Акции США в экономическом хаосе, а в Европе все отлично: куда двигаться рынкам дальше

Экономика в США замедляется, инфляция — растет, а рынки — зеленеют. Почему так происходит, рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан. «Минфин» выбрал главное. Похоже, что на этой неделе Дональд Трамп решил немного отдохнуть. Вероятно, в кругу ближайших соратников наслаждался результатами «фантастически-эпических» телефонных разговоров со своими украинским и российским коллегами.

По крайней мере, судьбоносных заявлений о покорении наций, захвате суверенных территорий и кардинальном изменении мирового правопорядка в последние дни было меньше, что дало инвесторам возможность сосредоточить внимание на обсуждении результатов последнего заседания ФРС и итоговой пресс-конференции руководителя центрального банка Джерома Пауэлла. А обсуждать действительно было что…

ФРС «придерживает» гособлигации

Каковы главные итоги заседания ФРС? ФРC оставила процентную ставку неизменной, как и ожидалось, повысила прогноз инфляции с 2,5% до 2,7%, снизила прогноз экономического роста с 2,1% до 1,7%, оставила прогноз снижения процентных ставок неизменным на этот год — дважды по 25 бп, а также одобрила планы замедлить сокращение своего портфеля активов (QT), «чтобы избежать потрясений на денежном рынке».

Рынки зазеленели — рост S&P 500 «на новостях» о решении центрального банка стал самым большим с июня прошлого года. Казалось бы, что же хорошего — инфляция растет, экономический рост замедляется, а рынки растут?!

Все дело, мне кажется, в замедлении QT (программы количественного сокращения).

Проще говоря, ФРС замедляет темпы распродажи государственных облигаций со своего портфеля, что должно способствовать снижению доходности облигаций, уменьшению стоимости заимствований, а значит — ослабить силу встречного ветра для рынка акций.

На итоговой пресс-конференции Пауэлл пытался не выглядеть «ястребом» и сохранял умеренный оптимизм, уверяя, что «у экономики здоровый вид» и «вероятность рецессии в последнее время немного выросла, но она невысокая».

Связь Трампа и инфляции

Не знаю, насколько рынки ему поверили, ведь в последнее время многие известные финансовые учреждения, среди которых Goldman Sachs и Morgan Stanley, пересмотрели прогнозы экономического роста в сторону снижения. Да и сам ФРС, собственно, прогнозирует замедление. Но не это главное…

Небольшой холодок пробежал по спинам инвесторов, когда во время выступления Глава ФРС вернул к жизни концепцию «транзитивной» инфляции. По мнению Пауэлла, рост цен и повышенные инфляционные ожидания, которые мы наблюдаем в последнее время, — это результат тарифно-экономического нигилизма Трампа. Успокоится Трамп — остановится и рост цен!

В конце концов, рано или поздно все проходит — даже Трамп и инфляция. Хотелось бы в это верить, но сразу же вспомнилась «транзитивная» инфляция во время пандемии, когда все демонстрировали спокойствие и уверенность, пока не поняли, что экономика по уши в проблемах.

Тогда, в 2022-м году, «транзитивность» закончилась рекордными за предыдущие сорок лет значениями инфляции и падением S&P 500 на 24%. Но, по заверению руководства центрального банка, на этот раз все будет иначе. Сами решайте — верить или не верить?

Tesla продолжает падать в бездну

Корпоративных новостей на этой неделе не так уж много. Неудачником года остается Маск.

Tesla летит в бездну, с начала года цена акций упала на 41,5%, крупнейшие акционеры компании уже публично просят его покончить с политикой и вернуться к делам, бренд рушится на глазах.

Новые машины продаются слабенько, уже проданные — страдают от рук вандалов, соседние страны отменяют субсидии на покупку, страховые компании увеличивают стоимость страховок, а Маск в собственной социальной сети призывает его ненавистников остановиться, ведь «Tesla — это всего лишь компания, которая производит автомобили».

Как тут не согласиться, наконец сам владелец и основатель сказал правду: Tesla — это только производитель автомобилей, вот только оценили ее почему-то, как восьмое чудо света.

Может, в начале компания и была чудом, но сегодня, после расцвета BYD, Xiaomi и еще примерно двухсот EV брендов только в Китае, Tesla — точно не самый лучший и далеко не единственный выбор для любителей электромобилей.

Да и с точки зрения автономного такси, долгое время считавшегося одним из самых больших потенциальных преимуществ Tesla, Alphabet и его Waymo, похоже, уже впереди. Вот и неудивительно, что цена на акции летит вниз.

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Что дальше

В целом по состоянию на утро пятницы S&P 500 выбрался из зоны «коррекции», куда залез на прошлой неделе, а Nasdaq до сих пор остается там.

Прогнозы и ожидания тоже ухудшаются: после Goldman Sachs и Yardeni Research свой прогноз по значению S&P 500 к концу года снизил RBC Capital Markets — с 6,600 до 6,200.

Говорят, что «путь рынка акций с сегодняшнего дня и до декабря стал более сложным из-за сильного встречного ветра». Этакая политкорректная версия названия того экономического хаоса, который за менее чем два месяца наделал чемпион вселенной по гольфу, соглашениям и всему прочему.

А вот в Европе все отлично: с начала года французский САС 40 вырос на 9,5%, Euronext 100 — на 10%, немецкий DAX — на 15%. Похоже, что глобальная диверсификация на рынке акций снова входит в моду, как это уже когда-то было после кризиса «доткомов» в 2000 году.