Акции США в экономическом хаосе, а в Европе все отлично: куда двигаться рынкам дальше

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

21 марта 2025, 16:03 Читати українською

Акции США в экономическом хаосе, а в Европе все отлично: куда двигаться рынкам дальше

Экономика в США замедляется, инфляция — растет, а рынки — зеленеют. Почему так происходит, рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан. «Минфин» выбрал главное.

Похоже, что на этой неделе Дональд Трамп решил немного отдохнуть. Вероятно, в кругу ближайших соратников наслаждался результатами «фантастически-эпических» телефонных разговоров со своими украинским и российским коллегами.

Экономика в США замедляется, инфляция - растет, а рынки - зеленеют.

По крайней мере, судьбоносных заявлений о покорении наций, захвате суверенных территорий и кардинальном изменении мирового правопорядка в последние дни было меньше, что дало инвесторам возможность сосредоточить внимание на обсуждении результатов последнего заседания ФРС и итоговой пресс-конференции руководителя центрального банка Джерома Пауэлла. А обсуждать действительно было что…

ФРС «придерживает» гособлигации

Каковы главные итоги заседания ФРС? ФРC оставила процентную ставку неизменной, как и ожидалось, повысила прогноз инфляции с 2,5% до 2,7%, снизила прогноз экономического роста с 2,1% до 1,7%, оставила прогноз снижения процентных ставок неизменным на этот год — дважды по 25 бп, а также одобрила планы замедлить сокращение своего портфеля активов (QT), «чтобы избежать потрясений на денежном рынке».

Рынки зазеленели — рост S&P 500 «на новостях» о решении центрального банка стал самым большим с июня прошлого года. Казалось бы, что же хорошего — инфляция растет, экономический рост замедляется, а рынки растут?!

Все дело, мне кажется, в замедлении QT (программы количественного сокращения).

Проще говоря, ФРС замедляет темпы распродажи государственных облигаций со своего портфеля, что должно способствовать снижению доходности облигаций, уменьшению стоимости заимствований, а значит — ослабить силу встречного ветра для рынка акций.

На итоговой пресс-конференции Пауэлл пытался не выглядеть «ястребом» и сохранял умеренный оптимизм, уверяя, что «у экономики здоровый вид» и «вероятность рецессии в последнее время немного выросла, но она невысокая».

Связь Трампа и инфляции

Не знаю, насколько рынки ему поверили, ведь в последнее время многие известные финансовые учреждения, среди которых Goldman Sachs и Morgan Stanley, пересмотрели прогнозы экономического роста в сторону снижения. Да и сам ФРС, собственно, прогнозирует замедление. Но не это главное…

Небольшой холодок пробежал по спинам инвесторов, когда во время выступления Глава ФРС вернул к жизни концепцию «транзитивной» инфляции. По мнению Пауэлла, рост цен и повышенные инфляционные ожидания, которые мы наблюдаем в последнее время, — это результат тарифно-экономического нигилизма Трампа. Успокоится Трамп — остановится и рост цен!

В конце концов, рано или поздно все проходит — даже Трамп и инфляция. Хотелось бы в это верить, но сразу же вспомнилась «транзитивная» инфляция во время пандемии, когда все демонстрировали спокойствие и уверенность, пока не поняли, что экономика по уши в проблемах.

Тогда, в 2022-м году, «транзитивность» закончилась рекордными за предыдущие сорок лет значениями инфляции и падением S&P 500 на 24%. Но, по заверению руководства центрального банка, на этот раз все будет иначе. Сами решайте — верить или не верить?

Tesla продолжает падать в бездну

Корпоративных новостей на этой неделе не так уж много. Неудачником года остается Маск.

Tesla летит в бездну, с начала года цена акций упала на 41,5%, крупнейшие акционеры компании уже публично просят его покончить с политикой и вернуться к делам, бренд рушится на глазах.

Новые машины продаются слабенько, уже проданные — страдают от рук вандалов, соседние страны отменяют субсидии на покупку, страховые компании увеличивают стоимость страховок, а Маск в собственной социальной сети призывает его ненавистников остановиться, ведь «Tesla — это всего лишь компания, которая производит автомобили».

Как тут не согласиться, наконец сам владелец и основатель сказал правду: Tesla — это только производитель автомобилей, вот только оценили ее почему-то, как восьмое чудо света.

Может, в начале компания и была чудом, но сегодня, после расцвета BYD, Xiaomi и еще примерно двухсот EV брендов только в Китае, Tesla — точно не самый лучший и далеко не единственный выбор для любителей электромобилей.

Да и с точки зрения автономного такси, долгое время считавшегося одним из самых больших потенциальных преимуществ Tesla, Alphabet и его Waymo, похоже, уже впереди. Вот и неудивительно, что цена на акции летит вниз.

Читайте также: Финансовая подушка: стоит ли держать ее в долларе и сколько «места» отвести

Что дальше

В целом по состоянию на утро пятницы S&P 500 выбрался из зоны «коррекции», куда залез на прошлой неделе, а Nasdaq до сих пор остается там.

Прогнозы и ожидания тоже ухудшаются: после Goldman Sachs и Yardeni Research свой прогноз по значению S&P 500 к концу года снизил RBC Capital Markets — с 6,600 до 6,200.

Говорят, что «путь рынка акций с сегодняшнего дня и до декабря стал более сложным из-за сильного встречного ветра». Этакая политкорректная версия названия того экономического хаоса, который за менее чем два месяца наделал чемпион вселенной по гольфу, соглашениям и всему прочему.

А вот в Европе все отлично: с начала года французский САС 40 вырос на 9,5%, Euronext 100 — на 10%, немецкий DAX — на 15%. Похоже, что глобальная диверсификация на рынке акций снова входит в моду, как это уже когда-то было после кризиса «доткомов» в 2000 году.

Автор:
Компан Иван
Финансист, основатель First Kyiv Investment Club Компан Иван
First Kyiv Investment Club
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами