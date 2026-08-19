Битва за клиента продолжается: кешбек останется ключевым инструментом конкуренции банков

К концу 2026 г. кешбек будет оставаться одним из главных инструментов конкуренции между украинскими банками. Однако финучреждения все чаще будут соревноваться не просто размером возврата средств, а качеством персонализации, удобством мобильного приложения и способностью предложить клиенту выгоду именно в категориях, на которые он регулярно тратит деньги. Об этом рассказал директор департамента цифрового бизнеса, член правления Глобус Банка Владимир Солодкий.

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Банковский кешбек

По его словам, банковский кешбек постепенно переходит из категории временных акционных бонусов в базовые элементы цифрового банкинга. Эта тенденция усиливает дальнейшее распространение безналичных расчетов.

Так, по данным Национального банка, в 2024 году украинцы совершили 8,18 млрд безналичных операций с платежными картами. В 2025 году их количество выросло на 11% — до 9,08 млрд. В первом квартале 2026 года было совершено еще 2,21 млрд таких операций, что на 5,9% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Параллельно доля безналичных транзакций в общем количестве сделок с карточками увеличилась с 94,6% в 2024 году до 95,5% в 2025-м и 96% в первом квартале 2026 года.

Кешбек, как стратегия: как зарабатывать на ежедневных покупках

Распространение безналичных оплат создает условия для развития банковских программ лояльности. По данным эксперта, к началу августа 2026 года собственные программы кешбека предлагали 19 украинских банков и банковских брендов.

Наибольший спрос — кешбек за ежедневные покупки

Среди категорий кешбека наиболее популярной в Украине категория «Продукты» — ее выбирают более 70% пользователей кешбек-программ. Это закономерно, ведь супермаркеты и продукты являются одной из основных статей ежедневных расходов. В тройку самых популярных также входят базовые категории Кафе и рестораны и Аптеки.

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Эксперт объяснил, что кешбэк можно разделить на категории от банка и партнерские предложения.

В рамках банковской программы клиент обычно выбирает несколько категорий из предлагаемого списка. Они могут изменяться каждый месяц, однако, как правило, охватывают популярные направления повседневных затрат.

Партнерский кешбек разрабатывается вместе с ритейлерами, сервисами и брендами. В таких предложениях процент возврата может быть значительно выше, поскольку они направлены на привлечение новой аудитории или стимулирование повторных покупок.

От чего зависит размер кешбека

В банковских программах кешбек может финансироваться из экономики карточного продукта. Источниками могут являться доходы от транзакций, маркетинговый бюджет или общая экономика клиентского обслуживания. Помимо банка, в финансировании вознаграждений могут участвовать партнеры и платежная инфраструктура.

Банк самостоятельно определяет условия программы: за какие категории начисляется возвращаемый кешбек, какие предусмотрены лимиты, сроки, исключения и правила участия.

Непосредственно на размер кешбека влияют категория расходов, ее популярность и экономическая целесообразность банка. Важную роль также играют наличие партнерских предложений и проведение акционных кампаний, в пределах которых размер возврата может быть временно увеличен.

Он утверждает, что кешбек сегодня не просто маркетинговая акция, а полноценный инструмент программы лояльности. Для банка это способ увеличить количество безналичных операций, сделать карту основным платежным инструментом клиента и повысить его вовлечение в другие финансовые сервисы. Для пользователя это возможность вернуть часть средств за повседневные покупки без изменения своих привычных финансовых сценариев.

«Если пользователь знает, что по определенной карте может получить кешбек одновременно по нескольким актуальным категориям, он чаще будет использовать именно ее», — отметил эксперт.

Какими будут программы кэшбека до конца 2026 года

К концу 2026 года кешбек останется одним из ключевых инструментов конкуренции между банками, однако его формат будет постепенно трансформироваться.

Если раньше основным способом привлечения клиентов были универсальные высокие ставки кешбека, то сейчас рынок движется к более персонализированным и экономически эффективным программам лояльности.

Одним из основных драйверов развития станет разумная персонализация. Вместо одинаковых условий для всех пользователей банки все чаще будут использовать аналитику транзакций, чтобы формировать индивидуальные категории кэшбека, временные акции и партнерские предложения максимально релевантные для конкретного клиента.

Это позволяет банку эффективнее использовать маркетинговый бюджет, а пользователю получать более ощутимую выгоду.

В то же время развитие программ кешбека будет в значительной степени зависеть от экономики карточного бизнеса. Основными факторами будут оставаться доходы от безналичных операций, размер интерчейнджа, участие партнеров в финансировании программ лояльности и общая стоимость привлечения и удержания клиентов.

Отдельным направлением развития станет расширение партнерских экосистем. Все большее число ритейлеров, сервисов и торговых сетей готовы софинансировать кэшбек, поскольку он позволяет привлекать лояльных покупателей, стимулировать повторные покупки и повышать их активность.

Как выбрать категории кешбека и получить реальную выгоду

Главное правило — выбирать категории кешбека в соответствии с собственными регулярными расходами, а не ориентироваться только на наибольший процент возврата средств.

Практика показывает, что максимальную финансовую выгоду получают пользователи, которые соотносят категории со своими реальными финансовыми привычками.

В то же время процент кешбека не всегда является ключевым критерием. Не менее важно обращать внимание на условия программы: максимальную сумму кешбека в месяц, перечень участвующих в программе операций, ограничения по категориям и сроки действия специальных предложений.

Высокий процент может выглядеть привлекательно, но если он действует только для узкого перечня покупок или имеет низкий лимит начисления, фактическая выгода может быть меньше, чем по программе с более низкой ставкой, но более широкими условиями.