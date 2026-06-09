Минфин привлек от ОВГЗ на 5,2 млрд грн больше, чем неделей ранее

Министерство финансов 9 июня на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 8,45 млрд грн, что на 5,28 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 3,17 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

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Что предлагали инвесторам

Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

1,38 млрд грн под 15,15% (с/с 15,15%) с погашением 21 июля 2027 года (на прошлой неделе уровень доходности был 15,15%, средневзвешенный — 15,15%);

2,04 млрд грн под 15,83% (с/с 15,81%) с погашением 26 апреля 2028 года (на прошлой неделе уровень доходности был 15,84%, средневзвешенный — 15,84%);

5,04 млрд грн под 12,90% (с/с 12,84%) с погашением 14 ноября 2029 (первичное размещение).

С начала 2026 года государство уже привлекло более 163,9 млрд грн, а с начала полномасштабной войны — более 2,2 трлн. гривен. Все средства от размещения военных облигаций направляются в поддержку ВСУ и усиление финансовой устойчивости государства.

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.