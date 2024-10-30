Банкиры рассказали, при каких условиях начнут массово повышать депозитные ставки

Рост инфляции и девальвация гривны продолжают негативно влиять на доходность депозитов украинцев. Малые банки снова быстрее крупных реагируют на экономические реалии и повышают доходность вкладов. Какие финучреждения с портфелями до 2 млрд грн увеличили проценты за последние две недели, читайте в свежем обзоре «Минфина».

Уже завтра НБУ объявит решение об уровне учетной ставки. Ранее регулятор уже говорил, что сбавлять ставку до конца года не намерен.

Более того, учитывая инфляционные темпы, некоторые члены комитета в прошлый раз высказывались даже за ее повышение на 0,5−1%. Впрочем, вряд ли регулятор сейчас решится на такой шаг. Скорее всего, НБУ оставит ставку неизменной. К тому же, по мнению некоторых экономистов, очередная закрутка гаек в монетарной политике вряд ли сможет сдержать раскрутку инфляции.

Рост потребительских цен в сентябре в годовом исчислении уже составил 8,6% по сравнению с 7,5% в августе. В подписанном с МВФ Меморандуме Украина официально признала, что уже по итогам 2024 года не удастся удержать инфляцию на уровне прогноза Нацбанка (8,5%) — будет зафиксировано 9% в годовом исчислении.

«Девальвация гривны, повышение тарифов на электроэнергию, значительный фискальный дефицит, перенос роста цен производителей на цены потребительского рынка указывают на высокую вероятность сохранения тренда до повышения уровня инфляции в ближайшей перспективе», — считает экономист Богдан Данилишин.

Как банки реагируют на ситуацию

Несмотря на это, участвующие в ежеквартальном опросе Нацбанка относительно фондирования банки считают, что население в четвертом квартале будет продолжать нести деньги на депозиты, при снижении доходности этих вкладов. Они признают рост обязательств в СКВ, но две трети опрошенных ожидает снижения этого показателя в 4 квартале.

Средние ставки по срочным вкладам в нацвалюте по состоянию на 28 октября уже снизились до 13,04% годовых на 3-месячные депозиты, до 13,03% годовых — на полугодовые и до 12,92% годовых — в год. Меньше всего в среднем платят по вкладам на 9 месяцев — 12,14% годовых.

В то же время малые банки-участники депозитного обзора «Минфина» предлагают более привлекательные условия: средние ставки на гривневые депозиты на 3 месяца у них составляют 13,48% годовых, на полгода — 13,67% годовых, на 9 месяцев — 14,2%. годовых, на год — 14,12% годовых.

За последние две недели ставки среди малых банков-участников нашего обзора снизил только Индустриалбанк. Банк урезал ставки по вкладам на 3 месяца в нацвалюте и долларе. Эти срочные вклады в гривне уменьшились на 0,65 п.п. до 9,35% годовых, а в долларе — на 0,1 п.п., до 0,15% годовых.

Два финучреждения доходность всех срочных гривневых вкладов увеличили.

Асвио Банк прибавил к ставкам на полгода и год 0,75 п.п., ставка по вкладам на 3 месяца увеличилась на 0,35 п.п. После изменений банк платит 16% годовых по вкладам в год, 16,1% годовых — по вкладам на 3 месяца, и 16,25% годовых — по полугодовым вкладам.

Юнекс банк увеличил ставки по гривневым вкладам на 6 и 9 месяцев на 0,25 п.п. Доходность годовых вкладов выросла на 0,5 п.п., на 3 месяца — на 1 п.п. Больше всего банк сейчас платит по вкладам на год (15,5% годовых), доходность 3-месячных вкладов достигла 15% годовых, ставки по вкладам на 9 и 6 месяцев составляют 14,75% и 14,5% годовых соответственно.

Мы спросили у банкиров, которые повышали ставки на этот раз, чем они руководствовались во время принятия этого решения, и совпадают ли их ожидания с результатами опроса НБУ по фондированию, то есть верят ли они в то, что украинцы будут продолжать нести деньги в банки в нынешних условиях.

Что говорят банкиры

Иван Свитек, глава правления Юнекс Банка

Решение повысить ставки в линейке наших гривневых депозитов имеет несколько причин. В первую очередь, это реакция на ожидания вкладчиков, для которых привлекательность доходности около 13%-14% годовых на фоне ускорения инфляции и летней девальвации сильно ослабла. Это очевидный тренд, подтверждаемый реакцией сразу нескольких крупных участников рынка и статистикой.

Кроме того, важно обратить внимание, что мы не просто повысили ставки, а трансформировали кривую доходности по срокам. Максимальные ставки сейчас предлагаем по депозитам сроком 1 год. Это попытка продлить ресурсную базу в целом. Хотя должен признать, что в текущих условиях приоритетными для населения остаются среднесрочные вклады, прежде всего трехмесячные.

Интерес населения к срочным депозитным вкладам значительно сократился в середине лета. Ключевыми предпосылками стали ускорение инфляции, активизация потребления и рост курса доллара.

Дальнейшие тенденции во многом будут зависеть от макроэкономических показателей и ставок на рынке. В настоящее время здесь проявляется тенденция роста ставок. Первыми традиционно реагируют более гибкие не крупнейшие финучреждения, хотя среди банков, пересматривавших доходность гривневых вкладов этой осенью, есть и лидеры розничного сегмента.

Если в этот четверг регулятор примет решение повысить учетную ставку, простимулировав тем самым более масштабный рост депозитных процентов, курс доллара при этом будет оставаться относительно стабильным, а инфляцию удастся удержать в пределах однозначного показателя, по всей вероятности, в конце года увидим ускорение динамики привлечения срочных вкладов.

Что касается ожиданий стоимости привлеченных от физлиц средств: по мере оживления кредитования банки получают больше пространства для повышения депозитных ставок за счет диверсификации портфеля активов. Поэтому небольшое увеличение ставок по вкладам в среднем по рынку можно ожидать. Однако я не думаю, что максимальные показатели на рынке выйдут за пределы 16%-17% годовых.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 15.10.2024−28.10.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

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Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 15.10.2024−28.10.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 15.10.2024−28.10.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться тут.