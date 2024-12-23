Ралли Санта-Клауса-2024: как уйти на праздники с хорошим настроением

В минувшую среду индекс S&P 500 пережил самое крупное однодневное падение с августа. Так рынок отреагировал на новости от ФРС о меньшем, чем ожидалось, снижении процентных ставок в 2025 году. В целом декабрь на фондовом рынке США прошел довольно уныло, по сравнению с рекордами предыдущих месяцев. Единственная надежда встретить праздники в хорошем настроении — ралли Санта-Клауса. Но будет ли оно в этом году?

Когда Санта приходит к фондовикам

По данным журнала Stock Trader's Almanac, с 1969 года, за последние пять торговых дней года и первые два дня следующего года, индекс S&P 500 в среднем давал прирост 1,3%. За эти семь дней цены исторически росли в 76% случаев. Эта тенденция не ограничивается фондовым рынком США — похожую динамику часто показывают и мировые индексы, что только усиливает значимость завершения и открытия года для фондового рынка.

Этот период известен, как «Ралли Санта-Клауса».

Например, даты ралли Санта-Клауса в 2024 году начинаются 24 декабря и заканчиваются 2 января, при этом фондовые рынки закрыты 25-го (Рождество), а также 28-го и 29-го (выходные).

Считается, что рождественское ралли на фондовом рынке вызвано несколькими факторами. Во-первых, в праздники многие институциональные инвесторы берут отпуск, что снижает объемы торгов. А это, в свою очередь, уменьшает сопротивление восходящим движениям цен.

Во-вторых, розничные инвесторы, подстегнутые оптимизмом в конце года или праздничными бонусами, могут стимулировать дополнительные покупки. Кроме того, некоторые инвесторы перепозиционируют портфели в целях налогообложения или корректируют активы перед новым годом, способствуя восходящему импульсу.

Однако это вовсе не означает, что такая модель не дает сбоев. Более широкие экономические события, геополитическая напряженность или медвежьи настроения могут легко перекрыть упомянутые факторы роста. Хотя ралли Санта-Клауса является захватывающей сезонной тенденцией, важно рассматривать его, как часть более крупной рыночной головоломки, а не как надежный сигнал сам по себе, пишет TradingView — веб-сервис и социальная сеть для трейдеров.

Что может пойти не так

Почему в этом году инвесторы ждут Санта-ралли с особым нетерпением? «В 2024 году индекс S&P 500 вырос более чем на 24%. Однако сейчас «рынок выглядит не столь здоровым: в декабре 8 из 11 секторов S&P 500 находятся в отрицательной зоне, а равновзвешенный индекс S&P 500 (S&P 500 Equal Weight Index присваивает равный вес каждой компании в индексе, независимо от её размера, — ред.) снизился на 7%», — поясняет ситуацию Reuters.

Мэтт Мэйли, главный рыночный стратег в управляющей активами Miller Tabak, видит еще один повод для беспокойства для фондового рынка — рост доходности казначейских облигаций. В минувший четверг после заседания ФРС доходность «десятилеток» достигла 4,55% — самого высокого уровня за последние шесть месяцев.

По данным LSEG Datastream, индекс S&P 500 сейчас торгуется на уровне 21,6 от прогнозируемой будущей прибыли, что значительно выше его исторического среднего значения 15,8. Поэтому такой скачок доходности трежерис способен перетянуть часть инвесторов с фондового рынка, что окажет давление на акции.

«Мы завершаем год, когда люди наконец осознают реальность того, что фондовый рынок чрезвычайно дорогой, а ФРС не будет столь сговорчивой, как они думали», — говорит Мейли.

Некоторые аналитики полагают, что в этом году Санта посетил фондовый рынок раньше обычного и его подарки для инвесторов уже закончились.

Не исключено, что в этом году Санта-ралли прокатилось по американскому фондовому рынку в ноябре, когда индекс S&P 500 показал рекордную доходность в 5,7%. Так рынок отреагировал на победу в президентской гонке Дональда Трампа, который пообещал снизить налоги для американских корпораций и проповедовать жесткую протекционистскую политику.

Признаки того, что рыночный рост становится все более узким, также могут испортить праздничное настроение.

Ряд акций мегакапитализированных компаний показали хорошие результаты в декабре. Скажем, Alphabet выросла более чем на 13%, Tesla — на 22%, а бумаги Broadcom за месяц прибавили в цене на 36%. После того, как компания спрогнозировала бурный спрос на свои пользовательские чипы искусственного интеллекта, ее рыночная стоимость выросла более чем на $1 трлн.

Но такие достижения все более редкие. Количество компонентов S&P 500, которые упали, превысило количество тех, которые росли в течение 13 сессий подряд по состоянию на минувшую среду, что является самой длинной полосой неудач в данных LSEG с 2012 года.

Еще одним тревожным признаком является то, что процент акций S&P 500, торгующихся выше своих 200-дневных скользящих средних, снизился до 56% по состоянию на среду, что является самым низким показателем за год, по словам Адама Тернквиста, главного технического стратега LPL Financial.

«Мы рекомендуем дождаться установления поддержки и улучшения динамики, прежде чем предпринимать активные покупки на спаде», — сказал Тернквист в заметке после распродажи в среду.

Почему Санта-ралли еще возможно

Тем не менее далеко не все аналитики смотрят на ситуацию так пессимистично.

Рост розничных продаж в Штатах, превысивший консенсус, стал дополнительным подтверждением устойчивости экономики. В период с июля по сентябрь экономика США выросла на 3,1% в годовом исчислении, чему способствовали высокие потребительские расходы и увеличение экспорта, пишет Yahoo Finance.

Кроме того, свежие данные по инфляции, вышедшие в прошлую пятницу, показали, что индекс цен на личное потребление и расходы вырос немного меньше, чем ожидала Уолл-стрит.

Данные по инфляции, оказавшиеся слабее прогнозов, успокоили инвесторов, которые опасались нового инфляционного витка в 2025 году. А потому на фондовый рынок снова вернулся позитив: в минувшую пятницу Dow DJIA (отслеживает развитие промышленной составляющей американских фондовых рынков) подскочил на 1,2% и зафиксировал самый большой дневной прирост после президентских выборов в США, S&P 500 закрылся ростом на 1,1%, а Nasdaq Composite COMP — на 1%.

Откат прошлой недели может быть позитивным, поскольку он устранил часть пессимистичных настроений в акциях, «подготовив рынок к отскоку», считает Чак Карлсон, генеральный директор Horizon Investment Services.

«Некоторые люди отказываются от идеи ралли Санта-Клауса, и это хорошо. Лучшие ралли — это те, которые не ожидаются. Чем более вероятным, по мнению участников рынка, может быть отскок, тем выше вероятность того, что он произойдет. Самое сложное — правильно рассчитать время. Лучший совет — иметь список покупок и быть готовым действовать быстро, когда ценовая динамика улучшится», — пишет деловой сайт TheStreet.

ETF в фокусе

Yahoo finance выделил несколько биржевых фондов (ETF), которые, скорее всего, выиграют от ралли Санта-Клауса в 2024 году.

Технологии— Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS)

«Великолепная семерка» технологических гигантов — Tesla, Amazon, Alphabet (Google), Meta Platforms (Facebook), NVIDIA, Apple и Microsoft — продемонстрировали значительный рост в 2024 году. В совокупности они превысили оценку в $18 трлн, что свидетельствует о сильной уверенности рынка.

Аналитики ожидают, что эти компании продолжат доминировать благодаря своим быстрорастущим доходам, хотя риски включают откат оценок и контроль со стороны регулирующих органов.

Отдых— Amplify Travel Tech ETF (AWAY)

Акции авиакомпаний возглавили ралли туристической отрасли в декабре. Такие компании, как United Airlines, Allegiant и American Airlines, были среди самых быстрорастущих акций.

Круизная индустрия с такими игроками, как Norwegian Cruise Line Holdings, Royal Caribbean и Carnival, продолжает бить рекорды бронирования, и ожидается высокий спрос на следующий год. AAA прогнозирует, что 119,3 миллиона человек проедут 50 миль или более с 21 декабря по 1 января. Рекордные показатели поездок ожидаются в выходные — до и после праздника.

Розничная торговля — SPDR ETF (XLY)

Акции Amazon выросли на 10% за последний месяц (хотя за последнюю неделю упали на 2,3%), что стало уверенным началом праздничного шоппинга. С начала года бумаги компании подорожали на 50% и включены в топ-выбор нескольких именитых аналитиков на 2025 год.

XLY в значительной степени ориентирован на Amazon (вес 22,89%), за ним следует Tesla (17,81%).

Энергия — Биржевой фонд природного газа США (UNG)

Холодная погода в конце года часто приводит к повышению спроса на печное топливо и природный газ. Кроме того, в конце года могут быть корректировки запасов энергии.

Цены на природный газ только что достигли самого высокого уровня за два года на фоне опасений по поводу холодной зимы в северном полушарии. Признаки снижения поставок в США, о которых свидетельствуют данные EIA, еще больше способствовали росту цен.