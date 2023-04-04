На фоне укрепления наличного курса в сторону официального банка вынуждены стали снижать курсы продажи валюты для депозитов. Об этом пишет Finclub.
Банки начали снижать курсы конвертационных депозитов
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Что это значит
«Льготные» курсы для долларов, к которым получаешь доступ через 3 месяца, становятся хуже, чем курс в обменном пункте — доллары, к которым получаешь доступ за минуту.
Сегодня самую большую «скидку» при открытии онлайн-депозитов сделал Аккордбанк, опустивший курс на 45 копеек — с 37,44 грн до 36,99 грн. Меньшую динамику продемонстрировали банк «Пивденный» (с 37,44 до 37,2 грн) и банк «Конкорд» (с 37,5 до 37,45 грн).
Однако крупнейшие игроки, такие как Приватбанк, Райффайзен Банк или Универсал Банк (приложение monobank), курсы все еще держат неизменными.
Источник: Минфин
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