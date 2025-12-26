Агрессивный портфель акций «Минфина»: сколько заработали в 2025 году

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

26 декабря 2025, 11:49 Читати українською

Агрессивный портфель акций «Минфина»: сколько заработали в 2025 году

Несмотря на значительную геополитическую напряженность, торговые войны и рыночные потрясения, фондовый рынок закрывает год на исторических максимумах. За прошедшие 12 месяцев ключевые индексы показали двузначные результаты: S&P 500 прибавил 16,5%, Nasdaq 100 — плюс 20,5%, Dow Jones — 13,4%. Наш агрессивный портфель акций превзошел достижения ключевых американских индексов.

Несмотря на значительную геополитическую напряженность, торговые войны и рыночные потрясения, фондовый рынок закрывает год на исторических максимумах.

Осенняя распродажа

Недавно мы подводили итоги криптопортфеля «Минфина» и упоминали, что решение по цифровым активам было продублировано в агрессивном портфеле акций. Дело в том, что этот портфель содержал акции майнинговых компаний, спотовых крипто-ETF и фондов, сфокусированных на криптоотрасли. Мы опустошили криптопортфель (почему это было сделано, мы также рассказывали), соответственно, были проданы все активы, связанные с криптовалютой на фондовом рынке. Эта продажа состоялась 27 октября:

  • IBIT продали по цене $65,40 (прибыль 112%)

  • RIOT — 22,53 доллара (+178%)

  • BKCH — 111,48 (+122%)

  • MARA — 19,9 долларов (+16,4 %)

  • ETHA — 31,54 доллара (снижение на 4,3%)

Результаты 2025 года

За 2025 год капитализация агрессивного портфеля акций выросла с $1220 до $1570.

Годовая доходность составила 28,7%, среднегодовая (XIRR) — 33,9%, общая (TWR) — 77,13%.

Анализ остатков

После продажи активов, связанных с криптовалютной отраслью, в портфеле остались 4 бумаги: PATH, AEVA, AUR и ACVA.

Акции UiPath Inc. (PATH), разработчика программного обеспечения для бизнеса, за последние три месяца выросли на 51%, только за последний месяц они прибавили 29%, что свидетельствует о существенном изменении настроений на рынке в пользу компании. Свежие показатели UiPath говорят о получении компанией ощутимой поддержки от своего пакета Agentic Automation. Он все больше влияет на привлечение клиентов, структуру маржи и ожидания по прибыли. Ключевым выводом последнего квартала стало коммерчески продуктивное внедрение ее агентской системы искусственного интеллекта.

Руководство отметило, что решения на основе искусственного интеллекта и агентские решения помогают UiPath заключать сделки быстрее и по более крупным контрактам по сравнению с традиционными предложениями автоматизации.

Примерно 450 клиентов активно создают рабочие процессы на основе агентов, и с момента запуска уже зарегистрировано почти миллион запусков агентов.

В нашем портфеле бумага сейчас имеет нереализованную прибыль примерно в 6%. В планах держать ее до достижения стоимости в $25 за акцию (потенциальная прибыль 68%).

Три других бумаги были приобретены совсем недавно, они дают в портфеле умеренные нереализованные убытки. Несмотря на это, мы видим в них перспективу значительного роста. К примеру, AEVA (AEVA), которая специализируется на сенсорном оборудовании и программном обеспечении для восприятия (+25% в декабре). Недавно она объявила об эксклюзивном соглашении на поставку европейскому производителю датчиков, которые могут создавать 3D-карту мира вокруг автомобиля, а также определять скорость движения объектов, таких как пешеходы, для автономного вождения во всех автомобилях автопроизводителя с двигателями внутреннего сгорания, электрических и гибридных за пределами Китая.

Пока компания не раскрыла стоимость сделки, но пообещала предоставить более подробную информацию в начале следующего года. Руководители Aeva утверждают, что партнерство может принести более $1 млрд продаж, хотя они не уточняют, за какой период времени.

Аналитики Morgan Stanley и Canaccord Genuity в прошлом месяце в своих аналитических записках предположили, что клиентом компании является Mercedes-Benz.

Цели по этой бумаге видим в области $23,5−27.

Ставки на 2026 год

Первая ставка — это редкоземельные металлы. Редкоземельная промышленность в США быстро приобретает стратегическое и экономическое значение, поскольку страна стремится уменьшить свою давнюю зависимость от контролируемых Китаем цепочек поставок. Поэтому редкоземельные элементы находятся в центре новой федеральной политики, промышленных инвестиций и новых инициатив отечественного производства.

Чтобы воспользоваться этими тенденциями, мы купили акции американских представителей редкоземельных металлов USA Rare Earth, Inc. (USAR) и American Resources Corporation (AREC). Сделки заключены 23.12.2025:

  • USAR куплено по цене $14,22 (куплено 5 акций);

  • AREC — $2,54 (куплено 25 акций).

Вторая ставка — роботизация (автоматизация производства и процессов с помощью роботов). Сейчас эта сфера является одним из ключевых трендов в промышленности и экономике в целом по ряду причин:

  • Дефицит рабочей силы и рост зарплат.

  • Снижение стоимости роботов и технологий.

  • Повышение производительности и эффективности.

  • Безопасность и эргономика.

В общем, роботизация — это не просто тренд, а необходимость для выживания бизнеса в условиях быстрых изменений, поэтому мы стремимся плыть по течению.

В нашем портфеле уже есть один представитель этой отрасли — UiPath Inc. (PATH), но мы хотим увеличить долю представителей этой компании. К сожалению, сделать это довольно сложно, поскольку часть компаний нам недоступна из-за стоимости акций (TSLA, ISRG, ROK и др.), а другие являются перекупленными (согласно оценке экспертов «Минфина»). Поэтому пришлось купить ETF ROBO. Но это временное решение, и как только появится кандидат с соответствующим потенциалом, отвечающий нашим критериям, он будет добавлен в портфель.

Детали соглашения:

Покупка осуществлена 23.12.2025 по цене $69,65.

Третья ставка — энергия. Роботы и искусственный интеллект требуют огромного количества энергии, и уже сейчас спрос на нее значительно превышает предложение, что приводит к росту цен. Высокие цены позволяют энергетической отрасли быстро расти, поэтому и мы хотим получить долю этого роста.

Выбрали две компании солнечной энергетики:

  • Enphase Energy, Inc. (ENPH). Куплено 2 акции по цене $32,40;

  • Sunrun Inc. (RUN). Куплено 2 акции по цене $19,72 (оставили пространство для усреднения, поскольку существует значительная вероятность падения до $14).

После всех продаж и покупок наш агрессивный портфель акций выглядит следующим образом

В дальнейшем он будет дополняться, поскольку у нас на балансе еще остается $931,7.

Автор:
Серюга Михаил
Инвестиционный эксперт Серюга Михаил
Академия "Минфин"
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами