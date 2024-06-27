Европейские инвесторы подсаживаются на ИИ: как это изменило венчурный рынок

Инвестиционная группа Roosh совместно с глобальной аналитической платформой Dealroom представили исследование сферы искусственного интеллекта в Европе, которое показывает, что на ИИ сейчас приходится рекордная доля венчурного финансирования. Эксперты исследовали, какие страны больше всего привлекают средств и как США влияет на рынок.

ИИ притягивает деньги

По данным исследования, объем инвестиций в ИИ вырос в 10 раз за последние десять лет. Великобритания, Франция и Германия доминируют в инвестициях в этот сектор, привлекая 77% всего финансирования АІ в Европе в 2023—2024 годах. Для сравнения: доля других технологических секторов за тот же период составила 59%.

Однако Европа все еще отстает от лидерства США в мировой индустрии ИИ, владея в четыре раза меньшим объемом венчурного финансирования и уступая количеством научных публикаций и патентов в этой области.

Генеративный ИИ оказал существенное влияние на венчурный рынок, ведь объем инвестиций в эту отрасль в Европе в 2024 году уже превысил показатели за любой предыдущий год. На долю генеративного ИИ приходится более 10% всех европейских венчурных инвестиций — значительный показатель для отрасли, которая только начинает раскрывать свой потенциал.

«Это исследование подчеркивает значительные успехи, которых достиг европейский сектор ИИ. Такой прогресс позиционирует Европу, как мощного игрока на мировой арене ИИ. Чтобы эта тенденция роста продолжалась, критически важно, чтобы и зрелые компании, и стартапы развивали экспертизу в ИИ.

Это позволит им эффективно внедрять технологии в рабочие процессы и опережать конкурентов. Инвесторам также необходимо углубленно понимать ИИ. А фаундерам следует искать инвестиционные фонды с релевантным опытом, экспертизой, а также портфельными компаниями в разных сегментах ИИ", — подчеркнул Сергей Токарев, сооснователь и партнер инвестиционной группы Roosh.

Ключевые итоги исследования

Сегодня ИИ занимает рекордную долю (18%) венчурных инвестиций в Европе.

40% финансирования европейских ИИ-компаний на поздних стадиях ($40+ млн) поступает от американских инвесторов. А в большинстве раундов (более 70%) на сумму $40+ млн участвовал, по крайней мере, один американский инвестор.

Великобритания, Франция и Германия доминируют в инвестировании в ИИ в Европе. Причем Лондон, Париж и Мюнхен привлекли самое большое количество средств, укрепляя свои позиции, как ведущих технологических хабов.

Великобритания сейчас является крупнейшим инвестором в ИИ в Европе, с общим объемом капитала в $2,1 млрд, инвестированным в этот сектор. Франция занимает второе место по объему инвестиций в ИИ на сумму $1,2 млрд в 2024 году. У Франции самая высокая долю в общем объеме венчурных инвестиций в ИИ.

Только за первое полугодие 2024 года объем инвестиций в генеративный ИИ в Европе превысил общий объем инвестиций за любой предыдущий год.

Только на GenAI сейчас приходится более 10% венчурного финансирования в Европе. С 2022 года США инвестировали в генеративный ИИ почти в семь раз больше, чем Европа, а в ИИ в целом — в три раза больше.

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Масштаб и скорость внедрения искусственного интеллекта в инновации и венчурный капитал сложно переоценить. Сегодня стартапы, ориентированные на ИИ, привлекают пятую часть всего венчурного капитала, что в 20 раз больше, чем за последние 10 лет. Генеративный И И — термин, который вряд ли использовался еще 2 года назад, — сейчас составляет 10% европейских инвестиций в стартапы.

ИИ поглощает венчурный капитал. Основные технологические экосистемы Европы уже смещают фокус на мощнейшую за последние два десятилетия волну. Но глобальная гонка направлений ИИ будет жестокой", — добавил Ерам Вджингарде, основатель и CEO Dealroom.