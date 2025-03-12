$1,1 млрд инвестиций в Украину в 2024 году: кто конкурирует за наши активы

Рынок слияний и поглощений (M&A) Украины идет против мирового тренда. Несмотря на войну, количество сделок здесь растет, и средний их размер также увеличивается. Какие главные причины способствуют такой ситуации, рассказал «Минфину» Chief Revenue Officer компании Ideals Александр Хлевнюк.

Рынок M&A всегда чувствительно реагирует на экономические потрясения. После пандемического бума 2021 года наступил спад: по результатам исследования нашей компании, в 2023 году объем глобальных соглашений сократился на 16%, а их средняя продолжительность выросла на 32%, по сравнению с 2020 годом.

Однако 2024 год принес первые сигналы восстановления. В конце года глобальный рынок M&A все еще демонстрировал стагнацию по количеству сделок, но начал восстанавливаться по совокупному объему и приближаться к отметке $3,7 трлн.

Украина в этом процессе идет вопреки мировым тенденциям. Наша страна остается объектом конкуренции между США, ЕС и Китаем, что формирует приток капитала в энергетику, IT, агросектор, добычу полезных ископаемых и оборонные технологии.

Кроме того, на рынке действует сразу несколько катализаторов M&A-активности:

Приватизация. Государство планирует масштабную продажу активов, что открывает новые возможности для международных и локальных инвесторов.

Низкие мультипликаторы. Украинские компании оцениваются ниже аналогичного бизнеса в Европе, что делает их особенно привлекательными для поглощения игроками, готовыми принимать текущие риски.

Программа поддержки союзников. Международные финансовые институты вводят страховые механизмы, которые снижают риски для инвесторов, рассматривающих Украину, как платформу для долгосрочных вложений.

С другой стороны, даже в условиях растущего интереса, сделки в Украине сталкиваются с глобальными вызовами: высокие процентные ставки, усиленный регуляторный контроль и затяжные due diligence-процессы тормозят заключение контрактов. Трансграничные соглашения по всему миру проходят более сложно из-за комплаенс-ограничений, а в США и ЕС регуляторы вводят новые механизмы контроля за сделками, которые предусматривают поглощение стратегических активов внешними игроками.

Однако тренд очевиден: мировая инвестиционная логика эволюционирует, а Украина наращивает потенциал привлечения капитала.

Украина возвращается в фокус глобальных инвесторов

В 2024 году в нашей стране было закрыто 49 сделок на сумму около $1,1 млрд. Это больше, чем в 2023 году, хотя еще далеко от довоенных показателей. Однако есть важный тренд: средний размер сделок растет. В 2024 году он увеличился на 18,6%, достигнув $32,9 млн.

Этот сдвиг объясняется не только постепенной стабилизацией экономики, но и растущей конкуренцией за украинские активы среди крупных игроков. США активно инвестируют в энергетику, IT и добычу критически важных ресурсов, таких как литий и титан.

Евросоюз сосредоточился на «зеленой» энергетике, инфраструктурных проектах и сельском хозяйстве, закладывая основу для дальнейшей интеграции Украины в свой рынок.

Страны Ближнего Востока — Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар — проявляют интерес к продовольственной безопасности и энергетическим проектам. Турция, в свою очередь, укрепляет сотрудничество в сфере оборонных технологий и логистики.

Ряд сделок подтверждает этот тренд. В IT-секторе одной из крупнейших сделок 2024 года стала инвестиция Sapphire Ventures в размере $200 млн в украинскую компанию Creatio, а также покупка CourtAvenue стартапа BotsCrew, специализирующегося на разработке чат-ботов.

Агросектор также привлекает внимание. Саудовская компания SALIC в 2024 году вошла в капитал агрохолдинга МХП, приобретя 12,6% акций. Исходя из котировок акций МХП на момент сделки, стоимость пакета оценивалась в $54 млн. Иностранные инвесторы все больше интересуются не только производством сырья, но и переработкой сельхозпродукции, развитием логистики и экспортных мощностей.

В оборонном секторе увеличивается количество стратегических соглашений. Компания Rheinmetall, KNDS и Lockheed Martin рассматривают возможности сотрудничества с украинскими производителями, исследуя варианты совместных предприятий и поглощений. Общий объем венчурного финансирования украинских военных стартапов в 2024 году превысил $100 млн.

Приватизация, как двигатель украинского рынка M&A

Знаковым событием в добывающей отрасли стала продажа Объединенной горно-химической компании (UMCC) международному холдингу NEQSOL за $95 млн. Приватизация остается одним из ключевых драйверов соглашений M&A в Украине. По данным Фонда госимущества, в 2025 году государство планирует продать активы на сумму около $4 млрд. Такой масштабный процесс не только стимулирует инвестиционную активность, но и привлекает внимание международных игроков, конкурирующих за наиболее перспективные объекты.

В списке активов, которые могут изменить баланс сил на рынке, — отель «Украина», порты, крупные промышленные предприятия и добывающие компании.

Украинские компании за рубежом: от экспансии до укрепления позиций

Пока иностранный капитал осваивает украинские активы, местные компании тоже активно расширяются за границей, скупая перспективные бизнесы в Европе и Северной Америке. Это особенно заметно в IT, энергетике и фармацевтике, где украинские компании используют M&A, как инструмент быстрого роста, доступа к технологиям и расширения клиентской базы.

Например, DTEK расширяет бизнес в Польше, делая ставку на возобновляемую энергетику. Фармацевтическая компания «Фармак» в 2024 году купила британскую A&S Pharma Holdings Ltd., а ранее вышла на рынки Польши, Чехии и Словакии, покупая маркетинговые компании. Следующий шаг — открытие собственного производства в Барселоне в 2025 году.

Украинские IT-компании также активно выходят на международные рынки через соглашения M&A. Intellias купила британскую NorthLink Digital, специализирующуюся на IT-консалтинге в финансовом секторе, что усилило ее позиции на рынке FS&I в Европе. В США компания купила C2 Solutions, работающую в сфере цифровых медицинских устройств, что расширило ее возможности в сегменте Health Tech.

Наша компания Ideals укрепляет позиции в Азии: в 2024 году мы купили индийского конкурента Ethos Data, что позволило ускорить экспансию и увеличить продажи на этом рынке более чем на 100% в год.

Ciklum, глобальная IT-компания с украинскими корнями, расширяет присутствие в Северной Америке. В 2024 году она купила американскую Infogen Lab, компанию с 350 сотрудниками, специализирующуюся на AR/VR и других передовых технологиях, что дало Ciklum дополнительные возможности для выхода на рынок США.

Как меняется глобальный рынок M&A

Глобальный рынок слияний и поглощений меняется. Если раньше инвесторы искали предсказуемость и минимизировали риски, то сегодня предпочтение получают те, кто умеет действовать в условиях нестабильности. Украина — яркий пример этого тренда: несмотря на продолжающиеся боевые действия, страна привлекает инвестиции, проводит приватизацию и активно расширяет присутствие локального бизнеса на внешних рынках.

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Это не исключение, а новая закономерность. Капитал больше не двигается только в сторону стабильных экономик — он ищет точки роста, где риск компенсируется потенциалом.