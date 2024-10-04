3 акції «Чудової сімки», придбання яких може обернутися збитками

Коли акції стають надто популярними і всі біжать їх скуповувати, вони зростають у ціні невиправдано швидко. Це може призвести до ситуації, яку на фондовому ринку називають pain trade — угода «з болем» для більшості інвесторів. Які акції зі списку можуть стати проблемою, розповів MarketBeat. «Мінфін» публікує переклад.

Якщо всі активно купують ті самі акції, ціна підвищується до такого рівня, що будь-яка негативна подія призводить до масової паніки та швидкого падіння вартості.

Це явище схоже на ефект «доміно» — усі одночасно ринуться до виходу, викликаючи обвал цін. Аналогічна ситуація була під час кризи 2008 року, коли всі робили ставки на зростання нерухомості, а потім намагалися терміново позбавитися активів, що призвело до обвалу ринку.

Фундаментальні показники деяких компаній з «Чудової сімки» погіршуються, і можна очікувати на прискорене зниження їх вартості у майбутньому. З огляду на це, аналітики на Волл-стріт почали знижувати свої прогнози та цільові ціни для трьох компаній із цього списку. Роздрібні інвестори, які часто наслідують натовп, ризикують опинитися в ситуації, коли масове закриття позицій призведе до швидкого розпродажу, що змусить їх продавати активи на найневигідніших умовах.

Можна згадати фінансову кризу 2008 року, коли більша частина ринку зробила ставку на зростання цін на нерухомість. Коли всі одночасно зрозуміли, що ринок «перегрітий», вони почали масово позбавлятися активів, що призвело до різкого падіння цін. Подібні ситуації не є рідкістю, коли ринок переповнений або покупцями, або продавцями, і завжди залишаються ті, хто не встигає вчасно вийти з гри.

У поточних умовах BofA виділяє дві найперевантаженіші торгові позиції: так звані «Чудова сімка» у США та «короткі позиції» (шорти) проти китайських акцій. Прикладом є ситуація з акціями Alibaba і Baidu, де раптове зростання їхньої вартості змусило продавців, які ставили на падіння, закривати позиції зі збитками.

Те ж саме може статися, якщо в компаніях із «сімки» почнуться проблеми. У разі різкого падіння акцій, таких як Meta, Apple або Tesla, інвестори будуть змушені масово продавати, що посилить зниження і призведе до того самого «pain trade» — коли більшість учасників ринку зазнають максимальних збитків.

Акції Tesla можуть опинитися під загрозою

Сьогодні Tesla йде вперед завдяки двом основним чинникам. По-перше, очікується на запуск технології роботаксі, але терміни поки що невідомі. По-друге, майбутні показники поставок можуть суттєво вплинути на курс акцій.

Гарні новини для прихильників Tesla: компанія зміцнює свої позиції у Китаї, де її конкуренти Nio та BYD демонструють рекордні результати. Проте є й погані новини: наразі Tesla торгується з коефіцієнтом ціна/балансова вартість (P/B) на рівні 12,4x, що набагато вище за аналогічні показники у Nio (6,7x) та BYD (6,4x). Для порівняння: середній коефіцієнт P/B серед американських автовиробників складає лише 1,5x.

Це говорить про те, що, навіть якщо показники поставок будуть позитивними, подальше зростання акцій може бути обмежене. Тому аналітики прогнозують, що найближчі 12 місяців чистий прибуток на акцію зросте до $0,63, що лише на 21% вище за поточні значення.

Проте аналітики з Guggenheim встановили цільову ціну для Tesla на рівні $153, що передбачає падіння на 40% від поточних рівнів. Навіть усереднена оцінка у $209 вказує на зниження на 18,6%.

Чому Apple — більше не фаворит Баффета

Нещодавно стало відомо, що Воррен Баффет скоротив свою частку в Apple на 50% за останній квартал. Попри його заяву, що це було зроблено з податкових міркувань, це може бути пов'язане з послабленням сектора споживчих товарів.

Зі зниженням ставок ФРС та подальшим зниженням курсу долара американські споживачі зіткнуться з подальшим падінням купівельної спроможності, особливо після відчутного впливу інфляції. Навіть попри глобальну присутність Apple, яка допомагає згладити локальні кризи, переоціненість компанії залишається проблемою.

Зараз акції Apple торгуються з коефіцієнтом P/B на рівні 51,6x, що набагато вище за аналогічні показники в інших технологічних гігантів, таких як Alphabet (6,9x). Аналітики Barclays встановили цільову ціну на рівні $186, що передбачає зниження на 17,8% від поточних значень.

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Meta та провал із інвестиціями у Метавсесвіт

У 2022 році акції Meta впали до $90 на тлі невдалого проєкту Метавсесвіту, на який компанія витратила мільярди доларів, але так і не отримала очікуваних результатів. Сьогодні Meta знову робить ставку на новаторські технології, інвестуючи у створення «розумних окулярів» із штучним інтелектом, які нібито можуть замінити смартфони.

Питання в тому, скільки компанія витратить на цей проєкт і чи взагалі буде якийсь дохід від нього? Сьогодні Meta торгується на максимумах за 52 тижні, й аналітики Goldman Sachs прогнозують, що акції не зможуть подолати цей рівень. Їхня цільова ціна становить $555, що означає потенціал зниження на 5%. Однак це може бути лише верхівкою айсберга, оскільки фінансові наслідки від цих нових проєктів поки що невідомі.