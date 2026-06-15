Швейцария не будет ограничивать поток мигрантов в страну — итоги референдума

Швейцария отвергла идею об ограничении численности населения до 10 млн человек. Избиратели отдали приоритет экономической стабильности и связям с ЕС, а не опасениям иммиграции. Об этом пишет Reuters.

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Что показало голосование

Около 45% избирателей высказались «по» предложению, а 55% — «против».

Голосование, сравниваемое с референдумом по Brexit в Британии 2016 года, вызвало беспокойство у бизнеса. Предприниматели опасались, что поддержка решения может положить конец свободному перемещению рабочей силы между Швейцарией и ЕС — главным торговым партнером страны.

Предложение, которое активно продвигала права Швейцарская народная партия, предполагало, что население страны не должно превышать 10 млн человек до 2050 года. Причем было сказано, что если это произойдет в течение двух лет, Швейцария должна прекратить свободу передвижения в ЕС.

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По словам Урса Биери из социологической компании GFS Bern, инициатива не прошла по той причине, что несмотря на широко распространенную обеспокоенность ростом населения, люди не были убеждены в целесообразности плана и опасались возможных побочных эффектов.

«Избирателей беспокоили негативные последствия для отношений Швейцарии с ЕС и для рынка труда. Людей также беспокоят такие вещи, как достаточное количество медицинского персонала и медицинских работников. Кроме того, существует мнение, что в нынешней международной обстановке для небольшой страны это глупо», — пояснил он.

Отметим, что население Швейцарии уже составляет 9,1 млнчеловек и растет гораздо быстрее, чем в соседних странах ЕС. Иностранцы составляют почти 28% населения Швейцарии, и, согласно официальным прогнозам, к началу 2040-х годов его численность достигнет 10 млн человек.