестировала в течение 20 лет, а остальные — $273 млрд — всего за последние 4 года.

Источник: Sherwood

Для компании с большой капитализацией достаточно непросто достичь двузначного повышения дохода в процентах, но Amazon продолжает демонстрировать стабильный рост. Предстоящие показатели акций зависят от роста Amazon в электронной коммерции, Amazon Web Services (AWS) и рекламы в условиях высокой конкуренции. За последние 10 лет доход компании вырос на 540% и, по прогнозам аналитиков, в следующие 5 лет он может повыситься в 4,5 раза.

Финансовые результаты компании и инвестиции Amazon в отрасль ИИ свидетельствуют о значительном потенциале роста компании в разных сегментах бизнеса. Это происходит, несмотря на вызовы экономической среды, такие как усиление конкуренции со стороны Shein и Temu, изменения в сотрудничестве с поставщиками, а также значительные затраты на расширение присутствия в новых категориях и внедрение инновационных технологий.

Аналитики 24/7 Wall Street's прогнозируют рост цены на акции Amazon в среднем до 12% в 2025 году, а Джон Блэкледж, аналитик по TD Cowen повышает целевую цену до $265, что на 17% выше, на следующие 12 месяцев. Они считают, что инвесторы недооценивают определенные аспекты бизнеса компании, что, в свою очередь, может привести к дальнейшему росту стоимости акций в следующем году.

Именно поэтому стремительное развитие собственных ИИ технологий, высокий спрос на облачные вычисления, рост продаж в Интернете и долгая история на фондовом рынке делает Amazon Inc. привлекательной инвестицией в 2025 году.

NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA)

Американская технологическая компания NVIDIA Corporation известна своей экспертностью в разработке графических процессоров GPU и технологий для вычислений, используемых для создания видеоигр, ИИ, в научных исследованиях и автономных транспортных средствах.

Вторая по капитализации в мире, свыше $3,4 трлн, NVIDIA известна стремительным ростом: с начала года акции производителя полупроводников NVDA выросли на 180%, а за последние 5 лет компания показала рост на 2 153%. Финансовые результаты NVIDIA — прямое отражение важности полупроводниковых микросхем в цифровой экономике, а также лидерства компании в сфере микросхем с поддержкой ИИ.

Источник: Finviz

В начале августа 2024 стоимость акций упала на 17% за день. Этому спаду способствовали несколько факторов, включая оговорку Генерального директора Microsoft Сатьи Наделлы в части замедления спроса на ИИ, высокой конкуренции на рынке производства чипов и антимонопольного расследования в США.

Однако впоследствии компания сообщила об увеличении дохода в третьем квартале, который закончился 27 октября 2024 года, — до $35,1 млрд. Это на 17% больше, по сравнению с предыдущим кварталом, и на 94% больше показателей прошлого года. Чистая прибыль составила $19,3 млрд, что на 16% больше, по сравнению с предыдущим кварталом, и на 109% больше, по сравнению с третьим кварталом финансового 2024 года.

Прибыль на акцию составила $0,78, что на 16% больше, по сравнению с предыдущим кварталом, и на 111% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доход от дата-центров — $30,8 млрд, а это на 17% больше предыдущего квартала и на 112% больше прошлогодних показателей.

Эти результаты существенно превысили ожидания аналитиков, что свидетельствует о высоком спросе на продукты NVIDIA, особенно в сфере ИИ и вычислительных технологий. Кроме того, у компании стабильный портфель заказов на миллиарды долларов в 2025 году. Аналитики прогнозируют рост цен на акции на 25% в течение года.

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2025 — год «осторожного оптимизма»

Грядущий год может принести инвесторам как много новых возможностей, так и вызовов. В то время, как секторы технологий, фармацевтики и возобновляемой энергетики потенциально обещают рост, инфляция и рекордный долг США требуют от инвесторов осторожности.

Именно поэтому год под лозунгом «осторожный оптимизм» и сбалансированная инвестиционная стратегия, которая содержит понимание тенденций рынка и учитывает потенциальные риски защиты своих портфелей, — оптимальный вариант для инвесторов в 2025 году.

Автор:
Пронько Юлия
Инвестиционный эксперт Пронько Юлия
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