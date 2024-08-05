8 акций компаний Глобального Юга, которые могут принести хорошие заработки уже сейчас

Уоррен Баффет когда-то говорил: «современный инвестор не получает прибыли от вчерашнего роста». Другими словами, самая лучшая стратегия всегда заключается во внедрении инновационных инвестиционных решений, ориентированных на будущее. Рассматривая перспективные рынки с быстрым развитием, такие как Индия, Саудовская Аравия и Мексика, мы можем с уверенностью сделать вывод, что сейчас находимся на начальной стадии значительного роста в этих регионах. Как можно воспользоваться новыми тенденциями и какие секторы наиболее перспективные, рассказала инвестиционный эксперт Дарья Совенко.

Индия

Опережая любую из нынешних суперэкономик, Индия стала лидером среди самых быстро растущих основных экономик мира. Ожидается, что она станет третьей по величине экономикой к 2032 году — что меньше, чем за десятилетие! Потенциал превзойти Китай и США вполне реальный при условии постоянных усилий и стратегического видения.

Источник: DFAT, 2024

Развитие цифровых технологий и финансовых рынков в Индии, поддержанное интеграцией в глобальные облигационные индексы, делают страну привлекательным инвестиционным направлением. Премьер-министр Моди внедряет цифровое управление, которое облегчает жизнь граждан, в том числе в отдаленных районах. Сегодня индийское население может купить любые товары через QR коды с помощью своих телефонов.

Трехслойная система — универсальные идентификационные карты, платежная инфраструктура для мгновенных переводов и система доступа к личным документам — облегчает повседневную жизнь и снижает уровень бюрократии и коррупции. Цифровая инклюзия делает процессы в стране все более простыми, что способствует экономическому росту.

Источник: Statista, 2024

Кроме того, зрелость рынков капитала способствует будущим инвестиционным возможностям и обеспечивает устойчивое и диверсифицированное экономическое развитие. Развитие экономического коридора Индия-Ближний Восток-Европа (IMEC) дополняет усилия Индии по расширению международной торговли, открывая новые бизнес-каналы. Страна получает преимущества от молодого, растущего населения и геополитической ситуации, которая способствует ее развитию, как производственной базы.

О перспективных компаниях в Индии

Источник: Investing.com, 2024, цена за акцию указана в индийских рупиях

УITC Ltd., которая торгуется по цене ₹465,9 за акцию, рыночная капитализация составляет ₹5,78 триллиона. В Q2 2024 ITC сообщила о росте выручки на 12%, по сравнению с предыдущим годом, благодаря активному сектору широкого потребления (FMCG) и агробизнесу. Разнообразные интересы компании, которые включают FMCG, гостиницы и агробизнес, делают ее привлекательной для инвестиций. В июне 2024 года акционеры поддержали разделение гостиничного бизнеса ITC, которое будет функционировать, как отдельное подразделение. В конце концов это разделение раскрывает потенциал и позволяет гостиничному подразделению работать самостоятельно, способствуя росту и инновациям. В результате эти разнообразные интересы ITC способствуют уменьшению рисков для инвесторов и обеспечивают большую стабильность стоимости ее активов.

Источник: Investing.com, 2024, цена за акцию указана в долларах США

Infosys, одна из самых популярных индийских компаний за пределами страны, торгуется по цене около ₹1,726 за акцию, с рыночной капитализацией ₹7,08 триллиона. Этот технологический гигант сообщил о росте выручки на 15% в Q2 2024, по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году, что в значительной степени было ускорено расширением цифровых услуг и подписанием важных контрактов, включая многолетнее соглашение с ведущим европейским автопроизводителем. Компания также объявила о финальном дивиденде в размере ₹28 за одну акцию, что является весомым показателем ее финансового здоровья. Поэтому, вполне понятно, почему Infosys является флагманом индийского технологического сектора — его стабильная прибыль и расширение цифрового портфолио делают компанию достойной внимания.

Источник: Investing.com, 2024, цена за акцию указана в индийских рупиях

SBI Life Insurance, известная своей мощной поддержкой Государственного банка Индии, является выдающимся участником индийского страхового рынка. Они обслуживают широкую базу клиентов через более 1 000 отделений. В первом квартале 2024 года компания наблюдала значительный рост индивидуальных страховых взносов, зафиксировав 26% увеличения. Недавно SBI Life представила два новых срочных плана страхования: «Saral Swadhan Supreme» и «Smart Swadhan Supreme». Эти планы выплачивают единовременную сумму при смерти страхователя во время срока действия полиса, и возвращают все уплаченные премии, если страхователь остается живым по истечении срока.

Саудовская Аравия

У Саудовской Аравии ключевое географическое положение, что делает ее центральным узлом глобальной торговли на перекрестке Европы, Азии и Африки. Их стратегия «Vision 2030», начатая в 2016 году, преследует цель трансформировать экономический ландшафт королевства и уменьшить традиционную зависимость страны от нефти до конца десятилетия. Диверсификация в новые сектора, развитие инфраструктуры, здравоохранения и образования являются важнейшими основами этой стратегии.

Источник: IMF, 2023

С момента объявления «Vision 2030», страна начала решительно и смело осуществлять свою экономическую трансформацию. Как результат, недавно МВФ спрогнозировал, что Саудовская Аравия станет второй по темпам роста экономикой 2025 года, уступая только Индии. Прогноз роста был повышен с 5,50% до 6%, что свидетельствует о сильных экономических перспективах.

Инвестиции частного сектора значительно выросли, поддерживая усилия Королевства по диверсификации. В настоящее время несырьевой сектор составляет 50% ВВП, что составляет 1,7 триллиона саудовских риалов (453 миллиарда долларов США) по постоянным ценам. «Vision 2030» приносит свои плоды, способствуя развитию более диверсифицированной и устойчивой экономики в Саудовской Аравии.

О перспективных компаниях в Саудовской Аравии

Источник: Investing.com, 2024, цена за акцию указана в саудовских риалах

Saudi Aramco, гигант энергетического мира с рыночной капитализацией $1 817 триллиона, заявила о чистой прибыли в размере $30 миллиардов за второй квартал 2024 года. Это поразительное восстановление доходности произошло на фоне роста цен на нефть и увеличения объемов производства. Недавно Aramco привлекла внимание, купив 50% акций компании Blue Hydrogen Industrial Gases Co. что является стратегическим шагом для развития водородной экономики в Саудовской Аравии. Кроме того, компания успешно привлекла более $31 миллиарда в заказах на продажу своих облигаций в размере $6 миллиардов.

Источник: Investing.com, 2024, цена за акцию указана в саудовских риалах

Acwa Power Company может стать ключевой целью для смотрящих в будущее энергетики. Ровно год назад компания обеспечила $533 миллиона для проекта Tashkent Riverside в Узбекистане, который включает в себя 200-мегаваттную солнечную электростанцию и 500-мегаваттную энергосберегающую батарею — крупнейший проект в Центральной Азии. В конце 2024 года ACWA Power подписала соглашение на закупку электроэнергии на $3,9 миллиарда для новых электростанций в Медине и Касиме, а также выделило $2,2 миллиарда на солнечные проекты Al-Shuaibah.





Источник: Investing.com, 2024, цена за акцию указана в саудовских риалах

Al Rajhi Bank, с рыночной капитализацией $88,69 миллиарда, является крупнейшим исламским банком в мире. Первый квартал 2024 года ознаменовался самой высокой квартальной прибылью с момента его основания. Сейчас цена на его акцию колеблется вокруг уровня $80, и ожидается, что прибыль и доходы будут расти на 11,2% и 11% в год соответственно. Банк предлагает дивидендную доходность в размере 2,97%, что свидетельствует о его сильном присутствии на рынке и стабильной производительности. Еще одним важным событием является запуск первого «зеленого суккука» (это вид исламских облигаций для экологических проектов), который привлек $1 миллиард с высоким спросом как от местных, так и от международных инвесторов. Этот выпуск является частью стратегии банка по улучшению ликвидности и поддержки устойчивых и социальных проектов, согласованных с «Vision 2030».

Мексика

Мексика, которая считается второй по объемам экономикой в Латинской Америке, имеет ВВП в размере $1,26 триллиона, что делает ее 13-й по объему страной мира. По паритету покупательной способности Мексика занимает 11 место в мире и является 12-м крупнейшим экспортером мира (Всемирный банк, 2024). Кроме того, стабильность Мексики подтверждается тем, что песо остается одной из немногих валют в мире, которая удерживает свою стоимость, по сравнению с долларом США, в течение последнего года.

Прогнозируется, что в 2024 году Мексика достигнет более быстрого темпа роста, чем ее средняя за 30 лет (Santander, 2024). Это произойдет, несмотря на вызовы, которые создают высокие процентные ставки, влияя на инвестиции и потребление внутри страны, а также замедление роста в США, его главном торговом партнере. Такая устойчивость является мощным подтверждением базовой прочности экономической структуры Мексики.

Источник: McKinsey, 2023

Разветвленная сеть соглашений о свободной торговле (FTAs) Мексики дает ей значительное преимущество в инвестиционной привлекательности. Страна участвует в 12 соглашениях о свободной торговле, охватывающих коммерческие отношения с 45 странами мира. Эти соглашения позволяют инвесторам беспошлинно экспортировать товары на большинство основных мировых рынков, среди важнейших из которых Мексиканско-Европейское Соглашение о свободной торговле, Соглашение между США, Мексикой и Канадой (USMCA) и Партнерство Транс-Тихоокеанского региона (TPP). К концу 2023 года Мексика заняла девятое место среди крупнейших получателей прямых иностранных инвестиций (FDI) в мире, получив инвестиции на сумму $36 миллиардов — примерно на 2% больше, чем в предыдущем году. Совершенно понятно, что подход Мексики к использованию своих FTAs дает конкурентное преимущество, которое продолжает привлекать глобальных инвесторов.

О перспективных компаниях в Мексике

Источник: Investing.com, 2024, цена за акцию указана в мексиканских песо

Ведущий гигант розничной торговли и производства напитков Fomento Economico Mexicano UB (FEMSA) представляет разнообразный портфель, включающий активно расширяющуюся сеть магазинов OXXO. В Q2 в 2024 году FEMSA сообщила о росте выручки на 9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, чему способствовали сильные показатели в сегменте розничной торговли. После ускоренной программы выкупа акций FEMSA запустила новое тендерное предложение для выкупа ценных бумаг на сумму до 600 миллионов долларов в июне 2024 года. Компания планирует завершить этот последний выкуп к концу четвертого квартала 2024 года.

Источник: Investing.com, 2024, цена за акцию указана в мексиканских песо

Читайте также: Будущее компании Маска: есть ли еще смысл инвестировать в Tesla

Grupo Financiero Banorte является вторым по величине финансовым учреждением Мексики, преимущественно благодаря своему значительному кредитному портфелю. В Q2 2024 мексиканская группа сообщила о росте выручки на 13%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, чему способствовали ее значительный кредитный портфель и инициативы в сфере зеленого финансирования. White & Case SC консультировала Banorte по поводу ее первого публичного размещения зеленых и социальных облигаций на общую сумму 13 миллиардов мексиканских песо (примерно 763 миллиона долларов США).

Первый транш, Banorte 24X, составил 4,1 миллиарда песо (243,7 миллиона долларов США) с плавающей процентной ставкой, срок погашения — февраль 2028 года. Второй транш, Banorte 24−2X, составил 3,6 миллиарда песо (212,7 миллиона долларов США) с фиксированной ставкой 9,74%, срок погашения — февраль 2031 года. Последний транш, Banorte 24UX, составил 5,2 миллиарда песо (306,6 миллиона долларов США) с фиксированной ставкой 4,90%, срок погашения — февраль 2034 года. В конце концов все привлеченные средства будут использованы для финансирования и рефинансирования зеленых, социальных и устойчивых проектов в соответствии с «Sustainable Financing Framework» Banorte. Шаг за шагом компания превращает экологическую ответственность в финансовый рост.