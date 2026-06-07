На Запорожской АЭС возобновили внешнее питание после 15-часового блекаута — МАГАТЭ

На Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) было возвращено внешнее электроснабжение. Станция оставалась обесточенной в течение 15 часов, во время которых все шесть остановленных реакторов охлаждались исключительно благодаря работе аварийных дизель-генераторов. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в Х.

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Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси подчеркнул, что этот инцидент стал уже 18 случаем полной потери внешнего питания ЗАЭС за время полномасштабной войны.

По его словам, последнее 15-часовое обесточивание стало одним из самых продолжительных. Гросси подчеркнул чрезвычайную уязвимость электросети и подчеркнул необходимость проведения плановых ремонтных работ на поврежденных линиях электропередач.

Глава МАГАТЭ отметил срочную необходимость обеспечить режим прекращения огня под эгидой агентства на время, необходимое для восстановления линий, чтобы обеспечить безопасность ремонтных бригад и самой АЭС.

Напомним

«Минфин» писал, что Украина и рф договорились о локальном перемирии возле ЗАЭС. Это позволило 5 июня 2026 года начать безотлагательные ремонтные работы на магистральной линии электропередач, чтобы предотвратить угрозу ядерной аварии.

Ситуация в ЗАЭС

Запорожская АЭС находится под контролем русских войск с марта 2022 года. На протяжении всего времени оккупации русская федерация предпринимает попытки юридически легитимизировать свое захват объекта, являющегося прямым нарушением интернационального права.

Последние шаги российского регулятора «Ростехнадзор» международное сообщество квалифицирует как очередной этап ядерного шантажа. Такие действия агрессора существенно повышают риски радиационной безопасности не только Восточной Европы, но и всего мира.

На фоне поиска путей деэскалации со стороны США появилось предложение о внедрении формата совместного управления ЗАЭС. Эта модель предполагает привлечение трех сторон: Украины, россии и Соединенных Штатов.

Однако этот план столкнулся с жесткой критикой Киева. Украина настаивает на полном выводе российских войск и возвращении станции под контроль законного оператора — Энергоатома.

«Минфин» писал, что летом 2025 года Украина возобновила электроснабжение на ЗАЭС после российского удара и блекаута.