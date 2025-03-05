Завтра НБУ объявит решение по ключевой ставке: как банки будут менять доходность вкладов

Уже завтра НБУ должен объявить свое решение по ключевой ставке и другим своим инструментам, которые напрямую влияют на доходность депозитов. На какие депозитные ставки рассчитывать вкладчикам в ближайшее время и сколько можно заработать сейчас на вкладах в банках с депозитным портфелем до 2 млрд грн, — читайте в свежем обзоре «Минфина».

Перед очередным заседанием НБУ небольшие банки почти не пересматривали свои депозитные предложения для частных клиентов.

Альтбанк добавил 2 п.п. к доходности полугодовых вкладов в гривне, ставка выросла до 16% годовых.

Кредивест Банк увеличил на 0,25 п.п. доходность вкладов в долларе на 1 год и теперь платит по ним 2,75% годовых. Это самая высокая ставка в его линейке срочных долларовых вкладов.

Другие небольшие банки пока поставили изменения на «стоп», но продолжают предлагать более высокую доходность, по сравнению с более крупными коллегами.

По вкладам на 3 месяца у них можно получить 16,3% годовых (банк Клиринговый Дом). По полугодовым вкладам они готовы платить 16% годовых (Кристалбанк, Кредитвест Банк, Альтбанк). По вкладам на 9 месяцев самую высокую ставку предлагает Кредитвест Банк (15,5% годовых).

Увеличит ли НБУ учетную ставку

Большинство опрошенных «Минфином» банкиров считают, что регулятор вновь повысит учетную ставку в пределах 0,5−1,5%. Финансисты также предполагают соответствующую корректировку ставки по 3-месячным депозитным сертификатам и сертификатам овернайт. Они являются одним из главных инструментов заработка банков, а потому доходность депсертификатов оказывает непосредственное влияние на уровень доходности депозитов.

Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев считает, что рынок полностью готов к подобным изменениям. Дальнейшее закручивание монетарных гаек предопределяет все еще высокая инфляция.

«Во-вторых, такой шаг будет способствовать укреплению гривны и стабилизирует валютный рынок. В-третьих, текущая ситуация в Украине характеризуется высоким уровнем «военной» и экономической неопределенности, что может негативно влиять на бизнес и настроения граждан.

Регулятор своими действиями обеспечивает дополнительную защиту от возможных рисков, можно сказать — частично действуя на предупреждение. Думаю, что нам не нужны ажиотаж или паника на валютном рынке, что «повлечет» за собой и цены, и другие негативные последствия", — объясняет банкир.

«Предполагается, что инфляция продолжит расти в ближайшие месяцы. Поэтому, по моему мнению, достаточно велика вероятность, что НБУ дополнительно повысит учетную ставку (0,5%-1%) на заседании, которое состоится 06.03.2025 . Думаю, ставки по депозитным сертификатам овернайт и на 3 мес будут повышены на соответствующий процент», — соглашается Игорь Якобчук, директор департамента казначейства Пиреус Банка.

Хотя не все финансисты считают, что регулятор продолжит повышать учетную ставку.

«В феврале, скорее всего, мы далеко не отойдем от 13% отметки инфляции. Из-за различных факторов, в первую очередь — из-за стабильного состояния валютного рынка и из-за укрепления гривны, которое началось еще в январе.

Укрепление гривны позволяет притормозить рост инфляции. Даже перекрывая другие проинфляционные составляющие, такие как повышение акцизов или вынужденное увеличение зарплат и других расходов бизнеса. Поэтому, думаю, что в марте НБУ оставит учетную ставку на уровне 14,5% годовых", — считает директор по маркетингу Юнекс Банка Алина Компанец.

Соответственно, она не ожидает и изменений доходности по 3-месячным депозитным сертификатам: ставка по ним, по ее мнению, останется на уровне 17% годовых.

«В феврале спрос на них заметно снизился: если еще 7 февраля НБУ разместил 3-месячные на 21 млрд грн, то уже 21 февраля — всего на 6,8 млрд грн. Наверное, из-за сезонных изменений в структуре ресурсной базы. Понятно, что регулятор следит за этим показателем и заинтересован в увеличении доли срочных депозитов в пассивах банковской системы», — объясняет банкир.

Что касается депозитных сертификатов овернайт, то она не исключает уменьшение ставки с 14,5% на 0,5% годовых или даже еще более существенно.

Спрос на эти сертификаты, рассказывает она, стабильно высокий, и 3 марта достиг 502 млрд грн. При том, что средний показатель февраля — 458,4 млрд грн, а с начала 2025 года — 433,4 млрд грн.

«Конечно, банковская система в уменьшении доходности не заинтересована, и если НБУ не будет доволен темпами роста чистого кредитного портфеля, то может немного опустить ставки по овернайт, если не в марте, то на следующем монетарном комитете 17 апреля», — резюмирует Алина Компанец.

Сделает ли НБУ еще более невыгодными для банков депозиты в долларе и евро

В этот раз НБУ также может вернуться к вопросу о нормативах резервирования. В последний раз регулятор повысил их с октября прошлого года, чтобы стимулировать привлечение гривны на долгосрочные вклады. Так, под гривну, привлеченную от частных клиентов на депозиты от 93 дней, банкам не нужно формировать резервы. А, скажем, под валютные средства до востребования и на текущих счетах физических лиц финучреждение должно сформировать резерв, то есть по факту заморозить 35% от привлеченных объемов.

При этом до 60% таких резервов банки могут формировать за счет специальных выпусков ОВГЗ. Но, как уже писал «Минфин», возможности этого инструмента на сегодняшний день уже почти исчерпаны.

Учитывая высокий уровень нормативов резервирования, большинство банкиров не ожидают их очередного повышения.

«Национальный банк уже значительно ужесточил требования в этом направлении. Кроме того, введение 50% налога на прибыль банков создает дополнительную нагрузку на финансовую систему. Исходя из этих факторов, мы надеемся, что в ближайшее время регулятор воздержится от дальнейшего повышения нормативов резервирования», — говорит директор развития розничного и микробизнеса Таскомбанка Александр Репях.

Впрочем, часть опрошенных финансистов не исключают такой возможности, учитывая тревожную статистику распределения средств. По данным Фонда гарантирования вкладов физлиц, на 1 февраля частные клиенты держали в банках 1 378,3 млрд грн. Но почти 70% этой суммы размещено в форме вкладов до востребования, то есть могут быть сняты в любой момент.

Поэтому, в частности, в ОТП прогнозируется незначительное повышение нормативов резервирования. «По средствам до востребования, а также средствам на текущих счетах физических лиц», — уточняет руководитель проектов управления продаж розничного бизнеса ОТП Банка Максим Гончарук.

Также, учитывая остановку поддержки от США, Минфину может потребоваться увеличить объемы привлечений через размещение ОВГЗ. Помочь в этом косвенно может НБУ.

«Мы не ожидаем изменения самих ставок, однако с целью дальнейшего стимулирования вложений в ОВГЗ регулятор может изменить процент учета ОВГЗ при расчете норматива резервирования», — предполагает директор департамента риск-менеджмента Аккордбанка Николай Войткив.

«Могут изменить не столько нормативы, сколько требования к условиям формирования базы под покупку депозитных сертификатов, что повлияет на допустимые размеры покупки депозитных сертификатов на 3 месяца для банков», — рассуждает Супрунович.

Алина Компанец считает, что НБУ сейчас не заинтересован в подорожании ресурсов и, соответственно, не ожидает повышения норматива резервирования. Но, говорит она, из-за погашения старых выпусков Минфину может потребоваться увеличение текущих объемов размещения новых гособлигаций.

«Поэтому, не исключаю, что Нацбанк в рамках сотрудничества с правительством продолжит расширять перечень бенчмарк-облигаций ОВГЗ (что уже делалось в конце января 2025 года), которыми разрешается покрывать обязательные резервы. Не исключено и увеличение общего лимита покрытия этими бумагами с текущих 60%, что точно выльется в увеличение спроса на гособлигации. Хорошей предпосылкой для всего этого должно быть сохранение текущей стоимости ресурсов, составляющей которой является резервирование» — объясняет Алина Компанец.

Какую доходность готовы предложить банкиры

Повышение учетной ставки и ставок по депозитным сертификатам, равно как и отсутствие изменений, или снижение нормативов резервирования, будет означать, что банкиры будут склоняться к повышению ставок по вкладам.

В случае дальнейшего повышения учетной ставки НБУ банки продолжат постепенно повышать свои депозитные ставки в гривне. Причем как для физических, так и для юридических лиц, считает Игорь Якобчук из Пиреус Банка.

Исходя из ожиданий банкиров, повышение на ближайшие 1−3 месяца они прогнозируют в тех же пределах, что и повышение рабочих ставок и учетной ставки, то есть это 0,5−1,5% (самый больший прогноз в 1−1,5% дает Правэкс Банк). Причем повышения, по мнению Максима Гончарука из ОТП, состоятся «в течение короткого периода времени».

Начальник управления казначейских операций и менеджмента активов и пассивов Укрсиббанка Руслан Левчин прогнозирует, что средние ставки по гривневым вкладам физлиц будут расти на горизонте 1 месяца и квартала, «но на несколько меньшую величину, по сравнению с шагом увеличения учетной ставки НБУ» (ожидания банков по поводу учетной ставки — повышение на 1%).

Такие же изменения в течение квартала прогнозирует и директор департамента розничных клиентов Кредобанка Александр Супрунович. 1% по гривневым вкладам на все сроки — верхний предел увеличения, по мнению Николая Войткива из Аккордбанка. Минимальное повышение, по его мнению, может составить 0,5%.

«Не жду больших сдвигов по учетной ставке НБУ, поэтому не прогнозирую значительного движения по средним ставкам по гривневым вкладам физлиц. Думаю, что процентные ставки для клиентов будут меняться в узком коридоре — 0,1−0,5% годовых. Даже при изменении учетной ставки», — говорит Алина Компанец из Юнекс Банка.

Значительных изменений в доходности гривневых депозитов в ближайшее время не ожидает финансовый директор Агропросперис Банка Александр Штефан. «В то же время очень внимательно следим за внешними (международная политика) и внутренними факторами (состояние боевых действий, инфляция, курс гривны)», — добавляет он.

До конца марта, считает Дмитрий Замотаев из Глобус Банка, средние ставки могут вырасти до 11,5−12% годовых (вклады на 3−6 месяцев), 12,5−13% годовых (9−12 месяцев), 15−16% годовых (6−9 месяцев и от 1 года).

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 18.02.2025−03.03.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

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Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 18.02.2025−03.03.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 18.02.2025−03.03.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться тут.