Елена Ищенко: гривневые депозиты станут невыгодными, только когда курс доллара вырастет до 48 грн

К концу 2024 года в Украине стремительно выросла инфляция и взлетел курс доллара , что ухудшило девальвационные ожидания людей и бизнеса. По консенсус-прогнозу экономистов от «Минфина», на конец 2025 года курс составит 45,35 грн/$. Но сейчас все чаще аналитики говорят о более сильной девальвации гривны в течение года, предполагая ее падение до 48 грн/$.

О курсовых рисках, их влиянии на гривневые инструменты и актуальных стратегиях вложений «Минфин» говорил с директором департамента межбанковского бизнеса «RwS bank» Еленой Ищенко.

О курсах основных валют на 2025 год

Елена, в бюджетной декларации курс доллара на этот год предусмотрен на уровне 45 гривен. В то же время независимые эксперты говорят о более глубокой девальвации нацвалюты. Какой курс заложил ваш банк на этот год?

Мы ориентируемся на бюджетную декларацию, и закладывали в свои прогнозы и расчеты курс 45 на конец года.

Какие факторы вы при этом принимали во внимание?

У нас с начала войны спрос на межбанковском рынке на валюту постоянно превышает предложение. Это кардинально отличается от довоенной ситуации. Тогда у нас были значительные поступления от экспорта (металлургия, аграрный сектор), и были такие периоды, когда Нацбанк выкупал валюту.

Мы понимаем, что нынешняя ситуация не изменится ни в этом, ни в следующем году. То есть валютных поступлений довоенного уровня не будет. Импорт покрывается за счет продажи валюты из золотовалютных резервов НБУ.

В условиях, когда спрос постоянно превышает предложение, курс может расти. Однако он растет медленно за счет интервенций Национального банка.

Золотовалютные резервы на конец 2024 года были значительными — 43,8 млрд долларов, что на 8% больше, чем годом ранее. Расходы за год на интервенции Нацбанка составили 34,8 млрд, на обслуживание государственного долга — 6,7 млрд, и расходы на кредиты МВФ — 3,4 млрд долларов.

Несложно посчитать, что резервов достаточно для того, чтобы и в дальнейшем Нацбанк осуществлял интервенции. В среднем НБУ продавал 3 млрд долларов в месяц. В декабре 2024 года продал 5,3 млрд, но это сезонный рост. Нацбанк задекларировал, что средств золотовалютных резервов хватает на 5,5 месяцев покрытия импорта. Я так понимаю, это осторожный расчет.

Кроме того, НБУ ожидает получить в 2025 году около 38 млрд долларов международной помощи. Если этот план реализуется, то Нацбанк может удержать курс на том уровне, который он задекларировал, и который включен в расчет бюджета.

Есть некая неопределенность со стороны нашего основного партнера — США. Но все же есть статистика, что за 2024 год Украина получила 42 млрд долларов финансовой помощи, из которых от ЕС — 17,5 млрд, США — 6,8 млрд, Всемирного банка — 6,1 млрд, МВФ — 5,3 млрд, Японии — 4,3 млрд и т. д. То есть не все средства от Штатов.

Поэтому шансы и дальше получать значительную помощь, по моему мнению, вполне реалистичные.

Какой курс евро прогнозируете на этот год и почему?

Прогнозировать курс евро на год не берусь, потому что, мне кажется, это не совсем профессионально. Могу лишь сказать, что евро в этом году будет очень волатильным, особенно в ближайшее время. На курс евро будут больше влиять факторные аспекты, чем технический анализ.

Факторные аспекты влияли на евро и в прошлом году, и после избрания нового президента в США, когда мы наблюдали постоянное падение курса европейской валюты. И дальше такое влияние тоже будет, потому что Трамп отличается провокационными заявлениями.

Неопределенность на данный момент в стратегии относительно пошлины, финансовой поддержки международных организаций и т. п. , между США и ЕС влияет на волатильность евро. В такой ситуации инвесторы обычно стараются держать деньги в менее рисковых ресурсах, например, в металлах.

Ожидаю, что будут еще заявления, которые могут спровоцировать значительные колебания курса евро. Но длительный высокий курс доллара по отношению к евро США тоже невыгодный. Поэтому будем наблюдать, на какой отметке установится новый баланс.

Если учитывать заявления НБУ о планах привязать курс гривны к евро, то это сугубо технические вопросы, которые никак не отразятся на курсовом соотношении евро и доллара.

Доллар или евро: что лучше покупать в 2025 году и когда?

Когда будет определенность дальнейшего сотрудничества США и ЕС, ситуация станет более понятной. Главное — не пропустить это «курсовое дно» между евро и долларом.

О доходности гривневых депозитов и ОВГЗ

Отчет НБУ за 4 квартал 2024 года показал ухудшение девальвационных настроений бизнеса. Почему это произошло, ведь у НБУ есть достаточный запас золотовалютных резервов, чтобы удерживать гривну от стремительной девальвации?

У нас постоянная девальвация. Начинали 2024 год со среднего заложенного в бюджет курса 40,7 гривен за доллар, на конец года был уже 42,1. К концу 2025 года заложено 45. Даже если Нацбанк такой курс будет удерживать, это все равно девальвация.

Но, например, в декабре усиление девальвации традиционное, оно наблюдается из года в год. Начинали декабрь с курса 41,5, закончили — 42,03. Бизнес действует на упреждение — ему нужно продать товар, покупать валюту для импорта уже по новому курсу. Логично, что предприниматели учитывают девальвацию, чтобы не терпеть убытки. И чем стремительнее падение курса, тем больше рисков закладывает бизнес.

Как, по вашим наблюдениям, изменились девальвационные настроения населения?

Если посмотреть на график продажи валюты физлицам, то мы видим, что в октябре, ноябре, декабре был рост покупки. Но разница между покупкой и продажей не такая значительная.

Нельзя говорить о росте спроса на валюту в разы — он держится на уровне от 1,1 млрд долларов в месяц (на начало 2024 года) до 1,3 млрд (на конец года). Покупка постоянно преобладает над продажей — это, как я уже говорила, характерно для периода военного положения. И все же говорить, что значительно выросли девальвационные настроения, мы не можем.

И все же спрос на валюту растет. Как это влияет на инвестиционные стратегии граждан (вложения в гривневые депозиты, ОВГЗ)?

Не могу сказать, что они как-то изменились. Курс, заложенный на конец 2025 года, — 45 гривен. Годовая ставка по гривневым депозитам в среднем 12%. Она пока перекрывает рост курса доллара, причем значительно.

Курс должен быть 47,07 гривен за доллар, чтобы выйти в ноль по гривневым депозитам (42,03 гривны за доллар на конец 2024 года плюс 12% годовых по депозитам). Если доллар вырастет до 48 гривен, вот тогда хранить сбережения в гривнах будет уже невыгодно.

ОВГЗ — продукт, который для украинцев с началом войны стал более известен, в том числе благодаря популяризации на уровне государства. Кто разобрался и понял его привлекательность перед депозитом — и дальше будет его использовать.

Как вы оцениваете возможность такого курсового сценария?

Украина получает валютные поступления, есть много разговоров, мол, более выгодно продавать эту валюту по высшему курсу, потому что это позволит перекрыть бюджетные расходы. Но тогда повышаются риски роста инфляции, и НБУ будет вынужден увеличивать учетную ставку, которая влияет на все ставки — и на депозитные, и на кредитные. В противном случае, мы столкнемся с долларизацией депозитов, чего нельзя допускать.

Поэтому при значительном росте курса валюты будут расти и ставки — и учетная, и по депозитам; это позволит сберечь такую пропорцию, чтобы населению было более выгодно держать средства в гривне. По такому механизму возможен и рост ставок по ОВГЗ для Минфина.

Об инвестиционных стратегиях

Как будет меняться курс доллара в течение года и как это можно использовать в своих инвестиционных стратегиях?

Нацбанк, как мы видим, не допускает каких-то слишком значительных скачков курса. Рост идет постепенно в течение года, и я ожидаю такого же сценария на 2025 год — увеличение курса будет меняться периодами коррекции.

Конечно, будут сезонные колебания. Весной все должно быть более или менее стабильно. Летом, как правило, население покупает валюту менее активно, поэтому курс «успокаивается». Уже с осени люди начинают больше покупать валюту. Последний месяц года курс динамично растет, в том числе и потому, что идут более активные бюджетные расходы. Конечно, остается еще фактор неопределенности, связанный с событиями на фронте, но спрогнозировать его мы не можем.

На фоне ослабления гривны и раскрутки инфляции многие украинцы начали перевкладываться в валютные депозиты. Насколько, с вашей профессиональной точки зрения, оправдана сейчас такая стратегия, с учетом уровня депозитных ставок и курсового и инфляционного прогноза?

Пока я не вижу какой-то волны перевложений в валютные депозиты. Как я уже объясняла, сейчас в этом нет смысла, и люди это тоже просчитывают и понимают, что ставки по гривневым депозитам сейчас более выгодные. Конечно, все держат в голове будущие риски, и учитывают, что сейчас — период неопределенности. Поэтому некоторые придерживают валюту.

Некоторые банкиры говорят о том, что крупные частные вкладчики начинают размещать гривну на долгие сроки, фиксируя более высокую доходность. Будет ли и дальше падать доходность вкладов, или стоит ожидать увеличения ставок — на сколько и когда?

Клиенты считают так, как и мы с вами только посчитали. НБУ задекларировал инфляцию на уровне 12%, учетная ставка может расти — возможно, с нынешних 14,5% до 15,5%. Сейчас конец января, нужно пережить февраль, а затем постепенно инфляция начнет притормаживать. И, по моему мнению, Нацбанк будет сразу реагировать на снижение инфляции, опуская учетную ставку.

Соответственно, пойдут вниз ставки по депозитам. Поэтому более разумно вложить средства сейчас, или на росте учетной ставки на более длительный срок, например, на год. На более длительный срок что-то прогнозировать очень сложно.

Какая стратегия вложений в ОВГЗ оптимальная, на ваш взгляд?

ОВГЗ сейчас выгодно покупать — годовая ставка 14%, нет налога на прибыль. Это даже лучше, чем условия по депозитам.

Большое преимущество бумаг в том, что их в любой момент можно продать, в то время как у депозита есть какие-то постоянные сроки. То есть ОВГЗ на сегодняшний день — это достаточно хороший инструмент.

Спрос на ОВГЗ на первичном рынке большой, он на данный момент держится за счет банков — таким образом они выполняют свои нормативы по содержанию резервов на счетах Нацбанка. Поэтому Минфин все время даже снижал ставку на эти ОВГЗ.

На вторичном рынке ставки на военные облигации понемногу растут — вслед за увеличением учетной ставки.

Но в ОВГЗ, учитывая плату за обслуживание счета и комиссии, выгодно вкладывать более значительные суммы, скажем, от 500 тысяч гривен.