Криптопортфель «Минфина»: с каким результатом заканчиваем год

Этот год был богат событиями. Некоторые из них имели положительные последствия для рынка цифровых активов, другие наоборот наносили максимальную боль. Поэтому перед тем, как перейти непосредственно к криптопортфелю «Минфина» подытожим, что особенного произошло в 2025 году и, как это повлияло на криптоиндустрию.

Все плохое оставляем в уходящем году

Шок от тарифов (апрель): Объявление о тарифах на китайские товары привело к распродаже: BTC -4%, ETH -5% за день, показав уязвимость к макроэкономическим факторам.

Усиление регуляций: Попадание крипто под регулирование UK FSMA привело к запрету свободных инноваций. Обновления в Дубае ограничили токены и маржин-трейдинг. С апреля в ЕС только MiCA-лицензированные компании могут размещать рекламу в Google. DSA запретила профилирование для детей, были введены правила для инфлюэнсеров. Все это сдерживало рост и маркетинг.

Экологические проблемы (в течение года): Майнинг потребляет 1174 ТВт-ч электроэнергии (больше чем Нидерланды) и 2237 гигалитров воды. 67% этой энергии от ископаемого топлива, чревато климатическим целям Парижского соглашения.

Отсутствие альтсезона.

Рыночные падения во второй половине года: BTC завершил октябрь -3,69%, впервые отрицательно с 2018 года. Общий рынок показал слабость, с отрицательным закрытием по многим криптовалютам.

Крушение 10 октября: Самая большая ликвидация в истории ($19 млрд), BTC упал со $122k до $102k, ETH на более чем 20% до $3400, потеряно более $1 трлн капитализации, подчеркнув риски левериджа.

Несмотря на значительное количество негатива, 2025 год также был насыщен знаковыми событиями, способствовавшими дальнейшему развитию рынка цифровых активов:

Bitcoin превысил $100000 (январь): BTC достиг исторического максимума $103000-$109000 благодаря оптимизму по поводу дружественной регуляторной политики в США под президентством Трампа, что подняло рыночное настроение и цены.

Одобрение дополнительных спотовых ETF на Bitcoin и Ethereum (июль-сентябрь): SEC США разрешила in-kind создание и выкуп, а также новые правила листинга, сократившие время одобрения. Это привлекло миллиарды институциональных инвестиций с поступлениями $5,41 млрд в ETH ETF в июле и $3,4 млрд в BTC ETF в октябре, повысив ликвидность и принятие.

Рекордные цены и рыночная капитализация (октябрь): BTC достиг более $126000 6 октября, ETH — $4950 в августе, а общая капитализация крипторынка превысила $3,8 трлн. Это произошло на фоне ETF-роллаутов и риск-он трендов.

Регуляторные рамки для стейблкойнов (июль-август): Подписан GENIUS Act в США (18 июля), требующий резервов 1:1 и аудитов, внедрены MiCA в ЕС и рамки в Гонконге. Это повысило доверие с транзакциями в стейблкоинах более $4 трлн в сентябре (30% от всего объема).

Технологические обновления Ethereum и Layer 2 (декабрь и середина года): Хардфорк Fusaka (3 декабря) из PeerDAS снизил комиссии на 40−60% и повысил пропускную способность; Base ввел Flashblocks (200 мс); Arbitrum захватил 51% TVL у Layer 2 с 1,9 млн транзакций ежедневно. Интеграция ZK-proof и AI (Fetch.ai+SingularityNET) стимулировала DeFi и автономные агенты.

Рост принятия и инвестиций (в течение года): Транзакции в США выросли на 50% (январь-июль), 28% взрослых обладают криптой. Запуск Robinhood Chain на Arbitrum для токенизированных акций, венчурные инвестиции $4,9 млрд в первом квартале, в общей сложности более $18 млрд. Токенизация реальных активов выросла до $3,32 млрд, с прогнозом $12,8 млрд до 2032 года.

Интеграция ИИ с крипто (в течение года): Рынок ИИ-токенов вырос до $36 млрд с 200+ токенами.

Великие события и сообщество (октябрь): TOKEN2049 (Сингапур), Blockchain Life (Дубай, 16730 участников), Permissionless IV (Бруклин, хакатон с $100k призами) — фокус на ИИ, RWA и сообществе.

Что произошло с редакционным портфелем

Все перечисленные события отражались на нашем портфеле, и в таких условиях (рынок бросало из крайности в крайность — от чрезвычайного оптимизма до чрезмерного пессимизма) было трудно генерировать прибыль. Но нам удалось добиться положительного результата.

Во второй половине октября мы предупреждали о значительных рисках падения стоимости криптовалюты. На основе этих данных, а также опубликованных впоследствии, было принято решение фиксировать доходы.

Начали мы с фундаментальной части портфеля (27 октября 2025 г.). Результаты представлены в таблице:

В общей сложности из инвестированных $1127,14 удалось получить $458,48 прибыли (40,7%).

Наилучший результат фундаментальная доля портфеля показывала 6 октября, плавающая прибыль в тот день достигала 64% ($723).

После распродажи фундаментальных проектов, настал черед быстрорастущих. Здесь была выдержана небольшая пауза в надежде на состоявшийся локальный альтсезон. Впрочем, он так и не улучшил общее положение вещей в этой части портфеля. Продажа состоялась 9 ноября:

Суммарные потери составили $444,75 (минус 32%) и всего три актива принесли прибыль.

В этом году эта доля портфеля наилучший результат показывала 21 июля, однако даже тогда она была убыточна (общие вложения составляли $1406,12)

Если просуммировать результаты по фундаментальным и быстрорастущим, то в этом году криптопортфель «Минфина» принес нулевые прибыли ($458,48-$444,75=$13,73). И из этого можно сделать простой вывод — в 2025 году в криптовалюте следовало избегать быстрорастущих проектов и сконцентрировать свое внимание исключительно на фундаментальных (BTC, BNB, TRON, SOL и др.).

Что дальше?

Мы полностью опустошили портфели и, если говорить на трейдерском сленге, сейчас они находятся на заборе. Планы формировать портфель отсутствуют, на рынок цифровых активов пришла криптозима.

При текущем уровне консолидации в диапазоне $80 тыс. — $90 тыс. относительный нереализованный ущерб в биткоине приблизился к 10% от рыночной капитализации. Но все же этот индикатор пока не достиг значений, обычно сигнализирующих о полной капитуляции медвежьего рынка (50−60%).

Относительный нереализованный ущерб в биткоине

Источник: Glassnode

Объемы спотовой торговли упали на 66% по сравнению с пиками начала года (в основном такое снижение активности связано с осторожностью трейдеров).

Спотовые ETF не помогают. В первой половине декабря в биткоин пришло ориентировочно $199 млн, в ETH — $143 млн. Сравнивая это с оттоками ноября в 3,5 млрд и 1,42 млрд соответственно, можем говорить о полном отсутствии интереса.

Сдержанные прогнозы — начало формирования портфеля в августе-сентябре 2026 года. Стоимость биткоина к тому времени может упасть до $50000.

Взаимосвязь

Решения, принятые в отношении криптопортфеля, имели прямое влияние на агрессивный портфель акций от «Минфин», поскольку он содержал акции спотовых крипто ETF, майнинговых компаний и ETF, акцентирующих внимание на области цифровых активов. Итоги по этому портфелю ожидайте в ближайшее время.