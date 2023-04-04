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4 апреля 2023, 12:28 Читати українською

Банки начали снижать курсы конвертационных депозитов

На фоне укрепления наличного курса в сторону официального банка вынуждены стали снижать курсы продажи валюты для депозитов. Об этом пишет Finclub.

На фоне укрепления наличного курса в сторону официального банка вынуждены стали снижать курсы продажи валюты для депозитов.

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Что это значит

«Льготные» курсы для долларов, к которым получаешь доступ через 3 месяца, становятся хуже, чем курс в обменном пункте — доллары, к которым получаешь доступ за минуту.

Сегодня самую большую «скидку» при открытии онлайн-депозитов сделал Аккордбанк, опустивший курс на 45 копеек — с 37,44 грн до 36,99 грн. Меньшую динамику продемонстрировали банк «Пивденный» (с 37,44 до 37,2 грн) и банк «Конкорд» (с 37,5 до 37,45 грн).

Однако крупнейшие игроки, такие как Приватбанк, Райффайзен Банк или Универсал Банк (приложение monobank), курсы все еще держат неизменными.

Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
+15
krendel
krendel
4 апреля 2023, 12:36
#
Тема этих вкладов уже неактуальна
+
0
Pazienza
Pazienza
4 апреля 2023, 13:23
#
Так, на данний момент. А якщо через тиждень доллар до 40 підніметься? :)
+
0
seaman
seaman
4 апреля 2023, 12:41
#
Південий гарний банк, завжди долари є, на відміну від деяких, але для кого це. якщо в обміниках вже 37,10?
+
+15
bonv
bonv
4 апреля 2023, 13:21
#
Халява закінчилась:))
+
0
bonv
bonv
4 апреля 2023, 13:22
#
Правила ведения бизнеса:)
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/147373/
+
0
56187340
56187340
4 апреля 2023, 14:14
#
Начнут выводить валюту, ведь шара ушла.
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