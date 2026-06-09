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9 июня 2026, 16:24 Читати українською

Новые правила игры для госсектора: как изменится управление капиталом

Государственный сектор Украины ожидает масштабная трансформация: регулятор рынков капитала (НКЦПФР) инициирует пересмотр правил управления корпоративными правами и активами, принадлежащими государству. Эти изменения должны повысить прозрачность использования ресурсов и приблизить украинские стандарты к европейским требованиям корпоративного управления. Об этом сообщает официальный портал НКЦПФР.

Государственный сектор Украины ожидает масштабная трансформация: регулятор рынков капитала (НКЦПФР) инициирует пересмотр правил управления корпоративными правами и активами, принадлежащими государству.

Долгое время государственные предприятия оставались закрытыми для рыночных механизмов, что часто приводило к неэффективному использованию активов. Новый подход предполагает внедрение более жестких стандартов отчетности и ответственности менеджмента. Из пресс-релиза можно сделать вывод, что государство пытается уменьшить политическое влияние на хозяйственную деятельность и открыть возможности для привлечения частного капитала в государственные проекты через прозрачные рыночные инструменты.

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Что именно изменится в правилах игры

  • Усиление роли корпоративного управления. Государство переходит от прямого вмешательства в операционную деятельность к наблюдательным функциям, где ключевую роль будут играть наблюдательные советы.

  • Прозрачность активов. Внедряются обязательные требования по раскрытию информации, которые позволят рынку оценить реальное состояние госсектора.

  • Ответственность менеджмента. Новые нормы предусматривают более четкую систему KPI и ответственности за финансовые результаты компаний.

  • Интеграция в рынки капитала. Госпредприятия получат инструменты для привлечения финансирования, что ранее было доступно только частному бизнесу.

По большому счету, это «второй шанс» для украинского госсектора стать привлекательным для серьезных американских и европейских игроков.

Однако успех реформы будет зависеть от качества имплементации. Важно, чтобы новые правила не остались лишь на бумаге. Если изменения заработают, мы можем ожидать улучшения инвестиционного климата и постепенного вытеснения неэффективных руководящих кадров профессиональными институциональными менеджерами. Для инвесторов это шанс диверсифицировать портфели, учитывая активы, которые ранее были недоступными или слишком рискованными.

Читайте также: НКЦПФР ограничила операции с еврооблигациями Украины во время военного положения

Источник: Минфин
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