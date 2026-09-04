$157 млн за «потом разберемся»: как правильно делить стартап

В 2014 году Snap согласилась выплатить $157,5 млн человеку, который утверждал, что вместе с основателями владеет интеллектуальной собственностью, которую использовал Snapchat. $50 млн компания выплатила сразу. Еще $107,5 млн — позднее. Сумму Snap сама раскрыла в документах перед выходом на биржу.

Это не была цена идеи. И не оценка того, какую часть стоимости Snapchat создал третий участник этой истории. Суд этого не рассчитывал: стороны договорились раньше.

Когда стартап уже стоит сотни миллионов, почти невозможно восстановить, кто создал какую часть этой стоимости. Один придумал продукт, второй написал первую версию программы, третий нашел клиентов. Через пять лет программный код переписан, продукт изменился, а наибольшую ценность для компании может создавать канал продаж, которого на старте вообще не существовало.

Поэтому вклад основателя лучше оценивать до возникновения конфликта. И не в процентах заслуг, а в конкретных экономических правах.

Когда 5% перестают быть обещанием

Представим компанию, которой необходимо привлечь $20 млн. Один из партнеров берет эту задачу на себя. Стороны договариваются: если целевой показатель достигнут, он получает 5% бизнеса. Пока $20 млн не привлечены, эти 5% — лишь будущая возможность.

После выполнения условия ситуация меняется. Вопрос уже не в том, «заслуживает» ли человек 5%. Стороны оценили результат заранее — когда еще не знали будущую стоимость компании и кому эта договоренность в итоге окажется выгоднее.

Поэтому измеримые показатели обычно работают лучше, чем «вернемся к этому, когда бизнес вырастет». Выручка. Объем привлеченного капитала. Количество клиентов. Запуск продукта. Передача прав на интеллектуальную собственность. Определенный период полной занятости в компании.

Договор не должен предсказывать, кто через семь лет окажется самым важным человеком в бизнесе. Он должен зафиксировать момент, когда конкретный результат создает конкретное экономическое право.

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Snapchat: от идеи к активу

В споре вокруг Snapchat речь шла не просто о том, кто первым предложил идею фотографий, исчезающих после просмотра. В документах перед выходом на биржу Snap описывала претензию как требование о совместном владении интеллектуальной собственностью, которую использовала компания.

Фразу «я придумал этот продукт» оценить сложно. С интеллектуальной собственностью проще. Программный код можно показать. У патента есть автор. Передачу прав можно найти в документах. Договоренность о доле — в договоре или переписке. Для технологического стартапа разница между идеей и правом на актив может стоить десятки миллионов.

Поэтому соглашение о передаче прав на интеллектуальную собственность логичнее подписывать в момент, когда эта собственность создается или передается компании, а не тогда, когда этот документ впервые запрашивает инвестор в ходе юридической проверки.

С долей работает тот же механизм. «Получишь часть компании, если все получится» оставляет много пространства для разных воспоминаний через пять лет. «После достижения X возникает право на Y» — значительно меньше.

Square: $50 млн за право, а не за историю

В случае Square конфликт Роберта Морли с компанией, Джеком Дорси и Джимом Маккелви тоже касался вполне материальных вещей: патентов, авторства изобретений, участия в создании технологии на раннем этапе и экономических требований.

В 2016 году стороны заключили мировое соглашение на $50 млн. Square выплатила $48 млн, оставшуюся сумму внесли Дорси и Маккелви. После этого судебные дела были закрыты. Эти $50 млн не означают, что Морли создал ровно $50 млн стоимости Square.

При мировом урегулировании оценивается другое: права сторон, потенциальные убытки, вероятность проиграть дело, стоимость нескольких последующих лет судебного разбирательства и цена, за которую этот риск можно устранить сегодня.

То есть оценивается уже не человек и даже не его роль в истории компании. Оценивается экономическая позиция. Чем точнее вклад привязан к активу, показателю или договору, тем меньше через несколько лет придется спорить о том, кто был «настоящим» основателем.

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Право и механизм его реализации — разные вещи

Более сложная ситуация возникает, когда стороны согласовали экономические условия, но плохо прописали, как именно их реализовать. Например, за достижение определенного показателя партнер должен получить 5% в конкретной корпоративной структуре.

Показатель достигнут. Но необходимое юридическое лицо так и не создали. Бизнес перевели в другую компанию. Изменилась специальная компания, через которую должна была оформляться доля. Прежнюю структуру закрыли. Или передать именно тот инструмент, который был прописан в договоре несколько лет назад, больше невозможно.

И здесь возникает дорогостоящий вопрос: что произошло с согласованными 5%? Юридический ответ зависит от договора и законодательства страны, которое его регулирует. Но бизнес-ответ можно подготовить заранее. Если долю невозможно передать — предусмотрен ли денежный эквивалент? Если бизнес переходит в другую структуру — переходит ли вместе с ним экономическое право? Если компанию продали до завершения периода поэтапного получения прав на акции — что происходит с оставшейся частью пакета?

Стартапы меняют юридическую структуру значительно чаще, чем основатели предполагают в первый день. Поэтому хороший договор должен переживать эти изменения вместе с компанией.

5% — это не одна цифра

Два пакета по 5% могут иметь совершенно разную экономическую ценность. Один дает только акции. Другой — еще и право на часть выплат из прибыли. Один пакет уже полностью принадлежит основателю. Другой он получает постепенно в течение нескольких лет — это и есть поэтапное получение прав на долю, или vesting.

В одном случае человек имеет право пропорционально участвовать в последующих раундах финансирования и таким образом сохранять свою долю. В другом — его пакет будет размываться по мере появления новых инвесторов. К третьему могут быть привязаны дополнительные права на часть инвестиционной прибыли.

Поэтому в крупном споре приходится оценивать не только номинальные 5%. Возникает другой вопрос: какой была бы экономическая позиция человека, если бы договоренность выполнили вовремя? Если за этот период компания осуществляла выплаты акционерам, значение имеет соответствующая доля этих выплат.

Если бизнес продали — цена продажи. Если пакет предусматривал участие в инвестиционной прибыли — это отдельная часть экономической ценности. Поэтому задержка с реализацией согласованного права иногда может обойтись дороже, чем его первоначальная номинальная стоимость.

Будущее и уже заработанное — разные периоды

Будущие экономические условия партнеры могут изменить. Со следующего года установить другую систему премирования. Перераспределить роли. Начать новый период поэтапного получения прав на долю. Изменить вознаграждение. В конце концов — перестать работать вместе.

С прошлым сложнее. Целевой показатель уже достигнут. Период, за который начисляется премия, завершился. Права на акции уже получены. Интеллектуальная собственность передана. Если договор привязывал к конкретному событию определенное экономическое право, изменение отношений между людьми не снимает вопроса о том, что произошло до этого.

Именно здесь начинаются самые дорогостоящие споры. Поэтому соглашение между основателями стоит читать не только с вопросом: как мы будем работать вместе?

Полезнее проверить, что в нем говорится о дне, когда партнеры перестанут работать вместе. Какая часть акций уже окончательно принадлежит основателю? Что происходит с уже достигнутыми показателями? Какие премии уже начислены? Кому принадлежит интеллектуальная собственность? Какие права продолжают действовать после прекращения договора?

Эти вопросы гораздо дешевле обсуждать, пока ответы на них почти ничего не стоят.

Самые дешевые 5% — когда компания стоит ноль

В день создания стартапа спор о 5% кажется преждевременным. Нет выручки. Нет раунда финансирования. Иногда нет даже продукта. Через семь лет те же 5% могут стоить $50 млн.

И договариваться о них будут уже не два человека с ноутбуками. В комнате появятся инвесторы, совет директоров и юристы. Snapchat выплатила $157,5 млн не потому, что кто-то нашел формулу стоимости вклада основателя. Square выплатила $50 млн не потому, что суд математически распределил вклад в создание компании.

В обоих случаях права, возникшие на раннем этапе развития бизнеса, стали очень дорогими значительно позже. Поэтому будущий вклад стоит оценивать до того, как он сделан. А когда результат уже достигнут, считать нужно не заслуги. Считать нужно экономику.