Медицинское страхование подорожает еще на треть: стоит ли покупать полисы, и как их выбирать

В Украине за последний год существенно подорожало лечение. Растут тарифы в частных медклиниках и ценники на лекарства. На первый взгляд, такая ситуация должна была бы спровоцировать повышение спроса на медицинское страхование.

Даже при самых «легких» заболеваниях, к примеру, сезонных простудах, счет может идти на несколько тысяч гривен, а более «сложные» диагнозы тянут на десятки и сотни тысяч.

При этом средняя стоимость полиса, по данным ассоциации «Страховой бизнес», составляет порядка 7 тыс. грн, что сравнимо с лечением нескольких простуд. При этом можно бесплатно лечиться не только в государственных, но и в более комфортных медицинских центрах. Однако эти аргументы для большинства украинцев неубедительные: продажи полисов падают.

«Минфин» разбирался, что сейчас происходит на рынке медицинского страхования, какие полисы предлагают страховщики и стоит ли их покупать.

Почему полисы стремительно дорожают

Украинский рынок медицинского страхования переживает не лучшие времена. По словам генерального директора ассоциации «Страховой бизнес» Вячеслава Черняховского, за прошлый год количество новых полисов упало, по сравнению с 2023 годом, более чем на 40% — до 793 тысяч. С учетом договоров за предыдущие периоды, всего в Украине застраховано порядка миллиона граждан, тогда как, к примеру, годом ранее было почти 1,4 млн.

Такая же ситуация и в этом году. «По состоянию на первый квартал спрос на полисы медицинского страхования стабильный, то есть фактически страхуются те же клиенты, что и раньше», — рассказал «Минфину» руководитель страхового сервиса lilo (сеть клиник «Добробут») Андрей Сахаров.

Черняховский связывает такое снижение темпов медстрахования с резким подорожанием полисов. За прошлый год ценники на них повысились на 70−80%. Причин несколько.

Во-первых, сказался рост цен на услуги частных клиник и подорожание лекарств. Если в 2023 году в Киеве можно было проконсультироваться в частной клинике за 500−600 грн, то сейчас средний тариф — 700−800 грн, а многие медучреждения повысили стоимость до 1−1,8 тыс. грн и более.

Во-вторых, в Украине резко подорожали лекарства. Ценники на многие препараты выросли на 10−20% и даже больше. «Минфин» уже писал, что власти пытаются бороться с ростом цен в аптеках. Не так давно были отменены маркетинговіе сборы, а также зафиксирован список препаратов с ограниченными наценками.

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Но пока удалось добиться «скидок» лишь на отдельные препараты. Так, по данным исследовательской компании Proxima Resrarch, за период с 1 по 17 июня объемы розничной реализации препаратов выросли, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 19,8% в денежном выражении, и только на 0,4% — в натуральном (то есть по количеству проданных упаковок). Иными словами, основной вклад в рост рынка вносит именно повышение цен, — резюмировали аналитики.

Учитывая продолжающийся рост цен на медицинские услуги и препараты, нетрудно предположить, что и медстраховки тоже будут дорожать. По прогнозам Сахарова, в этом году они могут подрасти в цене еще на 25−30%.

В-третьих, по словам Черняховского, в прошлом году из-за повышения требований Нацбанка с рынка ушло немало страховщиков, торгующих медицинскими полисами. Закрылись в основном небольшие локальные компании, которые предлагали сравнительно недорогие полисы.

В итоге средняя стоимость страховки в целом по рынку достигла 7 тыс. грн на человека в год. Но пакеты с более-менее приличным наполнением стоят дороже — 10−15 тыс. грн.

Из-за роста цен на полисы упало количество новых договоров и в корпоративном, и в частном сегменте.

«Развитие корпоративного медстрахования (когда сотрудников страхуют работодатели — ред.) сдерживает также система налогообложения. Государство должно быть заинтересовано стимулировать предприятия страховать своих работников, ведь это уменьшит нагрузку на бюджетную медицину. Но для этого нужно убрать налогообложение сотрудников компаний, если их страхует работодатель.

Мы подсчитали, что такой шаг в течение 1−2 года позволил бы, за счет роста объемов корпоративного страхования, получить двойной эффект для бюджета за счет сбора налогов с коммерческих медучреждений и снижения бюджетных расходов на лечение застрахованных украинцев. Но пока этого не произошло", — говорит Черняховский.

Частное медстрахование (то есть покупка украинцами полисов для себя и членов своей семьи) также сокращается. Если в прошлом году страховщики получили от корпоративных клиентов 5 млрд грн страховых премий, то от частных — только 2 млрд.

«Люди покупают в основном краткосрочные полисы под конкретные запросы, к примеру, если нужно решить какие-то проблемы со здоровьем», — говорит Черняховский.

Спрос на частные страховки сдерживает их сравнительно высокая цена, а также отсутствие у украинцев «привычки» страховаться — многие рассчитывают, что, в случае проблем со здоровьем, смогут решить вопрос в государственных клиниках или на личных договоренностях с врачами. Хотя несложно подсчитать, что даже лечение одного заболевания средней тяжести (не говоря уже о серьезных проблемах со здоровьем) обходится дороже годовой стоимости полиса.

В то же время многие украинцы отказываются от страховок, аргументируя это тем, что, в случае чего, «страховые все равно мало что покрывают», то есть много отказов по лечению конкретных заболеваний. В соцсетях и профильных чатах немало сообщений от людей, которых «страховщики отказались лечить», и возникает резонный вопрос — стоит ли вообще покупать полис, если все равно придется самостоятельно оплачивать услуги врачей и лекарства?

«Минфин» проанализировал, какие страховые полисы сейчас предлагаются на рынке, и выгодно ли их покупать.

Что предлагают страховщики для бизнеса и частных клиентов

По данным ассоциации «Страховой бизнес», медицинские полисы в Украине продают порядка 40 компаний. Но большую часть рынка занимает всего несколько крупных страховщиков: «Уника» (из 7 млрд грн страховых премий, полученных в прошлом году, на нее приходится около 1,3 млрд грн), «Инго» (порядка 769 млн грн), «Универсальная» (731 млн грн), ВУСО (около 700 млн грн), ТАС (525 млн грн), АРКС (455,6 млн грн) и др.

В целом, по словам Черняховского, сегмент медицинского страхования остается для страховщиков невыгодным. К примеру, в прошлом году они ушли «в минус» по полисам добровольно-медицинского страхования на 200 млн грн.

Полисы, которые сейчас предлагаются на рынке, могут иметь различное наполнение.

К примеру, для корпоративных клиентов они составляются индивидуально, в зависимости от суммы, которую готов платить работодатель за страхование своих сотрудников.

«В целом такие программы могут быть нескольких типов с разным покрытием: для топ-менеджмента и собственников, среднего руководящего звена, рядовых сотрудников и т. п. Полисы могут содержать, помимо услуг на лечение острых и хронических заболеваний, экстренной медицины и обеспечения лекарствами, также профилактические осмотры, стоматологию и прочее», — говорит Черняховский.

По словам Сахарова, самые популярные полисы — с максимальным объемом медицинских услуг и дополнительными опциями. «В первую очередь клиенты обращают внимание на то, чтобы полис имел как минимум все базовые опции (амбулаторная помощь, стационар, скорая помощь и пр.), и обязательно — класс клиник, в которых эти услуги можно получить (чем он выше, тем лучше).

Дополнительные опции, которые есть у большинства корпоративных клиентов, — это корпоративный лимит на исключения (оплата услуг, которые по договору попадают в исключения, то есть не гарантируются), лимит на критические заболевания, профилактические меры (вакцинация, профосмотры, витамины). Сейчас есть запрос также на покрытие военных рисков, но наличие этой услуги не является решающей при выборе полиса", — рассказал Андрей Сахаров.

Что касается страховок для частных покупателей, то большинство страховых компаний предлагают стандартные продукты, в которые при желании можно добавлять те или иные опции за дополнительную плату.

К примеру, у «Уники» стандартная страховка включает острые и обострение хронических заболеваний, лечение при несчастных случаях, онлайн-консультации.

При этом, в зависимости от стоимости, отличается страховое покрытие (сколько денег страховщики готовы заплатить по полису в течение года), размер франшизы, конкретный перечень услуг. Так, полис за 2 300 гривен в год (для клиентов от 16 до 59 лет) включает страховую сумму в 75 тыс. грн. При этом полностью покрываются только неотложная помощь (в том числе госпитализация в стационар) и онлайн-консультации врачей. Не покрываются ни плановый стационар, ни консультации узких специалистов в клиниках, ни лабораторные исследования, ни диагностика (КТ, МРТ и др.), ни медикаменты.

Полис за 6,5 тыс. грн предусматривает страховую сумму 125 тыс. грн на год, и, помимо услуг, перечисленных в самом дешевом пакете, также консультации врачей в клиниках с франшизой 30%.

За 11 900 грн в год можно получить полис со страховой премией в 150 тыс. грн, дополнительную диагностику с франшизой 30% и вызов врача на дом.

Украинцев, старше 59 лет, а также с группой инвалидности и серьезными заболеваниями (СПИД, тяжелые сосудистые, эндокринные, нервные болезни, новообразования в анамнезе и пр.) эта страховая компания вообще не принимает на страхование по базовым полисам.

У ВУСО, к примеру, программа Light V предусматривает покрытие в 75 тыс. грн и «базовые медицинские опции», как, например, скорую помощь и неотложный стационар (последний — с франшизой в 20%). Пакет для двоих взрослых без детей стоит 4 тыс. грн в год.

Пакет U за 23 400 грн в год предусматривает покрытие в 100 тыс. грн, неотложный стационар и амбулаторную помощь (оплачивается от 50% до 100%, в зависимости от уровня клиники), а также медикаменты (с франшизой в 70%).

Пакет S за 31 400 грн в год, помимо перечисленных выше услуг, включает плановый стационар. Пакет O за 50 000 грн за двоих взрослых в год — это покрытие на 250 тыс. грн в год, меньшие размеры франшиз в клиниках и 100% оплата медикаментов.

У ИНГО программа «Минимальная» за 10 585 грн на человека в год предусматривает обслуживание только в госклиниках, покрытие на 245 тыс. грн. Программа «Оптимальная» за 22 785 грн в год включает обслуживание также в отдельных частных клиниках со страховым покрытием в 400 тыс. грн. в год, а «Премиум» за 26 410 грн в год — страховое покрытие на 465 тыс. грн и обслуживание во всех частных клиниках, включая самые дорогие.

Все три пакета предусматривают покрытие амбулаторной помощи, диагностику, анализы, реабилитацию, полное покрытие медикаментов, вызов врача на дом, скорую помощь.

Можно докупить и дополнительные услуги. Скажем, профилактические осмотры стоят от 3 950 до 7 823 грн в год для мужчин (в зависимости от типа клиники и пакета), и от 4 696 до 8 547 грн для женщин. За экстренную стоматологическую помощь с лимитом 1,5 тыс. грн нужно доплатить 658 грн, за профилактические массажи (10 в год) — 3 тыс. грн, за обеспечение витаминами — 1 тыс. грн, за дерматокосметологию — 1 500 грн в год.

Сахаров говорит, что в lilo стоимость страховок варьируется от 15 тыс. грн до 30 тыс. грн на человека в год, в зависимости от набора услуг, — от базового пакета до максимального покрытия включительно с чек-апами. Отличительная особенность страховок — персонализированный подход. За каждым клиентом закрепляется персональный врач, который, в том числе, может дать советы по профилактике заболеваний.

«Мы лечим болезни, а не предоставляем точечные услуги, наш подход — не перечень медуслуг, а комплексное лечение диагнозов, под которое предоставляем все необходимые услуги (консультации, анализы, диагностику и др.)», — пояснил Сахаров.

В целом наполнение базовых пакетов у разных страховых компаний очень похожее. И у всех даже стандартные полисы могут отличаться по цене для конкретных покупателей. Выбить из страховой компании хотя бы примерный вариант договора непросто, большинство предлагают «индивидуальные консультации», а стоимость полисов под конкретного покупателя может отличаться, в зависимости от возраста (чем старше — тем дороже пакет), места проживания (в регионах дешевле, чем в столице) и т. д.

Черняховский рассказывает, что многие страховщики не рискнули резко поднимать стоимость полисов из-за повышения клиниками тарифов и подорожания лекарств, а вместо этого стали «резать» наполнение страховок. К примеру, ограничивать перечень услуг, повышать франшизы и т. д.

Почему могут отказать в выплатах

По словам Черняховского, официальных жалоб на то, что «страховая отказывает в лечении», в Украине не так много. К примеру, до регулятора доходит не более 200 жалоб в год, что при общем количестве полисов (более миллиона действующих договоров) — крайне мало.

Но в соцсетях и профильных чатах недовольных пациентов значительно больше. Люди жалуются, в частности, на то, что страховщики отказываются покрывать отдельные случаи лечения, препараты (даже если их 100% оплата прописана в договоре) и т. д.

Большинство страховщиков, объясняя отказы в оплате услуг, ссылаются на «списки исключений». Этот «черный» список диагнозов, за которые страховые компании не платят, одинаковый практически у всех. В него входят, в частности, тяжелые заболевания (СПИД, онкология и др.), многие хронические инфекции, аллергия, большинство дерматологических заболеваний, психические расстройства, заболевания печени (кроме гепатита А), разного рода анемии, функциональные расстройства пищеварения, мигрень, сахарный диабет, туберкулез, варикоз, многие офтальмологические заболевания (начиная с синдрома сухого глаза и заканчивая глаукомой и катарактой), остеохондроз и ряд заболеваний опорно-двигательного аппарата, ревматизм и пр. В целом список исключений содержит десятки диагнозов.

Похожая ситуация с лекарствами. В «черном» списке страховщиков гомеопатия, гормональные препараты, пробиотики, желчегонные, иммуномодуляторы, венотоники, психотропные, БАДы, витамины и пр.

То есть по факту самые дорогие в лечении диагнозы страховые компании стараются не покрывать, и это изначально прописано в большинстве договоров.

«Как показывает сформированная на базе анализа жалоб статистика, чаще всего жалуются те, кто плохо ознакомился с условием договора, в котором всегда есть ограничения и по перечню услуг, и по их объему, и в итоге требует от страховщиков то, чего они, по условиям договора, и не должны делать», — говорит Черняховский.

По словам Сахарова, отказы — это «естественная часть системы ДМС», поскольку страхование защищает от рисков, возникших только после подписания договора. Основные причины отказов, по его словам, — наличие исключений, в частности, хронических заболеваний.

Но на практике не редкость и отказы, казалось бы, на ровном месте. К примеру, киевлянка Оксана рассказала «Минфину», что обратилась к ортопеду с жалобами на боли в колене. Тот заподозрил воспалительное заболевание и отправил пациентку на МРТ, но страховая компания отказалась платить, аргументируя это тем, что диагноз является «исключением».

В итоге Оксана оплатила диагностику за свой счет, и, по результатам обследования, ей поставили диагноз «стресс-перелом», который, согласно договору, исключением не является. Но страховая компания не изменила своего решения и не компенсировала клиентке стоимость МРТ, заявив, что ориентируется на «первичный диагноз врача», хотя он в итоге и не подтвердился.

Сахаров признает, что «случаются и необоснованные отказы из-за ошибок». Поэтому, по его словам, важно знать порядок действий: сперва обратиться в страховую, а дальше, при потребности, — в НБУ, как к регулятору. При этом по данным Черняховского, из тех жалоб, которые поступают в НБУ, регулятор классифицирует как нарушения только 25−30%.

«Ключевой совет — всегда внимательно изучать условия полиса, чтобы избежать недоразумений и иметь реалистические ожидания от страховой защиты», — подытожил Сахаров.

Таким образом, полисы медицинского страхования хороши для текущих «легких» болезней (простуды, расстройства пищеварения, травмы, неотложная помощь и др.), но далеко не всегда помогут с оплатой лечения хронических диагнозов. Но даже в последнем случае большинство полисов покрывают первичную консультацию врача и необходимые для подтверждения диагноза обследования.