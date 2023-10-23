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23 октября 2023, 16:38 Читати українською

10 лет гарантированы 5% годовых в валюте: что добавить сейчас в свой портфель

Доходности государственных облигаций США продолжают бить рекорды. Прибыльность 10-летних казначейских облигаций в понедельник превысила 5% и достигла самого высокого уровня с 2007 года. Почему эта ситуация опасна для фондового рынка, «Минфину» рассказал инвестиционный эксперт Евгений Тригубченко.

Доходности государственных облигаций США продолжают бить рекорды.

Инвесторов в акции не на шутку пугает рост доходностей трежерис. Это уже обновление уровня 16-летней давности, однако, ситуация выглядит так, что рост будет продолжаться.

Волатильность в трежерис на прошлой неделе достигла максимальных уровней с марта

Волатильность в трежерис на прошлой неделе достигла максимальных уровней с марта

Так происходит потому, что рынок закладывает базовый сценарий в экономике, когда высокая учетная ставка будет удерживаться дольше, чем все ожидали. Этот вывод следует из статистических макроданных и риторики ФРС.

Для стабильного разворота доходностей вниз и поддержки рынка акций нужны макроданные, которые покажут, что происходит стабильное замедление экономики США. А это, в свою очередь, побуждает ФРС ослабить политику и перейти к циклу снижения учетной ставки. Однако, пока таких макроданных недостаточно.

Есть еще один немаловажный момент, который нельзя игнорировать. Резкий рост доходности казначейских трежерис в течение последних двух недель начал вызывать трещины в других сегментах рынка облигаций. А именно — скорость и сила роста доходностей по 10-леткам спровоцировали risk-off.

Risk-off — это ситуация на рынке, когда риск воспринимается как высокий, а инвесторы тяготеют к инвестициям с меньшим риском и гарантированной доходностью (например, те же трежерис).

Возможно, уже прямо сейчас идет техническая ликвидация ранее сформировавшихся рисковых позиций. Risk-off, в конечном итоге, может стать сдерживающим фактором для роста доходности 10-летних казначейских облигаций. Ведь инвесторы часто при распродаже своего портфеля акций перевкладываются именно в эти облигации во избежание риска, таким образом это может прекратить падение их цены, ведь спрос на 10-летки растет. Этот «корректирующий механизм» уже работает, исходя из динамики корпоративных бондов и индекса акций.

Корпоративные облигации тоже пострадали от роста казначейских доходностей. Сильнее всего падали в цене самые рисковые категории, которые в прошлом квартале показали сильные результаты, когда все надеялись на то, что ФРС начнет в ближайшее время снижать учетную ставку. Основные распродажи наблюдались в самых рискованных категориях корпоративных облигаций (В-рейтинг, ССС-рейтинг), поэтому система risk-off уже работает.

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Как можно воспользоваться ситуацией

Самый очевидный вариант — следовать за трендом, уменьшить риски в портфеле и присмотреться к казначейским облигациям, как-никак, такие проценты доходности они предлагали последний раз 16 лет назад.

Также интересны корпоративные облигации, но здесь уже стоит использовать более комплексный подход. Они сегодня предлагают доходность лучше казначейских облигаций (6−8%), однако и с более высоким риском. Оптимально рассматривать для себя краткосрочные бонды, до погашения которых остается немного времени, таким образом вы минимизируете риск и получаете хорошую доходность.

В рамках портфеля можно рассматривать корпоративные облигации с высокими купонами и на долгий период времени (5−10+ лет), если вы хотите дождаться снижения учетной ставки и заработать на этом еще дополнительную доходность. Эта стратегия уже несет в себе больше риска, и ее лучше использовать при условии покупки облигаций различных эмитентов, как части портфеля.

Автор:
Тригубченко Евгений
Инвестиционный аналитик Тригубченко Евгений
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