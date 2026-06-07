Трамп предлагает передать американцам долю в ИИ-гигантах

Президент США Дональд Трамп удивил руководителей Кремниевой долины неожиданной инициативой. Он предложил, чтобы американское государство получило небольшую долю собственности в ведущих компаниях сферы искусственного интеллекта (ИИ). По его замыслу это позволит американскому народу разделить успех компаний, чья стоимость вскоре достигнет триллионов долларов , сообщает Axios.

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«В этом есть что-то интересное, когда это становится почти партнерством с американской общественностью. Это была бы отличная штука… Это сделало бы их богаче», — заявил Трамп журналистам на борту президентского самолета Air Force One.

Почему ИИ-индустрия поддерживает эту идею?

Как отмечают аналитики, технологический сектор сталкивается с серьезным недостатком популярности среди американцев. Руководители отрасли, а теперь и президент США, считают: если рядовые граждане извлекут прямую выгоду от «безумного капитала», генерируемого ИИ, отношение общества к технологии существенно улучшится.

Идея приобретает особую актуальность на фоне подготовки к предстоящему выходу на биржу (IPO) таких гигантов, как OpenAI, Anthropic и SpaceX.

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«Там настолько большие деньги и масштабы, что существуют концепции, при которых доли компаний можно было передать американскому народу. Мы изучим этот вопрос, чтобы американцы могли выиграть успех ИИ. К тому же так технология им больше нравиться», — добавил Трамп, подчеркнув, что США сейчас опережают Китай в технологической гонке и планируют удерживать лидерство.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман продвигал эту идею перед администрацией Трампа за последний год. Кроме того, на этой неделе тему подогрел сенатор Берни Сандерс, предложивший предоставить обществу «прямую долю собственности» в ведущих ИИ-компаниях через одноразовый 50% налог, который выплачивался бы акциями.

Конечно, представители самой индустрии, которые поддерживают эту идею, предпочли бы отдать намного меньше для создания суверенного ИИ-фонда благосостояния — обсуждаются варианты в пределах 1−5% акций.

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Предыстория

Альтман лоббировал эту концепцию сначала в частных разговорах с членами правительства, затем в рамках своей программы «Новый курс для ИИ», а на этой неделе — и на Капитолийском холме, во время встреч с Сандерсом и лидерами обеих партий.

Идея создания «Суверенного фонда благосостояния» была одной из самых громких в вышедшем в апреле документе OpenAI «Промышленная политика для эпохи интеллекта».