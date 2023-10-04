Режим «гибкого курсообразования»: сколько будет стоить доллар и евро в ближайшие дни

Смена правил игры на валютном рынке и переход к политике «управляемого гибкого курса» практически совпали с приездом в Украину миссии МВФ. Видимо, этот шаг был согласован с Фондом уже давно и для Нацбанка потребовалась просто последняя отмашка. Что изменилось и какое влияние эти изменения окажут на валютный рынок, расскажет «Минфин».

Главные последствия решения НБУ

Условия установления курса на наличном рынке и формирование банками карточного курса не меняются. Обменники финкомпаний фактически давно работают по рыночному механизму курсообразования, поэтому сейчас их принципы работы не изменятся.

Определенные ограничения по объемам покупки/продажи валюты были по кассам банков. Они были привязаны как к нормативам валютной позиции банков, так и к другим нормативным требованиям Нацбанка. Но учитывая, что большинство валютообменных операций в Украине традиционно проходят через обменники финкомпаний, поведение банков при выставлении своих ценников в кассах не окажет особого влияния на ситуацию.

Но вот по картам теперь курс будет достаточно часто меняться в течение дня. Он будет зависеть не только от ситуации на межбанке, но и от состояния валютной позиции конкретного банка.

При этом возможность покупки валюты на карту в сумме до 50 тысяч гривен в эквиваленте и дальше будет работать как защита для гривны. Поскольку часть спроса на валюту будет перетекать с наличного сегмента в карточный (то есть безналичный).

А вот конвертационные депозиты на 3 месяца с покупкой валюты по фиксированному курсу на сумму до 200 тысяч гривен в эквиваленте могут исчезнуть из «меню» многих банков. Так как в условиях «гибкого курсообразования» брать на себя повышенные валютные риски многие финучреждения уже не захотят.

Или же они будут вынуждены сразу конвертировать получаемую от граждан гривну в валюту по текущему курсу, а «не играться» со своей валютной позицией и сроками физической покупки валюты под данные операции, что снизит общую доходность и привлекательность этого инструмента для банков.

Управляемая гибкость официального курса станет механизмом для адаптации экономики к изменению внутренних и внешних условий, а также важной предпосылкой для возвращения к инфляционному таргетированию в будущем.

НБУ продолжит активно участвовать в происходящем на валютном рынке, существенно ограничивая курсовые колебания с помощью валютных интервенций. За этими бюрократическими фразами и стоит основная суть изменений. В условиях, когда экспортная выручка находится на очень низком уровне и отрицательное сальдо торговли Украины быстро растет, НБУ вынужден был закрывать весь дефицит предложения валюты по курсу 36,9343 гривны и сохранять задекларированный коридор 36,5686−36,9343 гривны за доллар.

В сентябре это привело к рекордным распродажам ЗВР на сумму $2,69 млрд. Это самый большой объем с января 2023 года. В целом, для поддержания баланса на рынке с начала года Нацбанк продал $19,463 млрд, а выкупил всего $196 млн.

Пока эти траты резервов перекрываются международной помощью, ЗВР Украины остаются на высоких уровнях (более $40 млрд). Но западная помощь не бесконечна и Нацбанку надо подстраховаться. Поэтому режим «гибкого курсообразования» позволит Нацбанку «заливать» рынок валютой только в тех пределах, которые он посчитает нужным.

При этом НБУ, по сути, сохранил возможность для оборонки и части госструктур покупать валюту по наиболее привлекательному курсу. То есть основной курсовой риск все же опять ляжет на коммерческие структуры, так как госкомпании уже получили право гасить свои внешние долги и их обслуживать в валюте, а частный бизнес — нет.

Как утверждает НБУ, это будет в перспективе, если политика «гибкого курсообразования» себя оправдает и Нацбанк сможет и дальше постепенно снимать валютные ограничения. В итоге, основные курсовые риски у частного бизнеса явно выросли. Более того, они будут максимально заложены в цены на товары и услуги, что быстро отразится на показателях инфляции в Украине.

В условиях ограниченного предложения валюты на межбанке от экспортеров (не только по объективным причинам, но и потому, что компании не всегда заводят в страну в полном объеме валютную выручку благодаря различным схемам) главным продавцом валюты остается Нацбанк.

Своими интервенциями, их курсом и объемами регулятор будет «двигать» курс в нужную ему сторону. А учитывая возвращение и механизма фиксации официального курса по результатам торгов на межбанке, у Нацбанка появляется отличная возможность регулирования и валютных переоценок ЗВР в своем балансе.

Это делает его практически мегаигроком на валютном рынке Украины. А вопрос «выйдет ли НБУ сегодня на торги, и если да, то в каких суммах и по какому курсу?» — становится главным для всех участников торгов.

Тот, кто будет владеть этим инсайдом, по факту, и будет иметь возможность существенно на этом зарабатывать. Причем как на падающем, так и на растущем рынке. Сейчас торги на межбанке гораздо меньше довоенных. Поэтому Нацбанк суммами интервенций в $30−100 млн будет способен «творить чудеса». А бизнес и госкомпании будут полностью зависеть от его текущих решений по выходу на рынок с интервенциями.

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Первая реакция рынка

Бизнес, естественно, боится такой зависимости. Именно поэтому, в первый день введения «гибкого курсообразования», 3 октября, импортеры, увидев «аттракцион неслыханной щедрости» от НБУ (он весь день «заливал» рынок валютой), решили не рисковать и закупались валютой по максимуму.

Не отставали от частников и госкомпании, которые тоже были замечены с покупкой валюты. Эта щедрость Нацбанка привела к сужению коридора котировок доллара с утренних ранее уже привычных 36,5686/36,9343 гривен до 36,61/36,65 к моменту закрытия торгов при рекордном объеме операций только по системе Bloomberg в $550 млн.

Была интересная реакция наличного рынка. С самого утра на ожиданиях резкого взлета курса обменники сыграли «на повышение» до пиковых средних уровней покупок и продаж в пределах коридора 38,20−38,51 гривен, а к вечеру на фоне «заливки» валютой межбанка — котировки обменок просели до коридора 38,13−38,35 гривен к 17:00 по Киеву.

То есть Нацбанк опосредованно при политике «гибкого курсообразования» продолжит своими действиями на межбанке влиять и на наличный рынок.

Первый день режима «гибкого курсообразования» четко показал, что НБУ — главный хозяин всего валютного рынка страны, и это главное. Из последствий для рынка можно отметить и то, что экспортеры теперь будут еще осторожнее подходить к решениям по продаже валюты и придерживать валютную выручку на растущем рынке.

А вот импортеры будут постоянно «мучаться» вопросом, когда и где «дно», и правильно ли они сделали, что покупали именно сегодня. Параллельно с этим, на всякий случай, для минимизации своих валютных рисков будут закладывать максимально возможный курс в свои цены.

С одной стороны, это приведет к подорожанию импорта и росту показателей инфляции, а с другой — несколько уменьшатся темпы роста негативного сальдо торговли.

Непросто будет и Минфину, ведь его внешние и внутренние выплаты в валюте также станут в гривневом эквиваленте во многом зависеть от того, какой официальный курс «сделает» в этот период Нацбанк. Заложниками решений НБУ будут также фискалы и таможенники. Ведь размеры многих налогов и сборов привязаны к официальному курсу доллара и евро.

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Прогноз по курсу до конца недели

Межбанк:

Полноценным хозяином межбанка будет Нацбанк. НБУ опубликует данные по своим интервенциям только в конце недели. По моим прогнозам, для стартового успокоения рынка он за эту неделю потратит не менее от $780 млн до $1 050 млн резервов. Судя по поведению Нацбанка в первый день действия новых правил на валютном рынке, до конца недели доллар на торгах вряд ли уйдет к уровню выше 37−37,20 гривен.

Пара евро/доллар до конца этой недели будет находиться в пределах коридора от 1,041 до 1,06 доллара. И тогда максимальные котировки межбанка по евровалюте до конца пятницы не превысят уровней в 38,51−39,43 гривен.

Эти цифры пока значительно выше котировок вторника. Учитывая общий настрой международного рынка на ослабление евровалюты, скорее всего, максимальные котировки безналичного евро даже останутся ниже психологической отметки в 39 гривен.

На наличном рынке:

Спред в оставшиеся дни этой недели при покупке/продаже валюты у большинства обменников финкомпаний и в кассах банков будет в пределах от 20−25 копеек до 35 копеек по доллару и от 20−40 копеек до 1 гривны по евро.

Благодаря постоянным изменениям ситуации на межбанковском рынке, клиентам обменок стоит ожидать частой смены ценников в течение дня, в зависимости от поведения доллара и евро на торгах.

Попытки «разогнать» ажиотаж по покупке наличной валюты продолжатся, но альтернатива для граждан в виде покупки валюты на карты будет гасить излишние аппетиты владельцев обменок.

Коридор ценников покупок и продаж по наличному доллару будет в пределах от 38 до 39 гривен, а по евро — в пределах от 39,55 до 41,34 гривен максимум.

Существенная волатильность курсов на наличном рынке сохранится.