Как просто и удобно оформить автогражданку в 2024 году — предложения банков

Оформление ОСАГО — обязательная рутина украинских водителей. Но если раньше, чтобы получить полис, нужно было идти в страховую и готовить бумаги, то сегодня автогражданку можно оформить за несколько кликов онлайн. Вместе с Креди Агриколь Банк и Абанк рассказываем, как в 2024 году это сделать удобно, с помощью мобильных приложений банков, и что нужно знать при выборе полиса.

Стоимость

Часто это первый критерий, на который обращают внимание водители. Однако в погоне за привлекательными ценами, можно забыть о более важных вещах. Поэтому, чтобы экономия была разумной, следует обратить внимание еще и на:

качество урегулирования страховых случаев;

уровень жалоб клиентов;

уровень выплат по данному типу страхования (ОСАГО).

Только проверив эти пункты, взвесив все «за» и «против», следует принимать решение о покупке полиса ОСАГО. Ведь самое важное — это надежность страховой компании.

Стоимость самого же полиса зависит от:

объема двигателя; города регистрации владельца авто; выбранной франшизы (та часть суммы ущерба, которую в случае ДТП виновник возмещает самостоятельно).

Что касается стоимости полисов, то в приложении банков она такая же, как и у страховых компаний. Но банки, как и страховщики, за оформление автогражданки могут предоставлять своим клиентам дополнительные скидки и прочие бонусы. Например, купив полис ОСАГО в мобильном приложении Абанка, можно получить скидку 10% от его стоимости в виде кешбека. А клиенты Креди Агриколь Банка, помимо выгодных тарифов и проверенных страховщиков, получают круглосуточную горячую линию, специалисты которой предоставят любую консультацию. То есть банковское мобильное приложение становится единственной точкой входа для клиента.

Как выбрать полис ОСАГО?

«В первую очередь клиенту нужно ориентироваться на свой кошелек. В приложении АБанк24 мы предлагаем клиентам ОСАГО в самых различных ценовых категориях: от бюджетных до достаточно дорогостоящих, — советует Римма Зилькорнеева, руководитель проекта „Небанковские продукты“ Абанка. — Уже скоро в приложении будут добавлены рейтинг страховых компаний и дополнительные предложения для наших пользователей, на которые клиенты также могут ориентироваться при выборе. В приложении представлены только надежные страховые компании, которые годами поддерживают свою репутацию на рынке страхования на высоком уровне».

Абанк предлагает клиентам предложения от 17 страховых компаний, среди которых лидеры страхового рынка: Оранта, Уника, ТАС, Вусо, ПЗУ Украина, ARX, Арсенал и другие. Можно купить как обычный ОСАГО, так и с дополнительным покрытием до 1 млн гривен. А еще у некоторых страховых компаний для клиентов Абанка по умолчанию к полису ОСАГО добавляется услуга дорожного ассистанса.

Преимущества оформления автогражданки в мобильном приложении Абанка:

большой выбор страховых компаний (самый большой среди банков);

удобный интерфейс;

оформление занимает 1−2 минуты;

возможность сразу купить увеличение лимита ответственности;

возможность отправить свой полис в мессенджер жене/ребенку и другим людям, которые также пользуются застрахованным автомобилем;

полис можно добавить в электронный кошелек Apple/Google Pay.

Дополнительным бонусом от банка для автовладельцев, оформивших полис ОСАГО через мобильное приложение, является кешбек 10% от стоимости полиса сразу после оформления и дополнительная категория кешбека Авто/АЗС на 6 месяцев, с помощью которой клиенты могут вернуть более половины стоимости полиса.

Одним из первых, кто начал свою деятельность в сфере страхования и предложил клиентам купить полис в своем приложении, был и Креди Агриколь Банк. А еще он уже более 15 лет занимается автокредитованием и является одним из лидеров в этом сегменте. Сегодня он сотрудничает с лидерами страхового рынка, в то же время представителями международных финансовых групп. У клиентов есть возможность купить полис ОСАГО в приложении СА+ от страховых компаний ARX и Uniqa. Занимает это до 5 минут. Полис будет отправлен на электронную почту или его можно получить в приложении. В СА+ можно удобно и без комиссии платить страховые платежи.

У мобильного приложения Креди Агриколь Банка СА+ интуитивно понятный интерфейс, поэтому уже традиционно он в ТОП-3 лучших банковских приложений по отзывам пользователей на App Store и Google Play. В СА+ реализована удаленная идентификация клиентов, дистанционное оформление диджитал-карты в гривне, евро и долларах США, быстрые переводы по номеру телефона, опция донатов в несколько кликов, покупка валюты.

Также клиенты получают все преимущества обслуживания в международном Credit Agricole, который в ТОП-10 банков мира по активам.

Тем, кто оформит полис ОСАГО через приложение СА+, банк предлагает:

Совершать страховой платеж без комиссии в приложении СА+.

Выгодные условия — разный размер франшизы, возможность увеличить страховое покрытие.

Круглосуточную горячую линию, специалисты которой предоставят консультацию по действиям участников ДТП, зафиксируют страховое событие, примут заявку на вызов эвакуатора, проконсультируют по оформлению бланка Европротокола.

Проверенных и надежных страховых партнеров.

Если возникнут вопросы по страховому полису, клиент может обратиться в банк и получить ответы, а также быстро пролонгировать договор на следующий год. А уже в процессе урегулирования страхового случая банк помогает клиентам (при необходимости) в коммуникации со страховой компанией.

Как оформить автогражданку?

В целом алгоритм оформления полиса ОСАГО у банков похожий — нужно перейти в меню, где предлагается оформить страхование, ввести данные о владельце и автомобиле, а затем, следуя инструкции, завершить покупку полиса.

Вот как эта процедура выглядит в Абанке:

Шаг 1. Вводим данные об автомобиле, на который планируете оформить страхование.

Шаг 2. Выбираем размер франшизы.

Шаг 3. Выбираем страховую компанию.

Шаг 4. Проверяем данные и подтверждаем оплату полиса ОСАГО.

Все, страховой полис куплен!

Более подробную видеоинструкцию по оформлению автогражданки предлагает Креди Агриколь Банк. «В Креди Агриколь мы выбрали самые лучшие предложения для клиента, при этом оставили минимальный выбор параметров для удобного и быстрого оформление полиса», — рассказывают эксперты банка.

Как действовать при страховом случае?

Если произошел страховой случай, то клиенту нужно позвонить на горячую линию страховой компании, номер телефона которой всегда указан в полисе ОСАГО.

Дополнительным вариантом является обращение в Справочный центр банка, через который было оформлено страхование, для получения всей необходимой информации и помощи. Банки, как правило, всегда помогают клиентам, в том числе в коммуникации со страховыми компаниями.

Важно обратиться в страховую в течение определенного периода (в основном в течение трех рабочих дней после наступления ДТП). Страховщику нужно письменно предоставить уведомления о ДТП и некоторые сведения — о местонахождении своего транспортного средства, о повреждении имущества, контактный телефон и свой адрес.

Далее в течение 30 дней страховая компания рассматривает это заявление и принимает решение о размере страхового возмещения. Заметим, что право получить возмещение на ремонт авто есть только у пострадавшей стороны, при этом деньги выплачивает страховая виновника ДТП.

Чтобы этот алгоритм в итоге сработал, водителям нужно позаботиться о покупке надежного полиса ОСАГО. Для этого следует внимательно подходить к выбору страховой компании. Значительно упростить эту задачу можно, обратившись за помощью к банкам, которые заботятся о том, чтобы привлечь проверенных страховых партнеров. В таком случае, по меньшей мере на одну заботу для автовладельцев станет меньше.