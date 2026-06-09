Украинцы уплатили более 231 млрд грн налогов. Кто больше

За пять месяцев 2026 года украинские громады получили существенное финансовое подкрепление. В местные бюджеты поступило почти 231,3 млрд грн налогов и сборов, что на 15,1% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщила и.о. Главы ГНС Леся Карнаух.

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Что наполняет бюджет громад

Львиная доля поступлений — это налог на доходы физических лиц (НДФЛ), который составил 134,2 млрд грн (+19,6% к прошлогоднему показателю). Эта динамика свидетельствует о стабильности выплат зарплат в частном и государственном секторах.

Среди других ключевых источников дохода:

Единый налог: 39,1 млрд грн (+10,3%).

Налог на имущество: 25,4 млрд грн (+13,7%).

Налог на прибыль предприятий: 17,9 млрд грн (+1,3%).

Туристический сбор: 161,8 млн грн (+22,6%).

Сбор за парковку: 97 млн грн (+11%).

Важно понимать, что это именно те средства, которые громады направят на восстановление поврежденного жилья, ремонт дорог, содержание школ и больниц. В условиях войны способность территорий зависеть от собственных доходов становится самым важным элементом устойчивости.

Налоговая служба, в свою очередь, подчеркивает важность цифровизации и поддержки бизнеса. Леся Карнаух отметила, что ГНС фокусируется на развитии новых онлайн-сервисов, сопровождении получателей грантов и расширении сети консультационных офисов, чтобы максимально упростить для предпринимателей процесс выполнения налоговых обязательств.

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