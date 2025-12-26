Агрессивный портфель акций «Минфина»: сколько заработали в 2025 году

Несмотря на значительную геополитическую напряженность, торговые войны и рыночные потрясения, фондовый рынок закрывает год на исторических максимумах. За прошедшие 12 месяцев ключевые индексы показали двузначные результаты: S&P 500 прибавил 16,5%, Nasdaq 100 — плюс 20,5%, Dow Jones — 13,4%. Наш агрессивный портфель акций превзошел достижения ключевых американских индексов.

Осенняя распродажа

Недавно мы подводили итоги криптопортфеля «Минфина» и упоминали, что решение по цифровым активам было продублировано в агрессивном портфеле акций. Дело в том, что этот портфель содержал акции майнинговых компаний, спотовых крипто-ETF и фондов, сфокусированных на криптоотрасли. Мы опустошили криптопортфель (почему это было сделано, мы также рассказывали), соответственно, были проданы все активы, связанные с криптовалютой на фондовом рынке. Эта продажа состоялась 27 октября:

IBIT продали по цене $65,40 (прибыль 112%)

RIOT — 22,53 доллара (+178%)

BKCH — 111,48 (+122%)

MARA — 19,9 долларов (+16,4 %)

ETHA — 31,54 доллара (снижение на 4,3%)

Результаты 2025 года

За 2025 год капитализация агрессивного портфеля акций выросла с $1220 до $1570.

Годовая доходность составила 28,7%, среднегодовая (XIRR) — 33,9%, общая (TWR) — 77,13%.

Анализ остатков

После продажи активов, связанных с криптовалютной отраслью, в портфеле остались 4 бумаги: PATH, AEVA, AUR и ACVA.

Акции UiPath Inc. (PATH), разработчика программного обеспечения для бизнеса, за последние три месяца выросли на 51%, только за последний месяц они прибавили 29%, что свидетельствует о существенном изменении настроений на рынке в пользу компании. Свежие показатели UiPath говорят о получении компанией ощутимой поддержки от своего пакета Agentic Automation. Он все больше влияет на привлечение клиентов, структуру маржи и ожидания по прибыли. Ключевым выводом последнего квартала стало коммерчески продуктивное внедрение ее агентской системы искусственного интеллекта.

Руководство отметило, что решения на основе искусственного интеллекта и агентские решения помогают UiPath заключать сделки быстрее и по более крупным контрактам по сравнению с традиционными предложениями автоматизации.

Примерно 450 клиентов активно создают рабочие процессы на основе агентов, и с момента запуска уже зарегистрировано почти миллион запусков агентов.

В нашем портфеле бумага сейчас имеет нереализованную прибыль примерно в 6%. В планах держать ее до достижения стоимости в $25 за акцию (потенциальная прибыль 68%).

Три других бумаги были приобретены совсем недавно, они дают в портфеле умеренные нереализованные убытки. Несмотря на это, мы видим в них перспективу значительного роста. К примеру, AEVA (AEVA), которая специализируется на сенсорном оборудовании и программном обеспечении для восприятия (+25% в декабре). Недавно она объявила об эксклюзивном соглашении на поставку европейскому производителю датчиков, которые могут создавать 3D-карту мира вокруг автомобиля, а также определять скорость движения объектов, таких как пешеходы, для автономного вождения во всех автомобилях автопроизводителя с двигателями внутреннего сгорания, электрических и гибридных за пределами Китая.

Пока компания не раскрыла стоимость сделки, но пообещала предоставить более подробную информацию в начале следующего года. Руководители Aeva утверждают, что партнерство может принести более $1 млрд продаж, хотя они не уточняют, за какой период времени.

Аналитики Morgan Stanley и Canaccord Genuity в прошлом месяце в своих аналитических записках предположили, что клиентом компании является Mercedes-Benz.

Цели по этой бумаге видим в области $23,5−27.

Ставки на 2026 год

Первая ставка — это редкоземельные металлы. Редкоземельная промышленность в США быстро приобретает стратегическое и экономическое значение, поскольку страна стремится уменьшить свою давнюю зависимость от контролируемых Китаем цепочек поставок. Поэтому редкоземельные элементы находятся в центре новой федеральной политики, промышленных инвестиций и новых инициатив отечественного производства.

Чтобы воспользоваться этими тенденциями, мы купили акции американских представителей редкоземельных металлов USA Rare Earth, Inc. (USAR) и American Resources Corporation (AREC). Сделки заключены 23.12.2025:

USAR куплено по цене $14,22 (куплено 5 акций);

AREC — $2,54 (куплено 25 акций).

Вторая ставка — роботизация (автоматизация производства и процессов с помощью роботов). Сейчас эта сфера является одним из ключевых трендов в промышленности и экономике в целом по ряду причин:

Дефицит рабочей силы и рост зарплат.

Снижение стоимости роботов и технологий.

Повышение производительности и эффективности.

Безопасность и эргономика.

В общем, роботизация — это не просто тренд, а необходимость для выживания бизнеса в условиях быстрых изменений, поэтому мы стремимся плыть по течению.

В нашем портфеле уже есть один представитель этой отрасли — UiPath Inc. (PATH), но мы хотим увеличить долю представителей этой компании. К сожалению, сделать это довольно сложно, поскольку часть компаний нам недоступна из-за стоимости акций (TSLA, ISRG, ROK и др.), а другие являются перекупленными (согласно оценке экспертов «Минфина»). Поэтому пришлось купить ETF ROBO. Но это временное решение, и как только появится кандидат с соответствующим потенциалом, отвечающий нашим критериям, он будет добавлен в портфель.

Детали соглашения:

Покупка осуществлена 23.12.2025 по цене $69,65.

Третья ставка — энергия. Роботы и искусственный интеллект требуют огромного количества энергии, и уже сейчас спрос на нее значительно превышает предложение, что приводит к росту цен. Высокие цены позволяют энергетической отрасли быстро расти, поэтому и мы хотим получить долю этого роста.

Выбрали две компании солнечной энергетики:

Enphase Energy, Inc. (ENPH). Куплено 2 акции по цене $32,40;

Sunrun Inc. (RUN). Куплено 2 акции по цене $19,72 (оставили пространство для усреднения, поскольку существует значительная вероятность падения до $14).

После всех продаж и покупок наш агрессивный портфель акций выглядит следующим образом

В дальнейшем он будет дополняться, поскольку у нас на балансе еще остается $931,7.