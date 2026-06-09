Тарифная стратегия Трампа 2.0: что изменилось?

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 июня 2026, 17:50 Читати українською

Тарифная стратегия Трампа 2.0: что изменилось?

Президент Дональд Трамп начал реализацию своей обновленной тарифной политики, опираясь на более взвешенный и методичный подход, чем это было ранее. Об этом сообщает издание CNN. В этот раз администрация использует инструменты, чтобы обойти юридические препятствия, с которыми она сталкивалась раньше.

Президент Дональд Трамп начал реализацию своей обновленной тарифной политики, опираясь на более взвешенный и методичный подход, чем это было ранее.

▶ Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В чем суть новых ограничений

Торговый представитель США Джеймисон Грир обнародовал 98-страничный отчет, по результатам которого 60 торговых партнеров США обвиняются в отсутствии надлежащего контроля за импортом товаров, изготовленных с использованием принудительного труда.

В качестве контрмер администрация Трампа предлагает ввести:

  • Базовый тариф 10%: для стран, которые сделали лишь «начальные шаги» в борьбе с принудительным трудом (в частности ЕС, Канада, Мексика, Индонезия).

  • Повышенный тариф 12,5%: для стран, которые, по мнению США, вообще не приняли надлежащих мер (Китай, Индия, Япония, Бразилия).

Применение этих мер планируется в рамках Раздела 301 Закона о торговле 1974 года, что предоставляет администрации значительно более широкие полномочия, чем ранее использованные экстренные меры, которые были отменены Верховным судом.

Почему Трамп изменил тактику

В отличие от предыдущих попыток, которые неоднократно блокировались судами, нынешний подход является стратегически продуманным. Использование Раздела 301 позволяет администрации устанавливать тарифы на более долгий срок без ограничений относительно их уровня или продолжительности. Общественное обсуждение предложения продлится до 6 июля, после чего ожидаются слушания, что делает процесс легитимным с точки зрения американского права.

Кроме того, администрация Трампа подала апелляцию на решение федерального судьи, согласно которому она должна вернуть все 166 миллиардов долларов, уплаченных в виде пошлин, которые были отменены Верховным судом. Это свидетельствует о намерении продолжать жесткую линию во внешнеэкономической политике и не отказываться от ранее собранных средств.

Читайте также: США планируют ввести новые пошлины до 12,5% на импорт из 60 стран

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 15 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами