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21 марта 2025, 13:30 Читати українською

Финансовая подушка: стоит ли держать ее в долларе и сколько «места» отвести

Что делать со сбережениями в 2025 году и на какие нюансы обратить внимание, рассказала финансовый советник, операционный директор Smart Family Office Алина Шух.

На фоне, мягко говоря, происходящей в мире политической неопределенности и непредсказуемости политики США относительно абсолютно всего, возникает вопрос: не стоит ли часть финансовой подушки перевести в евро или другие валюты?

На фоне, мягко говоря, происходящей в мире политической неопределенности и непредсказуемости политики США относительно абсолютно всего, возникает вопрос: не стоит ли часть финансовой подушки перевести в евро или другие валюты?

Сначала следует отметить, что все зависит от цели. Если человек планирует переезд в Европу — понятно, что стоит иметь больше евро. Но если это просто финансовый резерв «на всякий случай», то другой вопрос: не создает ли концентрация доллара дополнительных рисков?

Посмотрим этот вопрос в двух измерениях: в разрезе года и многих лет.

Краткосрочная перспектива: уверенный доллар

Во-первых, у экономики США более высокие темпы экономического роста, по сравнению с Европой и большинством развитых экономик. В 2024 году ВВП США вырос на 2,7%. Другие развитые страны — в среднем на 1,7%. Подобная ситуация прогнозируется и к концу 2025 года.

Во-вторых, ставка на 10-летние облигации США выше ставок в ЕС и Японии. Поэтому они привлекательны для инвесторов, и это поддерживает спрос на американские активы и, конечно, доллар. И опять же, по прогнозам, ФРС будет снижать ставки более медленными темпами, чем страны Европы.

Ну, и политика «Make America Great Again» с повышением внутреннего производства, увеличением тарифов и дерегуляцией отраслей может поддерживать доллар.

Долгосрочная перспектива: похоже на «все пропало»

Может ли доллар потерять статус главной резервной валюты?

Основные аргументы в пользу «все пропало»:

  1. Доля доллара в валютных резервах стран постоянно падает. Россия и Китай снизили свои резервы в долларах до менее 20% от общего объема.
  2. Китай и Индия расширяют прямые расчеты в юанях и рупиях, снижая зависимость от доллара и его долю в мировой торговле.
  3. Китай запустил CIPS, позволяющий обходить SWIFT.
  4. В 2023 году транзакции в юанях выросли на 47% по глобальным торговым операциям.
  5. Государственный долг США превышает 34 трлн долларов и составляет почти 100% ВВП.
  6. Fitch и Moody's уже снизили кредитный рейтинг США из-за роста дефицита.
  7. Центробанки 130 стран исследуют внедрение цифровых валют (CBDC), которые смогут обойти доллар, как посредника.
  8. Протекционистская политика Трампа может подорвать доверие к доллару и ускорить все описанные выше процессы.

Но следует разобрать все риски постепенно

Несмотря на все разговоры о «дедолларизации», доля доллара в мировых резервах все еще составляет 57,39%, тогда как евро — 20,02%, а юань — всего 2,17%. И хотя доля доллара имеет тенденцию к снижению, вместе доллар и евро формируют почти 80% мировых валютных резервов. А остальные 20% распределились между несколькими валютами с небольшими долями.

Доллар используется более чем в 88% мировых транзакций, где он является «посредником» на валютных рынках и минимизирует затраты для трейдеров. Это создает и защиту из-за инерции: заменить доллар тяжело, дорого и сложно.

64% мирового долга деноминировано в долларах, и доллар используется для 54% трансграничных международных платежей между странами и компаниями, участвующими в мировой торговле.

И хотя доля США в мировой экономике упала с 30% в 2000-х до 26% в 2024 году, доминирование доллара все еще очень явное.

Все потенциальные конкуренты, включая евро, юань или франк, имеют очень ограниченные возможности бросить вызов доллару в ближайшем будущем.

Так, страны БРИКС работают над созданием многополярной глобальной валютной системы. Но даже на саммите БРИКС в 2024 году одобренные инициативы членами были очень «размытыми», ведь решения пока носят более политический характер и нет стратегии согласования между внутренними политическими и финансовыми разногласиями.

Так, глобальные расчеты с использованием юаней почти удвоились за 2023 год. Но речь идет о доле с 1,91% в начале 2023 до 4,61% в ноябре 2023 года. Кроме того, 80% использования юаней вне Китая происходит в Гонконге — без Гонконга международное использование юаней остается достаточно небольшим.

Кроме того, существуют важные структурные ограничения для международного использования юаня. Главным среди них является то, что юань не является свободно конвертируемым. Иностранные фирмы, обладающие деноминированными в юанях активами, работают под прямым надзором правительства Китая, чьи интересы не всегда совпадают с их собственными.

В конце концов, финансовые рынки Китая остаются менее развитыми и контролируемыми. Рынки облигаций Китая все еще гораздо менее развитые и менее ликвидные, чем рынки казначейских обязательств США. Хотя в последние годы их оценили примерно в 8 трлн долларов, они меркнут, по сравнению с США, которые продвигают 30 трлн долларов.

Что касается долга США, то с $36 трлн в 2023 году $7,9 трлн, или 29%, владели иностранные инвесторы. В то время как 71% принадлежал внутренним инвесторам: около 4 трлн владеет ФРС, а другая доля разделена между местными инвестиционными фондами, коммерческими банками, государственными и местными органами власти, страховыми компаниями и другими корпорациями и физическими лицами.

То есть большая часть долга США схожа с нашими ОВГЗ — внутренним долгом, скорее, чем внешним.

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Сколько держать в долларе

Мы видим постепенное небольшое снижение доли США и увеличение доли других валют в мировой экономике. Но изменения слишком небольшие, и доминирующее положение США не вызывает сомнений. Так что можно было бы уверенно говорить, что в долгосрочной перспективе переживать по отношению к доллару не стоит.

Однако долгосрочное преимущество США давало открытость границ, свободную торговлю и прозрачность для инвесторов и трейдеров. Политика и заявления новоизбранного президента налагают тень на эти преимущества.

Так что можно сказать, что в краткосрочной перспективе одного года нет поводов для переживаний (кроме черных лебедей, конечно). Но долгосрочную уверенность лучше заменить среднесрочной с мониторингом текущей ситуации и последствиями политики администрации президента США и ответом на эту политику остального мира.

Что касается собственных сбережений: диверсификация — это всегда самая лучшая стратегия. Если часть расходов есть или планируется в евро, фунтах, франках или юанях — закладывайте большую часть резерва в данную валюту. Если проблем с этим не возникает, доллар может занимать половину финансовой подушки в ближайшие несколько лет.

Автор:
Шух Алина
операционный директор Шух Алина
Smart Family Office
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Комментарии - 1

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neverice
neverice
21 марта 2025, 14:58
#
Непоганий аналіз. Можна додати, що долар ще тримається за рахунок нафти. Бо дуже велика частка торгівлі, в якій бере участь саме долар — це нафта. Нафта — це фактично одна з ключових світових валют, котування якої фігурують в усіх новинах. І практично всі розрахунки за нафту проходять в доларах.
Для розуміння — нафта та нафтопродукти знаходяться в топі імпорту/експорту практично всіх країн світу.
Та наближення ери електромобілів (куди швидше, ніж багато кому хотілося б), можуть вплинути на долар куди сильніше за всі інші чинники разом узяті.
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