Крупные банки уже готовятся к снижению депозитных ставок

Крупные банки взяли паузу и почти не меняют ставки по гривневым депозитам. Причина — четкий сигнал НБУ на понижение ключевой ставки, который регулятор уже дал рынку. После того, как Нацбанк начнет воплощать это в жизнь, снова начнут снижаться заработки владельцев вкладов. Сколько платят им сейчас банки с депозитным портфелем от 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».

С конца прошлого года стоимость гривневых депозитов физических лиц выросла примерно на 2.5 б.п. Так средняя доходность годовых вкладов составила 15% годовых, трехмесячных — 14% годовых. Такие данные приводит НБУ в свежем Отчете о финансовой стабильности.

Несмотря на повышение доходности гривневых депозитов, совокупные объемы сбережений, по данным регулятора, почти не растут. В Нацбанке объясняют это медленным приростом номинальных доходов на фоне оживления потребительского спроса. Проще говоря, люди в большинстве своем вынуждены сейчас проедать свои доходы, а на увеличение сбережений просто не остается средств.

Вместо этого, смена дизайна монетарной политики и повышение привлекательности долгосрочных вкладов изменяет структуру банковских депозитов. Люди охотнее размещают деньги на срочных гривневых вкладах, темпы прироста которых с начала года ощутимо выросли. Но львиную долю денег аккумулируют у себя государственные банки. Доля депозитов населения во всех госбанках выросла до более чем 60%. Эти средства практически не перетекают в другие банки системы, указывает регулятор.

Нацбанк признает, что валютные депозиты теряют популярность. Впрочем, по данным НБУ, по истечении сроков так называемых конвертационных депозитов клиенты средства с текущих счетов не забирают. Также, добавляет регулятор, поскольку валютного кредитования почти нет, банки не заинтересованы в наращивании валютных вкладов и сохраняют ставки по ним почти на нуле.

​Когда банки начнут резать доходность депозитов

Нацбанк начнет снижать учетную ставку уже в июле или сентябре — такую ​​возможность считают реальной большинство членов Комитета по монетарной политике НБУ.

Руководитель аналитического отдела Sense Bank Алексей Блинов считает, что снижение учетной ставки назрело уже давно. А отсрочка этого решения связана с желанием регулятора обеспечить переток средств в долгосрочные вклады. НБУ определил для себя приоритетом дождаться, когда полностью реализуются последствия его предыдущих решений. Сейчас основные шаги банков по повышению ставок уже предприняты.

«НБУ ожидает к концу года учетную ставку на уровне 19−21%. Согласно этому, снижения будут небольшими, по 1−2 процентных пункта за одно заседание монетарного комитета, чтобы за несколько итераций выйти на целевое значение ставки до конца года», — предполагает директор департамента казначейства и фондовых рынков Правэкс Банка Артем Красовский.

«Мы считаем, что вероятность снижения учетной ставки более высока именно в сентябре», — добавляет Валерий Водотика, начальник центра управления продуктовыми и сервисными решениями для клиентских сегментов департамента маркетинга Ukrsibbank BNP Paribas Group.

Снижение учетной ставки автоматически уменьшит заработки банков на депозитных сертификатах, поскольку их ставка привязана к учетной ставке НБУ.

Соответственно банки начнут резать и заработки своих клиентов. «Конечно, банки постараются соответствующим образом снижать доходность по депозитам клиентов, хотя этот процесс будет иметь свой определенный временный лаг. Логика понижения ставок по депозитам будет пропорциональна срокам и величинам понижения учетной ставки», — говорит Артем Красовский, директор департамента казначейства и фондовых рынков Правэкс Банка.

Директор Департамент-Трайба некредитных продуктов ПУМБ Дмитрий Коваль говорит, что уровень депозитных ставок в украинских банках будет также зависеть от политической ситуации в Украине, потребности банка в гривне для выполнения нормативов НБУ по ликвидности, а также под активное кредитование.

«Ставки по депозитам сейчас находятся на максимумах и однозначно перейдут к снижению во втором полугодии 2023 года при базовом сценарии развития ситуации. Поэтому для вкладчиков рациональным поведением было бы по возможности зафиксировать нынешние ставки на более длительный срок путем продления депозитов. Такое поведение вкладчиков уже наблюдается на рынке в последние месяцы», — говорит Алексей Блинов из Sense Bank.

Как изменились ставки

Гривневые депозиты:

ПУМБ повысил доходность вкладов: на 9 месяцев — на 0,5 б.п. на 6 месяцев — на 1 б.п. и на 3 месяца — на 2 б.п. Теперь по этим видам депозитов банк платит 16% годовых.

повысил доходность вкладов: на 9 месяцев — на 0,5 б.п. на 6 месяцев — на 1 б.п. и на 3 месяца — на 2 б.п. Теперь по этим видам депозитов банк платит 16% годовых. Укрэксимбанк снизил заработки своих частных клиентов, которые размещают гривну на 6 месяцев, — на 1,5 б.п. до 15,5% годовых

Депозиты в долларе:

Банк Львов повысил ставки вкладов на все сроки (кроме бессрочных). Доходность депозитов на год, 9 и 6 месяцев выросла на 0,75 б.п. Теперь вкладчики, размещающие свои доллары на 12 месяцев, зарабатывают 2,5% годовых, на 9 и 6 месяцев — 2,25% годовых. Процент по 3-месяцным депозитам вырос на 0,5 б.п. до 1,75% годовых.

повысил ставки вкладов на все сроки (кроме бессрочных). Доходность депозитов на год, 9 и 6 месяцев выросла на 0,75 б.п. Теперь вкладчики, размещающие свои доллары на 12 месяцев, зарабатывают 2,5% годовых, на 9 и 6 месяцев — 2,25% годовых. Процент по 3-месяцным депозитам вырос на 0,5 б.п. до 1,75% годовых. Банк Кредит Днепр увеличил доходность вкладов на год на 2,4 б.п. до 2,5% годовых. Депозиты на 6 месяцев подорожали на 1,2 б.п. до 2% годовых.

увеличил доходность вкладов на год на 2,4 б.п. до 2,5% годовых. Депозиты на 6 месяцев подорожали на 1,2 б.п. до 2% годовых. Пивденный повысил заработки своих клиентов, размещающих доллары на 6 и 3 месяца, на 0,75 б.п. Теперь собственникам полугодовых депозитов банк платит 2,25% годовых, трехмесячных — 1,75% годовых.

Ставки по депозитам в евро за истекшие две недели не менял ни один банк из нашего обзора.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 20.06.2023−03.07.2023.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

— Банк-победитель премии FinAwards 2023

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 20.06.2023−03.07.2023.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 20.06.2023−03.07.2023.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

С методикой исследования можно ознакомиться тут.