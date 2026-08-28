4 класса активов, позволяющих защитить портфель в эпоху бума ИИ

Сегодня перед инвесторами стоит сложный вопрос: с одной стороны, мы видим мощный рост рынка Соединенных Штатов, бум технологического сектора и Искусственного интеллекта. С другой стороны, крайне неопределенная геополитическая ситуация, высокие оценки активов и завышенные ожидания. Как подбирать активы в такой ситуации, на онлайн-конференции InvestFest 2026 рассказал инвестиционный советник Вадим Левченко.

Как оценить рынок

«Инвестирование — это не игра в прогнозы. Начинающему инвестору следует задавать себе вопросы не о том, что произойдет с рынком через месяц или три, а о собственной стратегии, допустимом уровне риска и сценариях действий на случай, если идея не сработает», — подчеркивает эксперт.

Сегодня мы наблюдаем бум искусственного интеллекта и огромные капиталовложения Big Tech в его развитие, отмечает Вадим Левченко. Вместе с тем деньги уже не такие дешёвые, как раньше: мы видим рост инфляции, и один из ключевых инструментов борьбы с ней — это повышение ставок центральными банками. Но, несмотря на это, инвесторы и рынок в целом закладывают очень высокие ожидания относительно будущих доходов.

«Чтобы понять соотношение ожиданий и реальности и определить, является ли рынок „дорогим“, стоит использовать показатель Forward P/E. Для этого текущую цену индекса делят на ожидаемую прибыль компаний в следующие 12 месяцев», — советует специалист.

Например, в августе этот показатель составляет 20 пунктов. То есть инвестор на сегодняшний день готов платить $20 за ожидаемый $1 прибыли в ближайшие 12 месяцев. Если взять среднее значение за последние 30 лет, оно составляет около 17 пунктов. Показатель в 20 пунктов означает, что рынок дороже, чем обычно. Однако это не свидетельствует о неизбежном падении — это лишь означает, что инвесторы ожидают от компаний большего, и такие высокие ожидания оставляют компаниям гораздо меньше пространства для ошибок, объясняет Вадим Левченко.

Также эксперт советует обратить внимание на концентрацию индекса S&P 500 (крупнейшие компании США). В настоящее время 10 ключевых компаний (Nvidia, Amazon, Google, Apple и т. д. ) занимают значительные 40 % всего фонда. Остальные 490 компаний составляют оставшиеся 60 %.

Поэтому технологический сектор сейчас имеет колоссальное значение. Инвестируя в широкий индекс, инвестор должен осознавать: его доходность в значительной степени будет зависеть именно от технологического сектора.

Искусственный интеллект: революция, затраты и монетизация

«Почему впереди оказались именно эти 10 компаний? Они занимаются разработкой программного обеспечения, и в последние годы их доходы и капитализация значительно выросли за счет революции в области искусственного интеллекта. Сегодня можно услышать сравнения нынешнего развития искусственного интеллекта с «доткомовским пузырем» или кризисом 2008 года. Это довольно разные вещи, однако риски всё же стоит учитывать. «Искусственный интеллект — это действительно революция, которая изменит подходы практически ко всем сферам нашей жизни. Но следует обратить внимание на затраты, которые несут компании ради этого развития. Это сотни миллиардов долларов, которые направляются на инфраструктуру, энергетику, дата-центры и чипы», — отмечает Вадим Левченко.

По его словам, вопрос заключается не в том, станет ли искусственный интеллект чем-то грандиозным, а в том, успеют ли доходы и денежные потоки догнать темпы инвестиций.

Технологический тренд по умолчанию не обязательно является хорошей инвестицией любой ценой, подчеркивает эксперт. Поэтому нужно анализировать, чем занимается компания, как ИИ может фундаментально изменить её производительность, программное обеспечение или облачные сервисы, а главное — кто именно монетизирует искусственный интеллект и какова правильная цена входа.

О математике падений и типичных ошибках

Периоды роста на фондовом рынке сменяются падениями. «Если посмотреть на историческую статистику коррекций на рынке с 2008 по 2025 год, становится понятно, что они являются абсолютной нормой», — говорит эксперт.

Так, в 2008 году максимальная просадка в течение года достигала -49%, а год закрылся с результатом -38%. В 2020 году на рынке царила паника и происходила резкая коррекция. Максимальная просадка в течение года составила -34%, но в итоге год закрылся с плюсом в 16%.

Ждать коррекции не нужно — с ней и с портфелем необходимо работать. «Для инвестора главное — иметь четкий план действий в любой ситуации. Типичная ошибка новичка выглядит так: открыл брокерский счет, внес средства и ждешь идеального момента для входа в рынок. Ждешь, а потом видишь стремительный рост актива, пытаешься догнать рынок и покупаешь на самом пике. Через день-два актив начинает падать, инвестор в панике его продает, получает убыток, а если еще и вложил половину портфеля в один актив — разочаровывается в инвестициях в целом», — отмечает Вадим Левченко.

Чтобы избежать подобных ошибок, инвестиционный портфель не должен быть просто случайным набором тикеров. Вместо этого, объясняет специалист, каждый актив должен выполнять свою четкую роль. Эксперт выделяет четыре ключевых типа активов.

Ядро (50−60 % портфеля). Надежные, диверсифицированные активы, которые помогают накопить и сохранить капитал. Для большинства инвесторов ядром являются широкие ETF, охватывающие большой рынок с умеренной ценой входа. Они рассчитаны на долгосрочный горизонт (10−15+ лет) с регулярными ежемесячными или ежеквартальными реинвестициями.

Активные идеи. Краткосрочные стратегии (на 1−3 месяца), которые помогают оставаться на рынке здесь и сейчас.

Кэш. Ликвидная активная база для действий в любой неопределенной рыночной ситуации.

Опционы. Инструмент для управления риск-профилем портфеля.

Системное разделение капитала на такие активы позволяет не гадать, куда пойдет рынок завтра, а более уверенно проходить любые коррекции и монетизировать рост.