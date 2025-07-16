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16 июля 2025, 11:24 Читати українською

2 стратегии инвестирования в ETF, чтобы заработать на хайпе ИИ

О двух стратегиях ETF, которые предлагают разные подходы к получению прибыли в сфере искусственного интеллекта и робототехники, пишет для Investing Исмаэль Де Ла Крус, аналитик финансовых рынков. Одна отслеживает индекс глобальных инноваторов, а другая использует модель активного подбора акций.

О двух стратегиях ETF, которые предлагают разные подходы к получению прибыли в сфере искусственного интеллекта и робототехники, пишет Investing.

Бум искусственного интеллекта меняет многие отрасли и открывает новые инвестиционные возможности. Но понять, как инвестировать в искусственный интеллект, может быть непросто. Существует множество акций, у каждой из которых есть свои риски и особенности. Именно здесь могут помочь ETF — они предлагают простой, недорогой и диверсифицированный способ инвестирования в ИИ.

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Вот два ETF, которые стоит рассмотреть:

Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ)

BOTZ предлагает инвесторам простой способ получить доступ к некоторым из наиболее интересных и прорывных технологий, формирующих наше будущее. Этот ETF отслеживает тематический индекс Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence, фокусируясь на компаниях, лидирующих в области робототехники, автоматизации и искусственного интеллекта.

BOTZ охватывает широкий спектр инноваций — от автономных транспортных средств и передовой автоматизации заводов до решений в области здравоохранения, основанных на искусственном интеллекте. В фонд входят такие мировые лидеры, как NVIDIA Corporation, ABB и Intuitive Surgical Inc, — компании, разрабатывающие аппаратное и программное обеспечение для следующей волны технологических преобразований. С коэффициентом расходов 0,68% BOTZ обеспечивает экономически эффективную точку входа в это быстрорастущее пространство.

По состоянию на июнь 2025 года доходность BOTZ за три года составила 17,3%, что свидетельствует о растущем спросе на «умные» машины и интеллектуальные системы в различных отраслях. ETF привлекателен для инвесторов, ищущих долгосрочный потенциал роста, особенно для тех, кто хочет привести свои портфели в соответствие с эволюцией того, как мы живем, работаем и взаимодействуем с технологиями.

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Одним словом, BOTZ предлагает привлекательные возможности для тех, кто верит, что будущее принадлежит машинам, которые думают, учатся и действуют, и компаниям, которые их создают.

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ)

ARKQ управляется компанией ARK Invest Кэти Вуд, известной поддержкой компаний, которые стремятся нарушить статус-кво и изменить будущее. Вместо того, чтобы отслеживать традиционный индекс, как большинство ETF, ARKQ использует активный подход к управлению, выбирая акции на основе перспективных идей и долгосрочных инновационных тем.

Фонд фокусируется на таких прорывных секторах, как автономные транспортные средства, робототехника, 3D-печать, освоение космоса и передовые оборонные технологии. В портфель фонда входят такие перспективные компании, как Tesla, Kratos Defense & Security, Teradyne, Archer Aviation Inc, Palantir Technologies Inc, Rocket Lab USA Inc и Amazon.com Inc, — предприятия, разрабатывающие передовые решения как для гражданского, так и для оборонного применения.

ARKQ с коэффициентом расходов 0,75% отражает веру ARK Invest в активное управление, как способ опередить быстроменяющиеся технологические тенденции. За последнее десятилетие фонд обеспечил впечатляющую доходность в 355%, причем за последние три года прибыль составила 73%, и аналитики прогнозируют еще 15% роста в 2025 году.

Инвесторам, которые хотят не просто ознакомиться с развивающимися технологиями, а предпочитают стратегию, предусматривающую смелые ставки на инновации, ARKQ предлагает динамичную и перспективную альтернативу традиционным технологическим ETF.

В качестве вывода

Возникновение искусственного интеллекта открыло сложную, но привлекательную часть рынка. BOTZ и ARKQ предлагают две четко определенные точки входа в это пространство — одна построена вокруг глобальных лидеров автоматизации, другая вокруг перспективных инновационных тем.

Оба ETF демонстрируют высокие многолетние результаты, но по-разному: BOTZ отслеживает зрелые компании, уже встроенные в цепочки поставок и промышленные системы, в то время как ARKQ ориентируется на новые технологии с более длительным временным горизонтом.

По мере того, как ИИ переходит от шумихи к инфраструктуре, эти фонды дают представление о том, как инвесторы начинают отделять сигналы от шума и куда в дальнейшем может устремиться капитал.

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