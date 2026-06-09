В мае инфляция в Украине замедлилась до 0,9%, а в годовом исчислении упала до 8,2% — Госстат

В Украине зафиксировано замедление темпов роста потребительских цен. В мае 2026 года инфляция составила 0,9%. Для сравнения, в предыдущие месяцы показатели были выше: 1,4% в апреле, 1,7% в марте, 1% в феврале. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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Учитывая, что в мае прошлого года цены выросли на 1,3%, в годовом исчислении общая инфляция по итогам мая 2026 года продемонстрировала снижение — до 8,2% (против 8,6% по итогам апреля).

В то же время показатели базовой инфляции продемонстрировали несколько иную динамику:

В месяц: базовая инфляция в мае уменьшилась до 0,7% (в апреле она составляла 0,9%, а в марте — 1,5%).

За год: поскольку в мае 2025 года этот показатель был равен 0,5%, в годовом измерении по итогам мая 2026 года базовая инфляция наоборот несколько выросла — с апрельских 7,6% до 7,9%.

Что больше подешевело и подорожало

На потребительском рынке в мае цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,2%. Больше всего (на 11,1%) подорожали фрукты. На 6,4−1,2% выросли цены на продукты переработки зерновых, хлеб, подсолнечное масло, макаронные изделия, рыбу и продукты из рыбы, безалкогольные напитки, говядину, сахар.

В то же время, на 15,3% подешевели яйца, на 1,7−0,2% снизились цены на овощи, молоко, свинину, масло, сало.

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Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,9%, в т. ч. на табачные изделия — на 2,1%, алкогольные напитки — на 1,6%.

Одежда и обувь подешевели на 1,8%, в частности, обувь — на 2,0%, одежда — на 1,6%.

Цены на транспорт выросли на 0,7% главным образом из-за подорожания проезда в автодорожном пассажирском транспорте на 2,7%, а также топлива и смазочных масел на 0,6%.

Изменения потребительских цен