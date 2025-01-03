5 инвестиционных трендов 2025 года: какими их видит Уолл-Стрит

Редакторы Bloomberg анализируют , какие прогнозы Уолл-Стрит сбылись в 2024 году, и что прогнозируют сейчас крупные инвесторы и компании. «Минфин» выбрал главное.

В прогнозах на 2024 год было много неточностей, выше среднего. Многие считали, что, поскольку ФРС и другие центральные банки повышали процентные ставки, произойдет некое экономическое «приземление», под этим подразумевали замедление делового цикла. Многие беспокоились о начале рецессии.

В итоге 2024 год США закончили с акциями, которые были близки к рекордам за всю историю. С кредитными спредами на невероятно узких уровнях. С криптовалютами, побившими рекорды. Так что, это «приземление», мягкое или нет, на самом деле так и не материализовалось.

Если оглянуться, то такие события прогнозировали немногие. Выборы внесли свой вклад в непредсказуемость прошлого года. Вот какие тренды видит Уолл-Стрит на этот год:

1. Фактор Трампа

Обсуждение перспектив на 2025 год, все, что отмечено словами «непредсказуемость», «неопределенность», в значительной степени исходит от Дональда Трампа. С ним связано и много оптимизма. Этот оптимизм отражался в росте цен на активы с момента его выборов.

Его в целом считают сторонником бизнеса, несмотря на то, что он довольно сильный протекционист в плане мировой торговли. Ожидается, что он рассмотрит вопрос дерегулирования в различных секторах, снизит налоги, особенно корпоративный налог.

Много оптимизма, но также много неизвестности, потому что он склонен говорить об очень жесткой игре. Все ожидают, что будут введены тарифы, но никто не уверен, на каком уровне он их установит. Трамп приносит с собой эту атмосферу непредсказуемости, и из-за этого крайне сложно сказать, что произойдет. Что он собирается делать и как это будет происходить? Вот о чем все говорят.

2. Неопределенность порождает возможности

На Уолл-Стрит склонны так считать. Одна из часто повторяемых их идей: в этом году американским инвесторам придется быть половчее, а менеджерам — поактивнее.

Очевидно, что в повторении таких идей Уолл-Стрит заинтересована напрямую: они ведь занимаются управлением деньгами инвесторов.

Но, безусловно, те компании и инвесторы, которые изначально заняли пессимистичную или осторожную позицию в 2024 году, столкнулись с риском упустить возможности из-за значительного роста индекса S&P 500 (более чем на 20%).

Теперь, видя такой рост, они беспокоятся, что их пессимизм может оставить их на обочине, и они могут упустить прибыль из-за слишком консервативного подхода.

3. Компании ждут пошлин

Никто из бизнеса не сомневается, что пошлины введут. Дебаты ведутся только о том, в какой степени они будут применяться.

Они могут быть введены довольно быстро, но не будут такими жесткими или обязательно такими широкомасштабными, как угрожал Трамп.

Ряд фирм предположили, что это тактика переговоров, и что если, например, Европа, отреагирует на его риторику, то он не будет действовать слишком агрессивно.

Исключением из этого является Китай. Трамп, как мы знаем, — недруг Китая, и все ожидают, что Китай пострадает от тарифов.

4. Линчеватели облигаций могут вернуться

Мировые правительства уже некоторое время работают с высокими дефицитами и крупными государственными расходами. Пока что рынки облигаций это терпели.

Но есть опасения, что терпение инвесторов в облигации не бесконечное. Незаметно, чтобы правительства были склонны ужесточать свою бюджетную политику. Если они продолжат в том же духе, линчеватели облигаций могут вмешаться, доходности резко вырастут, и это станет серьезной угрозой для многих экономик.

Линчеватели — это обычно крупные инвесторы или трейдеры, которые могут использовать облигации, как инструмент наказания правительств с непомерными бюджетными расходами или неустойчивой фискальной политикой. Делают они это либо путем «сброса» облигаций, которые есть у них на руках, либо угрожая их «сбросить», либо же — демонстративно отказываясь их покупать. Их цель — увеличение этими правительствами долговой эмиссии, и, соответственно, падение стоимости облигаций и рост их доходности. Так они заставляют правительства пересматривать свои бюджетные стратегии, чтобы избежать проблем на долговых рынках.

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5. Лопнет ли пузырь ИИ

Тут есть два подхода:

Один состоит в том, что ИИ еще не раскрыл свой полный потенциал. Так что сторонники этого подхода ждут дальнейшего «проникновения» ИИ в разные индустрии и компании. Они рекомендуют искать те секторы и сферы, где это произойдет. Одна из таких сфер — здравоохранение.

Второй подход — это убежденность в том, что ИИ невероятно требователен, с точки зрения энергии и вычислительной мощности. И эти потребности в энергии и инфраструктуре еще неудовлетворены. Понадобятся новые электростанции, центры обработки данных, компаниям придется платить, чтобы построить все это.

Буквально пару компаний выдвигали идею о том, что ИИ — это пузырь, и мы движемся к краху в стиле доткомов. Однако они это рассматривают, скорее, как риск, чем как вероятный сценарий. Вряд ли на данном этапе кто-то захочет препятствовать движению ИИ, учитывая его значительное влияние и потенциал.

Вывод, который можно сделать: бум ИИ, революция ИИ все еще продолжается, и есть куда расти.