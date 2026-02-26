Рейтинг устойчивости: Креди Агриколь вырывается в лидеры, а monobank стремительно наращивает депозиты

«Минфин» подготовил обновленный Рейтинг устойчивости банков , определив, какое из финучреждений можно считать самым надежным, к кому благосклонны эксперты и отличается ли их позиция от предпочтений украинцев, которые размещают собственные сбережения.

Депозиты растут и держат темп

По итогам прошлого года, общая сумма средств граждан в банковской системе достигла 1,407 трлн грн. Это примерно на 196 млрд, или на 14%, больше, чем год назад. Учитывая прошлогоднюю инфляция в 8%, можно констатировать, что прирост денег опередил их обесценивание. А вот средняя заработная плата, по данным Госстата, в прошлом году прибавила 13,8% — практически столько же, как и прирост средств в банках. Поэтому можно увидеть четкую взаимосвязь между увеличением денег на руках у населения и на его счетах.

Если посмотреть на показатели 2024 года, то деньги граждан в банковской системе выросли на 150 млрд, — и тогда это было также около 14%. Таким образом, темпы поступлений денег от физлиц останутся на стабильном уровне.

Обозреватели часто обращают внимание на то, что подавляющее большинство средств населения в банках — это средства на текущих счетах или депозитах до востребования. В настоящее время они составляют около 67% от общей суммы. В то же время в банках на эти показатели смотрят спокойно, объясняя, что эти деньги они могут использовать в своей деятельности, как и срочные вклады.

Как отмечают в НБУ, в банковской системе увеличивалась доля гривны населения, по сравнению с валютой. Гривневый прирост за год составил 18,6%, а валюты стало больше всего на 9,5%. При этом в гривне прирост срочных вкладов был даже быстрее, чем на текущие счета. А вот в валюте граждане увеличивали часть тех средств, которые могли сразу забрать.

Здесь сказываются более высокие ставки по депозитам в гривне. Сейчас средняя доходность таких годовых вкладов около 13%, что (ввиду налогообложения), хотя и несущественно, все же опережает инфляцию. А вот в долларах и евро средняя годовая ставка почти символическая — соответственно 1,24% и 0,63%. В этих условиях нет особого смысла «замораживать» валюту в банке, и многие выбирают держать ее прямо на карте или «под матрасом».

После снижения учетной ставки НБУ с 15,5% до 15% банки вошли в период постепенного снижения доходности вкладов. В то же время волноваться за ликвидность им не приходится. Об этом, например, говорит то, что банки практически не пользуются кредитами рефинансирования. По данным НБУ, на конец года их использовали только два небольших банка.

Заработки на максимуме

Значительные финансовые поступления позволяют банкам иметь стабильные заработки. По итогам прошлого года, общий заработок системы после налогообложения составил 126,7 млрд грн. Для сравнения: в прошлом году эта сумма была около 91 млрд грн, а в 2024 году — 83 млрд грн.

Лидером здесь традиционно остается Приватбанк, заработавший за год 29,1 млрд грн. Правда, это оказалось на 27,6% меньше, чем годом ранее.

В свою очередь, существенно улучшили свои финансовые результаты другие госбанки. Заработок Ощада вырос в два раза, достигнув 16,6 млрд грн, а Укрэксим улучшил этот показатель более чем в три раза — до 8,8 млрд.

Среди банков с иностранным капиталом самым успешным оказался Райффайзен. Ему удалось увеличить свои доходы в 2,5 раза — до 10,7 млрд. Почти не отстает от него лидер среди частных банков Универсал (на его базе работает monobank), заработок финучреждения достигает 10,3 млрд грн, а прирост почти такой же, как у Райфа.

В общей сложности из 60 банков 17 заработали в прошлом году более миллиарда гривен. Убыток зафиксирован в 6 учреждениях, но суммы, по сравнению с общими доходами системы, незначительные. Наиболее ощутимо «в минус» ушел ПИН Банк — на 63,2 млн грн.

Кредитов все еще не хватает

По данным НБУ, объем чистых кредитов банковского сектора только за последний квартал вырос на 7,5%, а в прошлом году — на треть. При этом фиксируется рост кредитования как компаний, так и населения.

В то же время, если посмотреть на структуру активов банков, то доля кредитования окажется относительно незначительной. В общей структуре займы субъектам хозяйствования занимают 19%, а гражданам — 7,4%. При этом 25% активов приходится на ОВГЗ, 19% — на депозитные сертификаты, и еще 17% — это деньги в НБУ и других банках.

Активы, обеспечивающие пассивные заработки банкам, продолжают расти. В прошлом году портфель ОВГЗ вырос на 4,9%, а объемы депозитных сертификатов — на 42%.

Как отмечает бывший глава Совета НБУ Богдан Данилишин, доля процентных доходов банков, получаемых ими от государства, выросла до 56−58%, против 30% в 2020 году. За период с 2022 года по сентябрь 2025 года банки в целом получили от государства 650 млрд грн процентных доходов, отмечает он.

По словам эксперта, за время полномасштабной войны коэффициент депозиты/кредиты ухудшился в два раза. При этом в других странах с формирующимися рынками данный коэффициент кратно выше.

Кто попал в рейтинг устойчивости

В свой рейтинг редакция отбирает отечественные банки, в которых граждане держат не менее 1 млрд грн. Мы учитываем как срочные депозиты, так и средства до востребования, или остатки на карточных счетах.

По сравнению с предыдущим рейтингом, количество участников выросло. Барьер в 1 млрд грн средств граждан преодолел Асвио Банк. Все участники предыдущего рейтинга остались в нем — таким образом, сейчас мы оценивали 35 банков. Рост числа банков можно считать ожидаемой тенденцией на фоне общего увеличения количества денег граждан в финучреждениях.

Рейтинг устойчивости

Победитель предыдущего рейтинга — Райффайзен — не смог удержаться на самой высокой ступени и уступил ее Креди Агриколь Банку. При этом в прошлый раз местами поменялись эти же учреждения. Говорить о существенном ухудшении или улучшении показателей какого-либо из них не приходится — судьбу лидерства решили несколько сотых балла.

Первую пятерку рейтинга разделили между собой банки иностранных групп. Кроме уже упомянутых учреждений, в нее попали Укрсиб, ОТП и Кредобанк. В прошлый раз в топ-5 попал государственный Укргаз, но на этот раз иностранцы вытеснили его.

Зато два государственных финучреждения в первой десятке. Это уже упомянутый Укргаз и Приват. Уже традиционно в первой десятке и два частных украинских банка — Универсал и ПУМБ.

Наиболее ощутимо улучшил свое место в рейтинге банк Пивденный, поднявшись сразу на 9 ступенек. Из-за дополнительных показателей он на 11 месте, но у него такой же балл, как и у Прокредит банка, поэтому можно считать, что они делят между собой десятую позицию.

Рейтинг устойчивости

Оценки экспертов

Редакция традиционно просит экспертов выставить банкам оценки, в зависимости от готовности разместить в учреждении собственные деньги. Участие в опросе приняли ICU, Ukraine Economic Outlook, а также финансовый эксперт «Минфина».

В этот раз существенно улучшили свои позиции государственные банки. Первая ступень принадлежит Привату, который, по сравнению с предыдущим рейтингом, поднялся на две ступени. Следом идут сразу 4 учреждения с одинаковыми оценками. Трое из них «иностранцы» (Укрсиб, Райффайзен, Прокредит), а также Ощад. Также в первой десятке Укргаз (7 место).

Сенс и Укрэксим на 12 и 13 месте соответственно, но только из-за позиции в общем рейтинге. Баллы у них такие же, как у частных Универсала и ПУМБа, что позволяет говорить о распределении между четырьмя учреждениями 10−13 мест.

В целом оценки экспертов сюрпризов не принесли. На верхних ступенях преимущественно те же учреждения, что и в общем рейтинге, только в другом порядке. По сравнению с рейтингом за предыдущий квартал, значительных сдвигов здесь также не произошло.

Ренкинг банков по оценкам экспертов

Банк Средняя оценка экспертов за 4 квартал 2025 г. Место за 4 кв. 2025 г. Смена места, по сравнению с 3 кв. 2024 г. Место банка в общем рейтинге Приватбанк 4,7 1 +3 6 Укрсиббанк 4,56 2 -1 2 Райффайзен Банк 4,56 3 -1 3 Прокредит банк 4,56 4 +5 10 Ощадбанк 4,56 5 +1 12 Креди Агриколь Банк 4,41 6 -3 1 ОТП Банк 4,41 7 +1 4 Укргазбанк 4,41 8 -3 7 Кредобанк 4,26 9 -2 5 Универсал Банк 4,11 10 +2 8 ПУМБ 4,11 11 -1 9 Сенс Банк 4,11 12 +1 16 Укрэксимбанк 4,11 13 -2 17 Банк Львов 3,81 14 0 18 Идея Банк 3,67 15 +1 13 Таскомбанк 3,67 16 -1 15 Агропросперис Банк 3,52 17 +3 23 Правэкс Банк 3,37 18 0 14 Пиреус Банк 3,37 19 -2 21 ВСТ Банк (Восток) 3,37 20 +2 24 Юнекс Банк 3,22 21 +3 20 Пивденный 3,07 22 -3 11 Банк Кредит Днепр 3,07 23 -2 25 Аккордбанк 2,78 24 +1 22 Банк Глобус 2,48 25 +2 33 Абанк 2,33 26 -3 19 Полтава Банк 2,33 27 -1 27 Асвио Банк 2,33 28 нов. 29 Радабанк 2,04 29 -1 26 МТБ Банк 1,89 30 -1 28 Банк Инвестиций и Сбережений 1,89 31 -1 35 Банк Альянс 1,74 32 -1 30 Индустриалбанк 1,59 33 -1 34 Коминбанк 1,3 34 0 31 Клиринговый Дом 1,3 35 -2 32

Лояльность вкладчиков

Для определения позиций банков в этой части рейтинга «Минфин» исходит из нескольких факторов. В первую очередь это доля банка на депозитном рынке, а также абсолютный и относительный прирост средств граждан. Поэтому лучшие позиции не у тех банков, у которых на счетах больше денег граждан (это каждый может проверить в официальной статистике НБУ), а кто наиболее активно привлекает вклады. Благодаря этому лидеры по лояльности довольно часто меняются — улучшают место те банки, которые разворачивают активную рекламную кампанию или повышают ставки по депозитам.

Первую строчку в этой категории получил Универсал (хотя, можно догадаться, что в основном это заслуга mono). По последним данным, на счетах банка почти 105 млрд грн физлиц. По этому показателю Универсал — самый большой среди частных финучреждений, и третий по всей банковской системе — впереди только Приват и Ощад. Год назад наши соотечественники держали в учреждении чуть менее 82 млрд грн, то есть за 12 месяцев рост составил 28%, что в два раза опережает средние показатели на рынке.

По сравнению же с предыдущим кварталом, самый ощутимый рост продемонстрировал Пивденный, взлетевший сразу на 4 строчку из двадцать пятой в третьем квартале. При этом у него такой же балл, как у двух «иностранцев» впереди, но более низкая позиция в общем рейтинге, иначе, был бы на втором месте. На счетах Пивденного физлица держат около 20,6 млрд грн, это лишь четвертый показатель среди частных учреждений, но, по сравнению с предыдущим кварталом, эта сумма выросла на 3,3 млрд грн, а это означает прирост на 19% — больше, чем в целом в банковской системе за год.

Ренкинг банков по показателю лояльности вкладчиков