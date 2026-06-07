Спотовые биткоин-ETF пережили одну из худших недель: инвесторы вывели $1,7 млрд

Сектор американских спотовых биткоин-ETF пережил одну из самых трудных недель в своей истории. За период с 1 по 5 июня 2026 чистый отток капитала из этих инструментов достиг $1,72 млрд. Этот результат стал вторым по масштабности провалом за все время существования крипто-ETF, сообщает Incrypted со ссылкой на данные SoSoValue.

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Главные потери биткоин-ETF: BlackRock под основным ударом

Основной удар пришелся на инвестиционного гиганта BlackRock. Из его флагманского фонда IBIT вкладчики забрали $1,34 млрд. Другие крупные игроки также зафиксировали существенные потери:

Fidelity (FBTC) — $201,92 млн;

Grayscale (GBTC) — $144,36 млн;

ARK Invest и 21Shares (ARKB) — $49,71 млн;

Bitwise (BITB) — $15,57 млн;

Invesco Galaxy (BTCO) — $12,65 млн.

Сопротивляться негативному тренду смогли лишь два фонда: MSBT привлек дополнительные $35,05 млн, а HODL вырос на скромные $4,22 млн. В то же время показатели фондов BTC, BRRR, EZBC, BTCW и DEFI за отчетные дни остались без изменений.

Ethereum-фонды не удержали позиции

Аналогичное падение интереса инвесторов задело и спотовые Ethereum-ETF, завершившие пятидневку в глубоком «минусе». Суммарно из инструментов на базе второй по капитализации криптовалюты вывели $168,22 млн.

Здесь лидером по оттоку средств снова стал продукт от BlackRock — фонд ETHA потерял $111,52 млн. Менее масштабные, но ощутимые потери понесли Fidelity (FETH) — минус $26,46 млн и Grayscale (ETH), из которого забрали $25,41 млн. Еще $3,87 млн потерял ETHE от ETHE (21Shares). Остальные фонды (ETHV, ETHW, QETH, EZET и TETH) зафиксировали полное затишье.

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Альтокоин-ETF и Гонконг

На фоне паники вокруг лидеров крипторинки сектор фондов на базе других альтоинов продемонстрировал неоднородное движение капитала:

В плюсе: наибольший приток капитала сгенерировал HYPE-ETF (+$16,65 млн). Положительную динамику также показали фонды на XRP (+$2,62 млн), BNB (+$1,21 млн), DOGE (+$0,66 млн) и LINK (+$0,13 млн).

В минусе: Инвесторы активно распродавали Solana-ETF, что привело к выводу $6,52 млн. Позиции продуктов на базе Litecoin, Avalanche, Hedera и Polkadot не изменились.

Отдельного внимания заслуживает рынок Гонконга, который продемонстрировал полную противоположность американскому тренду. Пока в США фиксировали миллиардные потери, гонконгские спотовые биткоин-ETF закрыли неделю в плюсе, зафиксировав чистый приток в размере 41,5 BTC.