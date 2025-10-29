Какими будут депозитные ставки в украинских банках в ноябре

Сохранение учетной ставки НБУ не стало неожиданностью для банков. Поэтому, это событие не повлияет на динамику депозитных ставок. Но банкиры говорят, что в ближайший месяц их корректировка возможна. Как изменится доходность вкладов в ноябре и сколько сейчас можно заработать, разместив деньги в банке с депозитным портфелем до 2 млрд грн, «Минфин» расскажет в свежем депозитном обзоре.

Несмотря на постепенное замедление инфляции, Нацбанк продолжает придерживаться политики дорогих денег. Сохранение ключевой ставки на текущем уровне 15,5% годовых регулятор объясняет несколькими факторами.

«Инфляционные ожидания остаются высокими, а проинфляционные риски, в частности, связанные с ростом энергодефицита и бюджетных потребностей, усилились. В таких условиях, чтобы сохранить привлекательность гривневых активов, стойкость валютного рынка и устойчивую тенденцию снижения инфляции к цели 5% на горизонте политики, НБУ будет поддерживать относительно жесткие монетарные условия», — говорится на официальном сайте Национального банка.

Население действительно продолжает накапливать средства на своих банковских счетах. По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц, на 1 октября 2025 года общая сумма частных вкладчиков (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 515,4 млрд грн, что на 23,4 млрд грн больше показателя предыдущего месяца.

В то же время темпы роста денег населения в банковской системе замедляются. Кроме того, эксперты указывают на другие негативные сигналы.

«Уровень срочных сбережений населения составляет всего 5% ВВП. За 8 месяцев 2025 года срочные гривневые вклады населения (в депозиты банков и ОВГЗ) выросли лишь на 50 млрд грн, что является мизерной величиной, по сравнению с потребительскими расходами населения (около 3,5 трлн грн за 8 месяцев) или с объемами расходов населения на покупку иностранной валюты (206 млрд грн за 8 месяцев)», — пишет Богдан Данилишин, заведующий кафедрой Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана.

Кроме того, более 70% всех денег физлиц в банках размещено на условиях до востребования, еще более 17% — на депозитах сроком до 3 месяцев.

При этом самые высокие заработки по гривневым вкладам можно получить, разместив средства на срок 6−9 месяцев или на 1 год. Средняя доходность таких депозитов составляет 14,5% годовых, а максимальная — 16,5−17% годовых.

«Заявленная доходность банковских вкладов всегда приведена в годовом выражении, поэтому при более коротких сроках нужно правильно пересчитывать доходы. Если, условно, предлагается ставка 17% годовых на вклад 6 месяцев, то реально она составит 8,5%, из которых клиенту придется уплатить еще 23% налога — а это 1,95%. То есть заявленные 17% годовых по факту превращаются в „чистые“ 6,55%», — уточняет Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка.

Прогноз доходности депозитов: почему она вновь может вырасти

В то же время все опрошенные «Минфином» банкиры считают текущий уровень депозитных ставок рыночным, а потому в ближайшей перспективе не ожидают резких изменений доходности гривневых вкладов.

«На сегодняшний день не наблюдается предпосылок для изменения процентной политики по депозитам среди ключевых игроков рынка. Банки уже адаптировали свои ставки к текущему уровню учетной ставки, поэтому в ближайшее время существенных колебаний не ожидается. Возможны краткосрочные промоакции в конце года, но базовые ставки по основным депозитным продуктам, вероятно, останутся без изменений», — говорит Дмитрий Коваль, директор Департамента карточных и пассивных продуктов розничного бизнеса ПУМБ.

С ним согласен Николай Войткив, директор департамента риск-менеджмента ПАО «КБ «АККОРДБАНК».

«Особых изменений процентных ставок по депозитам мы не ожидаем. Сегодня они на максимальных уровнях, возможно, отдельные банки начнут цикл незначительного снижения ставок на более длинные сроки, ожидая, что в следующий раз НБУ снизит учетную ставку на 0,5−1%», — прокомментировал он ситуацию на депозитном рынке для «Минфина».

Заставить банки снова начать активно повышать доходность гривневых депозитов может дальнейшая девальвация гривны.

«Если снижение курса гривны будет продолжаться, это может повлиять на поведение вкладчиков и общие инфляционные ожидания, что, в свою очередь, может стать фактором для пересмотра ставок. Но на данный момент ситуация остается контролируемой», — считает Ирина Стрепетова, начальник управления депозитных продуктов Сенс Банка.

Пока же, по словам Дмитрия Коваля из ПУМБа, «ставки по срочным гривневым депозитам на срок от трех месяцев перекрывают ожидаемый уровень девальвации национальной валюты».

Ирина Стрепетова из Сенс Банка не исключает повышения ставок «при определенных условиях — в частности, в случае изменения ликвидности или роста конкуренции за ресурс».

Но в базовом сценарии кардинальных изменений в доходности вкладов не предполагается.

«До конца года доходность гривневых вкладов останется более-менее устойчивой. В то же время, если официальный курс доллара будет находиться на уровне 42,2−43 грн, а на мировых рынках соотношение доллара к евро не превысит 1,18 (то есть курс евро в Украине будет находиться в пределах 50−51 грн), это может стимулировать граждан более внимательно изучать депозитные предложения», — резюмирует Дмитрий Замотаев из Глобус Банка.

Как небольшие банки изменили депозитные ставки за последние две недели

Международный инвестиционный Банк снизил доходность вкладов в гривне на 12 и 9 месяцев на 0,05 п.п. и теперь платит по таким депозитам 16,25% годовых.

РВС Банк порезал доходность всей линейки депозитов в нацвалюте: ставка вкладов на 12 месяцев снижена на 3 п.п. — до 10% годовых, на 6 месяцев — на 5 п.п. — до 7% годовых, на 3 месяца — на 6 п.п. — до 6% годовых. По бессрочным вкладам ставка срезана на 3 п.п. — до 2% годовых.

Так же основательно банк пересмотрел свои предложения по вкладам в долларе: доходность таких депозитов на 12 месяцев срезана на 0,9 п.п. — до 1% годовых, на 6 месяцев — на 0,4 п.п. — до 0,8% годовых, на 3 месяца — на 0,3 п.п. — до 0,3% годовых. На бессрочных депозитах в долларе теперь здесь можно заработать символические 0,01% годовых («минус» 0,06 п.п.).

Подешевели в этом банке и евровклады: ставка вкладов на 12 месяцев снижена на 0,9 п.п. — до 1% годовых, на 6 месяцев — на 0,4 п.п. — до 0,8% годовых, и на 3 месяца — на 0,3 п.п. — до 0,3% годовых.

Полтава-Банк повысил ставку по депозитам в гривне на 6 месяцев на 0,5 п.п. — до 16,5% годовых.

Бизбанк на 0,5 п.п. повысил ставки депозитов в евро на все доступные в этом банке сроки размещения: вклады в этой валюте на 12 месяцев подорожали до 1,35% годовых, на 6 месяцев — теперь составляют 1,25% годовых, на 3 месяца — 1,15% годовых.

Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 14.10.2025−27.10.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 14.10.2025−27.10.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 14.10.2025−27.10.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

