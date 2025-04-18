Почему учетная ставка увеличивается, а доходность гривневых вкладов — не очень

Почему часть банков не хотят повышать проценты по вкладам и что должен сделать регулятор, чтобы устранить эту проблему, «Минфину» рассказал экономист и финансовый аналитик Виталий Шапран .

Одна из самых серьезных проблем — слабая реакция государственных банков на повышение НБУ своей ставки и даже на изменения в дизайне монетарной политики. По моим наблюдениям, хорошо реагируют на изменение ставки НБУ только небольшие банки, на которые приходится 20−30% рынка депозитов населения, и у которых (как правило) нет разветвленных сетей отделений.

Государственные банки на действия НБУ реагируют вяло. Взгляните на таблицу 1. Какие изменения произошли с 10 марта по 16 апреля? Как государственные банки отреагировали на прошлый рост ставки НБУ и на еще большее повышение ставок для банков по депозитным сертификатам НБУ? Заметно увеличил ставки только Приватбанк.

Остальные либо вообще ничего не меняли, либо повысили формально, чтобы нельзя было сказать, что они игнорируют НБУ.

Хотя НБУ утверждает руководящий состав банков, а сами банки принадлежат государству, однако диалог между НБУ и распорядителем госбанков (Минфином) очень хилый. Дело в том, что при росте учетной ставки НБУ автоматически растут расходы Минфина:

на обслуживание ОВГЗ, доходность которых привязана к ставке НБУ и которые находятся в портфеле НБУ; Минфину приходится больше тратить на привлечение новых средств через ОВГЗ, поскольку у банков всегда есть выбор, что покупать — ОВГЗ или депозитные сертификаты НБУ.

Так что рост ставок по ДС НБУ автоматически толкает вверх ставки по ОВГЗ, что приводит к удорожанию государственного долга.

Почему государственные банки игнорируют движение ставки НБУ

А теперь представьте себе такую картину, когда после очередного повышения ставки НБУ приходит в Минфин и предлагает провести беседы с государственными банками, чтобы повысили ставки по депозитам.

Выходит, что, в дополнение к первым двум статьям расходов, НБУ будет способствовать тому, чтобы государственные банки увеличили свои расходы на депозиты и меньше получили прибыли, которая идет частично в государственный бюджет. Поэтому такой шаг с позиции Минфина является третьей статьей расходов государственного бюджета.

Это объясняет, почему государственные банки игнорируют движение ставки НБУ или реагируют на него формально. НБУ пытается управлять рынком, а на самом деле у нас давно уже действует государственная олигополия, мотивация которой не является рыночной.

Сначала следует извлечь монетарную трансмиссию из-под завалов командно-административных мотивов государственной олигополии, а уже потом двигать ставку. К сожалению, НБУ за последние три года не сделал абсолютно ничего для улучшения работы монетарной трансмиссии, ограничившись изменением дизайна.

Влияние войны на спрос на сбережения

Представьте себе, что вокруг вашего дома летают шахеды, в соседний дом было попадание, по ТВ также тревожные новости, или даже вы в окопе под обстрелами. Вам звонит менеджер Ощадбанка и предлагает сделать депозит на 2 года в гривнах под 12−13% годовых. Возможно, кто-то и сделает, но: (А) сумма будет небольшой, (Б) таких людей точно будет немного.

В период войны спрос на банковские услуги есть, но он обусловлен: (А) Страхом физически потерять средства в огне войны; (Б) Опасения, что средства могут безотлагательно понадобиться в любой момент.

Поэтому есть повышенный спрос на депозиты до востребования, а не на срочные. В свою очередь, система регулирования НБУ построена на довоенной идеологии, когда банки стимулируют привлекать срочные средства. Такие выводы сделаны после анализа динамики депозитов населения с 01.03.2024 по 01.03.2025 . Посмотрите таблицу 2.

1. Средства населения в банках в национальной валюте выросли всего на 14,4%. Это чуть больше, чем потребительская инфляция, но значительно меньше, чем темпы роста средней з/п. Средства населения на депозитах до востребования в национальной валюте выросли на 19,65%. Так что население (как я и упоминал выше) более склонно к хранению депозитов в национальной валюте на счетах до востребования.

2. Доля срочных депозитов населения в национальной валюте снизилась с 35,75% до 33,55%. Прямо скажем, 65−70% ресурсов на счетах до востребования — это не совсем комфортная ситуация для ликвидности банков. И эта ситуация ухудшается.

3. К тому же мы не видим какого-либо фундаментального роста депозитов населения, и те 40−50 млрд долларов США, которые находятся вне банковской системы Украины, привлечь не удается. То есть потенциальный кредитный ресурс сохраняется «под матрасами», а текущий номинальный рост происходит под давлением роста доходов граждан. Хотя сам по себе рост является неплохим симптомом и указывает, что банковская система свою функцию «на минималках» все же выполняет.

Почему в Украине завышен горизонт ставки

Если провести оценку прогнозов НБУ с 2023 года, то я не зафиксировал факты, чтобы прогнозы НБУ попадали точно в цель (график 1). До третьего квартала 2024 года НБУ был все время пессимистом, то есть его инфляционные прогнозы были хуже, чем фактическая инфляция. В четвертом квартале 2024 года ситуация изменилась, и НБУ стал оптимистом: его прогнозы были лучше, чем фактическая инфляция.

Исключением является первый квартал 2025 года, когда инфляция (14,6%) почти совпала с прогнозом НБУ (14,3%). Именно такое совпадение в т. ч. и позволило НБУ оставить ставку неизменной 17 апреля.

Впрочем, судить о качестве прогнозов на трехмесячной базе просто невозможно, особенно, если речь идет о начале года. Прогноз выходил в январе 2025 года, а инфляция образовывалась в марте 2025 года, поэтому по факту лаг был значительно меньше, чем 3 месяца.

То, что НБУ систематически не угадывает прогнозы по инфляции, указывает на низкое качество прогнозных процессов в монетарном блоке. Отсутствие качественного инфляционного прогнозирования у НБУ приводит к 3-м драматическим последствиям:

1. Прогнозам НБУ перестают доверять на рынке. Если в течение 2−3 лет не было совпадений прогнозов с фактической инфляцией, рынок просто прекращает их учитывать в своей деятельности. А это значит, что НБУ становится все сложнее и сложнее вербально управлять инфляционными ожиданиями. То есть рынок со временем перестает слушать, чего ожидают монетарные власти.

2. Если прогнозы НБУ систематически не совпадают с фактической инфляцией, это означает, что НБУ при принятии решения по учетной ставке все время ошибается. В теории считается, что для преодоления инфляции центральному банку следует устанавливать ставку выше не текущей инфляции, а прогнозной на 3−12 месяцев. Временной горизонт определяется эффективностью работы монетарной трансмиссии в стране. А как НБУ может правильно определять ставку, если у него прогноз все время не попадает в фактическую инфляцию. Неверный прогноз указывает на то, что у НБУ есть ложное представление об инфляции через 6−12 месяцев.

3. Специфика Украины в том-то и заключается, что из-за нерабочей монетарной трансмиссии у нас завышен горизонт действия ставки: не 1−6 месяцев, как на развитых рынках, а 6−15 месяцев. Так что эффект от изменения ставки сегодня ощущается позже (один из примеров по госбанкам показывает, почему так происходит). И вот в условиях такого горизонта влияния качество прогнозирования инфляции приобретает особое значение. В наших условиях качество прогнозов нужно смотреть не за 3−6 месяцев, а за 9−12 месяцев, а оно у нас получается абсолютно неудовлетворительным.

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Что же делать

Очень хорошо, что НБУ не повысил ставку. Для меня это позитивный сигнал и надежда, что они начнут размышлять над тем, что делают, и будут меняться. А сделать нужно следующее:

1. Решить проблему слабой реакции государственных банков на действия НБУ и устранить конфликт интересов с Минфином. Как это сделать — есть несколько методов. Описывать их не буду, потому что они для 3−4 читателей в этой стране.

2. Должна измениться парадигма регулирования операций банков, чтобы они могли предложить населению больше продуктов до востребования. Среди населения страны, принимающей участие в войне, есть спрос на эти продукты. С их помощью можно привлекать больше средств на депозиты, и не только государственных банков.

3. НБУ должен немедленно улучшить систему прогнозирования, особенно по инфляции. Устанавливать ставку при систематических ошибочных прогнозах НБУ просто невозможно. Кроме того, нужно возвращать доверие к систематически не попадающим в цель прогнозам НБУ, и война этому не является оправданием.

4. НБУ должен изменить коммуникационную стратегию и научиться признавать ошибки, вести широкие консультации с рынком и правительством. Но главное — это изучать сегодня изменение спроса на банковские и страховые услуги от населения и бизнеса. Монетарная политика, регулирование и надзор в основной массе еще работают на довоенных лекалах, что и порождает недоразумение на рынке.