Тарифная стратегия Трампа 2.0: что изменилось?

Президент Дональд Трамп начал реализацию своей обновленной тарифной политики, опираясь на более взвешенный и методичный подход, чем это было ранее. Об этом сообщает издание CNN . В этот раз администрация использует инструменты, чтобы обойти юридические препятствия, с которыми она сталкивалась раньше.

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В чем суть новых ограничений

Торговый представитель США Джеймисон Грир обнародовал 98-страничный отчет, по результатам которого 60 торговых партнеров США обвиняются в отсутствии надлежащего контроля за импортом товаров, изготовленных с использованием принудительного труда.

В качестве контрмер администрация Трампа предлагает ввести:

Базовый тариф 10%: для стран, которые сделали лишь «начальные шаги» в борьбе с принудительным трудом (в частности ЕС, Канада, Мексика, Индонезия).

Повышенный тариф 12,5%: для стран, которые, по мнению США, вообще не приняли надлежащих мер (Китай, Индия, Япония, Бразилия).

Применение этих мер планируется в рамках Раздела 301 Закона о торговле 1974 года, что предоставляет администрации значительно более широкие полномочия, чем ранее использованные экстренные меры, которые были отменены Верховным судом.

Почему Трамп изменил тактику

В отличие от предыдущих попыток, которые неоднократно блокировались судами, нынешний подход является стратегически продуманным. Использование Раздела 301 позволяет администрации устанавливать тарифы на более долгий срок без ограничений относительно их уровня или продолжительности. Общественное обсуждение предложения продлится до 6 июля, после чего ожидаются слушания, что делает процесс легитимным с точки зрения американского права.

Кроме того, администрация Трампа подала апелляцию на решение федерального судьи, согласно которому она должна вернуть все 166 миллиардов долларов, уплаченных в виде пошлин, которые были отменены Верховным судом. Это свидетельствует о намерении продолжать жесткую линию во внешнеэкономической политике и не отказываться от ранее собранных средств.

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