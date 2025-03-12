Рынок слияний и поглощений (M&A) Украины идет против мирового тренда. Несмотря на войну, количество сделок здесь растет, и средний их размер также увеличивается. Какие главные причины способствуют такой ситуации, рассказал «Минфину» Chief Revenue Officer компании Ideals Александр Хлевнюк.
$1,1 млрд инвестиций в Украину в 2024 году: кто конкурирует за наши активы
Рынок M&A всегда чувствительно реагирует на экономические потрясения. После пандемического бума 2021 года наступил спад: по результатам исследования нашей компании, в 2023 году объем глобальных соглашений сократился на 16%, а их средняя продолжительность выросла на 32%, по сравнению с 2020 годом.
Однако 2024 год принес первые сигналы восстановления. В конце года глобальный рынок M&A все еще демонстрировал стагнацию по количеству сделок, но начал восстанавливаться по совокупному объему и приближаться к отметке $3,7 трлн.
Украина в этом процессе идет вопреки мировым тенденциям. Наша страна остается объектом конкуренции между США, ЕС и Китаем, что формирует приток капитала в энергетику, IT, агросектор, добычу полезных ископаемых и оборонные технологии.
Кроме того, на рынке действует сразу несколько катализаторов M&A-активности:
- Приватизация. Государство планирует масштабную продажу активов, что открывает новые возможности для международных и локальных инвесторов.
- Низкие мультипликаторы. Украинские компании оцениваются ниже аналогичного бизнеса в Европе, что делает их особенно привлекательными для поглощения игроками, готовыми принимать текущие риски.
- Программа поддержки союзников. Международные финансовые институты вводят страховые механизмы, которые снижают риски для инвесторов, рассматривающих Украину, как платформу для долгосрочных вложений.
С другой стороны, даже в условиях растущего интереса, сделки в Украине сталкиваются с глобальными вызовами: высокие процентные ставки, усиленный регуляторный контроль и затяжные due diligence-процессы тормозят заключение контрактов. Трансграничные соглашения по всему миру проходят более сложно из-за комплаенс-ограничений, а в США и ЕС регуляторы вводят новые механизмы контроля за сделками, которые предусматривают поглощение стратегических активов внешними игроками.
Однако тренд очевиден: мировая инвестиционная логика эволюционирует, а Украина наращивает потенциал привлечения капитала.
Украина возвращается в фокус глобальных инвесторов
В 2024 году в нашей стране было закрыто 49 сделок на сумму около $1,1 млрд. Это больше, чем в 2023 году, хотя еще далеко от довоенных показателей. Однако есть важный тренд: средний размер сделок растет. В 2024 году он увеличился на 18,6%, достигнув $32,9 млн.
Этот сдвиг объясняется не только постепенной стабилизацией экономики, но и растущей конкуренцией за украинские активы среди крупных игроков. США активно инвестируют в энергетику, IT и добычу критически важных ресурсов, таких как литий и титан.
Евросоюз сосредоточился на «зеленой» энергетике, инфраструктурных проектах и сельском хозяйстве, закладывая основу для дальнейшей интеграции Украины в свой рынок.
Страны Ближнего Востока — Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар — проявляют интерес к продовольственной безопасности и энергетическим проектам. Турция, в свою очередь, укрепляет сотрудничество в сфере оборонных технологий и логистики.
Ряд сделок подтверждает этот тренд. В IT-секторе одной из крупнейших сделок 2024 года стала инвестиция Sapphire Ventures в размере $200 млн в украинскую компанию Creatio, а также покупка CourtAvenue стартапа BotsCrew, специализирующегося на разработке чат-ботов.
Агросектор также привлекает внимание. Саудовская компания SALIC в 2024 году вошла в капитал агрохолдинга МХП, приобретя 12,6% акций. Исходя из котировок акций МХП на момент сделки, стоимость пакета оценивалась в $54 млн. Иностранные инвесторы все больше интересуются не только производством сырья, но и переработкой сельхозпродукции, развитием логистики и экспортных мощностей.
В оборонном секторе увеличивается количество стратегических соглашений. Компания Rheinmetall, KNDS и Lockheed Martin рассматривают возможности сотрудничества с украинскими производителями, исследуя варианты совместных предприятий и поглощений. Общий объем венчурного финансирования украинских военных стартапов в 2024 году превысил $100 млн.
Приватизация, как двигатель украинского рынка M&A
Знаковым событием в добывающей отрасли стала продажа Объединенной горно-химической компании (UMCC) международному холдингу NEQSOL за $95 млн. Приватизация остается одним из ключевых драйверов соглашений M&A в Украине. По данным Фонда госимущества, в 2025 году государство планирует продать активы на сумму около $4 млрд. Такой масштабный процесс не только стимулирует инвестиционную активность, но и привлекает внимание международных игроков, конкурирующих за наиболее перспективные объекты.
В списке активов, которые могут изменить баланс сил на рынке, — отель «Украина», порты, крупные промышленные предприятия и добывающие компании.
Украинские компании за рубежом: от экспансии до укрепления позиций
Пока иностранный капитал осваивает украинские активы, местные компании тоже активно расширяются за границей, скупая перспективные бизнесы в Европе и Северной Америке. Это особенно заметно в IT, энергетике и фармацевтике, где украинские компании используют M&A, как инструмент быстрого роста, доступа к технологиям и расширения клиентской базы.
Например, DTEK расширяет бизнес в Польше, делая ставку на возобновляемую энергетику. Фармацевтическая компания «Фармак» в 2024 году купила британскую A&S Pharma Holdings Ltd., а ранее вышла на рынки Польши, Чехии и Словакии, покупая маркетинговые компании. Следующий шаг — открытие собственного производства в Барселоне в 2025 году.
Украинские IT-компании также активно выходят на международные рынки через соглашения M&A. Intellias купила британскую NorthLink Digital, специализирующуюся на IT-консалтинге в финансовом секторе, что усилило ее позиции на рынке FS&I в Европе. В США компания купила C2 Solutions, работающую в сфере цифровых медицинских устройств, что расширило ее возможности в сегменте Health Tech.
Наша компания Ideals укрепляет позиции в Азии: в 2024 году мы купили индийского конкурента Ethos Data, что позволило ускорить экспансию и увеличить продажи на этом рынке более чем на 100% в год.
Ciklum, глобальная IT-компания с украинскими корнями, расширяет присутствие в Северной Америке. В 2024 году она купила американскую Infogen Lab, компанию с 350 сотрудниками, специализирующуюся на AR/VR и других передовых технологиях, что дало Ciklum дополнительные возможности для выхода на рынок США.
Как меняется глобальный рынок M&A
Глобальный рынок слияний и поглощений меняется. Если раньше инвесторы искали предсказуемость и минимизировали риски, то сегодня предпочтение получают те, кто умеет действовать в условиях нестабильности. Украина — яркий пример этого тренда: несмотря на продолжающиеся боевые действия, страна привлекает инвестиции, проводит приватизацию и активно расширяет присутствие локального бизнеса на внешних рынках.
Читайте также: Укрпочта и госбанки — кто может разместить акции на отечественном рынке
Это не исключение, а новая закономерность. Капитал больше не двигается только в сторону стабильных экономик — он ищет точки роста, где риск компенсируется потенциалом.
Комментарии - 1
хто хто, саудити з Continental Farmers Group котрі вже контролюють 200 000 гектарів землі в Україні))