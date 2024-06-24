Пузырь «искусственного интеллекта»: когда он лопнет и как повлияет на экономику США

На прошлой неделе индекс S&P 500 достиг новых исторических максимумов, а на рынке произошли ротации: стоимостные акции превзошли акции роста, а большинство основных бенчмарков — технологический Nasdaq Composite. Чем еще запомнилась инвесторам прошлая неделя и какие события будут делать погоду на рынках предстоящие 5 дней, расскажет «Минфин».

Прошлая неделя порадовала и европейских инвесторов. Общеевропейский индекс STOXX Europe 600 закрылся на 0,79% выше, чем неделей ранее. Опасения инвесторов по поводу политической неопределенности, похоже, пошли на убыль, а перспективы смягчения денежно-кредитной политики улучшились. Это дало стимулы и для роста других европейских индексов. Немецкий DAX прибавил 0,9%, французский CAC 40 — 1,67%, итальянский FTSE MIB — 1,97%, британский FTSE 100 — 1,12%.

А вот фондовые рынки Японии за неделю показали отрицательную доходность: индекс Nikkei 225 упал на 0,6%, а более широкий индекс TOPIX — на 0,8%. Настроение инвесторам испортила неопределенность относительно будущей траектории денежно-кредитной политики Банка Японии (BoJ).

Пессимизм царил и на китайском фондовом рынке. Инвесторов в китайские акции огорчили смешанные экономические данные. Промышленное производство в Китае в последний месяц весны выросло на 5,6%, замедлившись с апрельских 6,7%. Инвестиции в основной капитал за год (завершился в мае) выросли на 4%. Однако этот показатель снижался с января по апрель из-за сокращения вложений в недвижимость.

И только розничные продажи показали хороший результат — плюс 3,7% в мае, что выше консенсус-прогноза и апрельского прироста в 2,3%. Уровень безработицы в городах по стране оставался стабильным на уровне 5%.

На этих новостях Индекс Shanghai Composite упал на 1,14%, а индекс голубых фишек CSI 300 — на 1,3%. По данным FactSet, в Гонконге базовый индекс Hang Seng прибавил 0,48%.

Американскому рынку снова предсказывают обвал

В прошлый понедельник и четверг S&P 500 дважды обновил свой исторический рекорд — в 30-й и 31-й раз с начала 2024 года. Сначала он достиг отметки 5 473,23 пункта, а затем протестировал уровень в 5 500 пунктов.

Однако в это же время появились прогнозы о возможном скором падении американского фондового рынка. Об этом, в частности, говорит стратег Барри Баннистер из Stifel, Nicolaus & Co., сообщает Bloomberg. Он предсказывает резкое падение S&P 500 после того, как индекс в 2024 году достигнет отметки 6 000 пунктов.

По прогнозу State Street Associates, которые основаны на исследованиях профессора Гарвардского университета Робина Гринвуда, вероятность краха фондового рынка США в настоящее время, напротив, ниже средней — около 18%.

В Capital Economics полагают, что ралли ИИ будет длится еще 18 месяцев, после чего «пузырь искусственного интеллекта лопнет», и это положит конец росту фондового рынка США. Впрочем, стратеги допускают, что крах сектора ИИ не сможет долго оказывать негативное влияние на экономику страны. К примеру, лопнувший «пузырь доткомов» в начале 2000-х годов не смог положить конец экономическому доминированию США. В BlackRock и вовсе отрицают наличие ИИ-пузыря на фондовом рынке, поскольку ралли подкреплено доходами и имеет потенциал для дальнейшего развития.

Goldman Sachs нашел 37 неочевидных бенефициаров бума ИИ

К слову, бум искусственного интеллекта поддерживает не только компании, напрямую задействованные в соответствующих разработках.

Goldman Sachs составил список из 50 акций в различных секторах, чья доходность может значительно вырасти за счет использования ИИ. Business Insider отобрал из этого списка 37 акций. Они находятся за пределами технологического сектора, который инвесторы считают самым очевидным бенефициаром бума ИИ.

Сектор коммуникационных услуг:

Pinterest. Потенциальное изменение базового дохода вследствие бума ИИ — 162%;

The New York Times — 67%;

News Corp. — 63%;

Zoom — 58%.

Сектор потребительских товаров вторичной необходимости (выборочного спроса):

H&R Block — 57%;

Kohl’s — 49%;

Coupang — 49%;

CarMax — 42%;

Amazon — 39%;

Lear Corporation — 30%.

Сектор товаров повседневного спроса:

Walmart — 44%;

Walgreens Boots Alliance — 38%;

Costco — 31%.

Энергетический сектор:

Occidental Petroleum — 9%;

Williams Companies — 9%.

Финансовый сектор:

Kemper — 42%;

Brown & Brown — 40%;

First American Financial Corporation — 38%;

Willis Towers Watson — 36%;

Marsh McLennan — 30%;

Fidelity National Financial — 30%;

Voya Financial — 30%.

Здравоохранение:

Tenet Healthcare — 135%;

DaVita — 105%;

Universal Health Services — 91%;

IQVIA — 77%;

R1 RCM — 77%;

Encompass Health — 68%;

Illumina — 54%.

Промышленность:

Clarivate — 232%;

Robert Half — 150%;

Ceridian HCM — 125%;

Tetra Tech — 122%;

Saic — 115%.

Производство материалов:

International Paper — 41%.

Сектор недвижимости:

Jones Lang LaSalle — 120%.

Cектор коммунальных услуг:

Hawaiian Electric Industries — 26%.

Взлеты и падения недели

Рост указанных акций — в перспективе. Пока же «Минфин» отобрал компании, которые уже смогли порадовать своих инвесторов.

Топ-3 акции, которые больше всего выросли/упали на прошлой неделе

Компания Тикер Результат, % GameStop Corp. GME -16,62 Enphase Energy, Inc. ENPH -14,4 Albemarle Corporation ALB -8,55 Ryan Specialty Holdings, Inc. RYAN 13,65 Chewy, Inc. CHWY 15,04 Sarepta Therapeutics, Inc. SRPT 30,84

Акции фармкомпании Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) резко выросли после открытия торгов в минувшую пятницу. В моменте их стоимость доходила до $173,25, что на 40% выше цены закрытия накануне. Также это максимальная стоимость для этих бумаг за всю историю торгов. С начала года акции Sarepta подорожали на 76%.

Нынешний взлет акциям обеспечила новость об одобрении лекарства компании регулятором. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) расширило возможности применения лекарства Elevidys от Sarepta Therapeutics для пациентов с диагнозом мышечная дистрофия Дюшенна.

FDA разрешило применение препарата для пациентов в возрасте от 4 лет и старше, способных ходить, сообщила в пятницу компания. Одобрение Elevidys для пациентов, не способных ходить, будет зависеть от дальнейших исследований, которые уже проводятся, уточняет Sarepta.

По данным Национальной организации редких заболеваний, дистрофия Дюшенна поражает одного из 3500 новорожденных мальчиков во всем мире. Болезнь ослабляет скелетные и сердечные мышцы, состояние которых со временем быстро ухудшается, пациенты часто умирают к 25 годам.

«Это важный день для пациентов с дистрофией Дюшенна после многолетнего опыта самоотверженных исследований, разработок и инвестиций, — сказал глава Sarepta Therapeutics Дуг Ингрэм. — Кроме того, это переломный момент для будущего генной терапии и науки».

Одобрением и распространением Elevidys за пределами США будет заниматься фармкомпания Roche, с которой Sarepta сотрудничает с 2019 года, говорится в сообщении компании.

Аналитики Piper Sandler назвали одобрение препарата Sarepta положительным исходом: «большинство не ожидало, что лекарство будет полностью одобрено для пациентов, находящихся на амбулаторном лечении», — пишет Investing.com. Расширенное одобрение — это «сценарий успеха» для Sarepta, — соглашаются аналитики J.P.Morgan в записке, которую цитирует Reuters.

Из 20 аналитиков, отслеживающих акции Sarepta, 17 рекомендуют их покупать, трое — держать, советов продавать нет, следует из данных MarketWatch. Средняя целевая цена — $174,2. Максимальный таргет по акциям компании ($226) предполагает их рост более чем на 80% к цене закрытия в минувший четверг.

Акций ведущего онлайн-ритейлера товаров для животных Chewy (CHWY) на прошлой неделе продолжили дорожать. Как пишет The Motley Fool, есть несколько факторов, благодаря которым акции компании за последние три месяца выросли почти на 60%.

Во-первых, после снижения почти на 90% с исторического максимума в 2021 году, акции Chewy, возможно, демонстрируют признаки так называемого «короткого сжатия». CHWY оставалась прибыльной шесть кварталов подряд, а в последнем, согласно отчету, ее прибыль на акцию утроилась. Поэтому шортисты начали покрывать свои негативные ставки против компании.

Во-вторых, компания по-прежнему торгуется с коэффициентом соотношения цены к объему продаж 1. Для сравнения: средний показатель S&P 500 составляет 2,5. В мае Chewy утвердила новый план выкупа акций на $500 млн, поэтому, скорее всего, в последнее время выкупает собственные акции.

В-третьих, с момента последнего отчета о прибылях компания получила 10 подтверждений от аналитиков «покупать сейчас», что свидетельствует об изменении общего настроя по отношению к акциям CHWY по мере роста ее прибыльности.

Несмотря на стремительный взлет цены, у акций Chewy еще есть возможности для дальнейшего роста. В настоящее время она расширяет свою деятельность в более прибыльных сегментах — от сферы здравоохранения и страхования домашних животных до выпуска продукции собственного бренда.

В сочетании с продолжающейся оптимизацией операций по автодоставке и электронной коммерции эти возможности повышения доходности делают Chewy перспективной инвестицией.

Акции Ryan Specialty Holdings, Inc. (RYAN), поставщика специализированных продуктов и решений для страховых брокеров и агентов, выросли на новости об их включении в индекс S&P MidCap 400. Индекс состоит из 400 компаний, которые представляют компании со средней рыночной капитализацией от $3,6 млрд до $13,1 млрд.

В этом индексе RYAN заменила фонд, специализирующийся на аренде жилья, Apartment Income REIT Corp. (AIRC). Ее приобретает Blackstone Inc. (BX) за $10 млрд. По условиям соглашения, Blackstone заплатит $39,12 за каждую акцию REIT, а после завершения сделки планирует сделать компанию частной, сообщает Yahoo finance.

Чем будут жить мировые рынки ближайшие 5 дней

Для инвесторов, которые пытаются спрогнозировать дальнейшую динамику процентных ставок, в центре внимания на этой неделе снова будут данные по инфляции. Более подробно о ключевых событиях текущей недели пишет Investing.com.

Инфляция в США: последняя надежда на скорое начало снижение ставок ФРС

Любимый индикатор инфляции ФРС, индекс цен на личные потребительские расходы, должен быть опубликован в пятницу, 28 июня. Данные помогут прояснить, действительно ли инфляция начала замедляться.

Недавняя статистика разочаровала инвесторов: инфляция в США в апреле неожиданно пошла в боковом направлении. Еще один такой же результат может подорвать прогнозы о начале снижения ставок Федрезерва в ближайшее время. В отличие от ФРС, рынки все еще ждут двух снижений ставок в этом году.

На этой неделе также будут опубликованы: июньские данные по потребительскому доверию, майская статистика продаж домов, третья оценка экономического роста США в первом квартале, данные по заказам на товары длительного пользования за май.

Акции технологического сектора могут оказаться перегретыми: надолго ли

Многие инвесторы уверены в долгосрочных отличных перспективах акций технологических компаний, учитывая их высокие доходы и стабильно высокий интерес к теме искусственного интеллекта. Но огромный рост цен, в том числе рост акций Nvidia (NASDAQ: NVDA) на 155% с начала года, вызвал опасения, что ралли может прерваться.

Поэтому некоторые аналитики советуют инвесторам уже сейчас присмотреться к акциям компаний малой капитализации и так называемым акциям стоимости, в частности, бумагам компаний финансового и промышленного секторов.

Но даже если откат цен на акции компаний технологического сектора действительно произойдет, мало что указывает на то, что инвесторы надолго оставят без внимания этот сектор. Ставки против технологий в последнее десятилетие были проигрышными: индекс Nasdaq 100 вырос более чем на 400%, а Russell 1000 Value за то же время — примерно на 70%.

Технологические отрасли также могут довольно быстро восстановиться, поскольку инвесторы спешат покупать на падении.

Цены на нефть

В прошлую пятницу цены на нефть упали примерно на 1% на опасениях, что рост мирового спроса на нее может пострадать из-за сильного доллара США и негативных экономических новостей из некоторых частей мира.

За неделю оба эталонных сорта сырой нефти выросли примерно на 3% и еще на 4% неделей ранее.

Также в минувшую пятницу доллар США поднялся до семинедельного максимума по отношению к корзине других валют на фоне сохраняющихся высоких ставок Федеральной резервной системы и начавшегося смягчения монетарной политики центробанков других стран.

Более низкие ставки могут поддержать цены на нефть, рост которых в этом году сдерживал вялый мировой спрос. Снижение ставок в США сделает заимствования более дешевыми в крупнейшей экономике мира, стимулируя аппетит к нефти по мере роста добычи.

На предстоящей неделе цены на нефть, вероятно, также будут поддерживаться растущей премией за геополитический риск.

Инфляция еврозоны: сколько раз ЕЦБ снизит ставки в этом году

В еврозоне Франция, Италия и Испания в пятницу опубликуют предварительные данные по инфляции за июнь. Они будут иметь ключевое значение для трейдеров, пытающихся оценить, сколько раз Европейский центральный банк снизит ставки в этом году.

ЕЦБ начал сезон снижения ставок 6 июня, но все еще высокие показатели инфляции и заработной платы не дают определенности в вопросе, сколько еще таких снижений стоит ожидать инвесторам в этом году.

Трейдеры ожидают еще одного снижения, а вероятность второго оценивается примерно в 64%. Тогда как перед июньским заседанием ЕЦБ вероятность второго снижения ставок в этом году оценивалась в 80%.

Европа хочет ограничить засилье китайских электрокаров

Китай и Европейский союз договорились начать переговоры о планируемом введении тарифов на электромобили китайского производства (EV), импортируемые на европейский рынок.

Ранее Брюссель предложил ввести высокие пошлины для борьбы с тем, что Европейский союз считает чрезмерными субсидиями. Предварительные пошлины ЕС в размере до 38,1% на импорт китайских электромобилей начнут действовать с 4 июля, а в полную силу вступят в ноябре.

Объявление Европейской комиссии от 12 июня последовало за шагом Соединенных Штатов по повышению тарифов на китайские автомобили в мае и открыло новый фронт в торговой войне Запада с Пекином.

Китайские власти намекнули на возможные ответные меры в комментариях государственных СМИ и интервью с представителями промышленности.