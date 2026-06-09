Периодические технические сбои при публикации данных Госгеокадастром традиционно усложняют работу аналитиков. Однако Опендата предоставляет детальную карту цен, сложившихся в Украине. Она позволяет сделать выводы о реальном состоянии земельного рынка.
Рынок земли в Украине: тенденции и перспективы 2026 года
Рынок земли остается крайне неоднородным. Даже в пределах одного региона мы фиксируем существенный разрыв между официальными цифрами и реальными ценами сделок. Некоторые области продолжают демонстрировать аномальные показатели, тогда как другие отражают более приземленную и реалистичную картину.
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ТОП-10 областей по средней стоимости 1 га с/х земли
Согласно последним данным, лидеры рейтинга выглядят так:
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Ивано-Франковская область — 246 873 грн/га. Регион лидирует с большим отрывом.
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Львовская область — 180 153 грн/га. Высокая конкуренция и дефицит предложения удерживают цену на стабильно высоком уровне.
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Тернопольская область — 134 872 грн/га. Один из самых стабильных рынков с высоким качеством почв.
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Киевская область — 123 909 грн/га. Близость к столице и спрос на земли промышленного назначения обуславливают такую цену.
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Волынская область — 100 274 грн/га. Замыкает пятерку лидеров, стабильно удерживая отметку выше 100 тысяч.
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Винницкая область — 89 951 грн/га. Регион имеет показатели, намекающие на дальнейший рост цен.
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Хмельницкая область — 84 521 грн/га. Цены в этом регионе демонстрируют постоянный рост.
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Черновицкая область — 81 256 грн/га. Из-за небольшого объема рынка каждая сделка здесь существенно влияет на среднюю цену.
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Закарпатская область — 78 164 грн/га. Рекреационная привлекательность региона добавляет стоимости земельным участкам.
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Ровенская область — 73 809 грн/га. Рынок в этой области постепенно подтягивается к лидерам.
Также стоит отметить области, находящиеся в среднем ценовом сегменте: например, Полтавская область (74 922 грн/га) и Николаевская область (52 719 грн/га). Самые низкие показатели средней стоимости на данный момент фиксируются в Сумской области (42 979 грн/га).
Очевидно, что официальная статистика все еще требует внимательного анализа, ведь в отдельных районах реальные сделки могут существенно отличаться от среднеобластных показателей.
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Комментарии - 1
Вартісьть га землі в Черкаській області нижча ніж у Волинській області з її піщаним і менш родючим грунтом. Про Львівську та Івано-Франківську я мовчу там гірська місцевість і значних площ під ведення с/г не передбачається, а от будівництво будиночків та різноманітних рекреаційних комплексів — це, будь ласка. Перевернута реальність, а не вартість землі для ведення с/г.