Банки переписывают правила для депозитов: подойдут ли они клиентам

На депозитном рынке продолжается летнее затишье. За последние две недели ни один из банков с депозитным портфелем физлиц до 2 млрд грн не изменил своих предложений для частных вкладчиков. При этом население продолжает менять свои предпочтения в части размещения средств в банках. Какие варианты все чаще выбирают люди, и сколько сейчас можно заработать на депозите в небольшом банке, читайте в свежем обзоре «Минфина».

Банки продолжают накапливать гривну: где оседают деньги частных клиентов

С начала 2026 года портфель сбережений украинцев вырос на 133 млрд грн, или на 8,2%, — на 1 июля частные клиенты хранили в банках более 1,75 трлн грн. Такие данные приводит Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ).

«Согласно статистике НБУ, за месяц объемы денег физлиц в банках выросли на 42,3 млрд грн, из них срочные — 5,6 млрд грн и это максимум за последние 5 месяцев», — уточнил для «Минфина» финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

В то же время он уточнил, что, по тем же данным НБУ, срочные депозиты физических лиц в банках упали до минимального исторического уровня — 32,6% от всего объема денег, размещенных населением в банках.

Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка, говорит, что на самом деле подобная картина наблюдается уже с начала года.

«В начале 2026 года доля депозитов физлиц составила 33,14%. И дальше объемы денег на счетах росли быстрее, чем размещение на депозитах. За 5 месяцев срочные средства физических лиц выросли на 5,6%, или на 26 млрд грн, в то время как показатель роста средств до востребования составил 5,8%, или 54,7 млрд грн. Несколько больший прирост средств до востребования объясняется ежемесячными военными выплатами, которые составляют существенные суммы, большинство из которых, ввиду специфики этих выплат, остаются именно на текущих счетах», — говорит банкир.

Андрей Шевщин также напоминает о сезонном тренде, который прослеживается с 2020 года.

«Доля срочных депозитов в июне ниже, чем в мае. Это не проблема банковского сектора, а дополнительный объем ликвидности на счетах, который будет распределяться в последующие месяцы.

В то же время, если рассматривать снижение доли депозитов в общем объеме средств физических лиц на счетах, то здесь все достаточно прозаично. В стране идет война, а ликвидность сегодня более ценная, чем доходность. То есть людям нужны деньги здесь и сейчас, ведь ситуация остается очень динамичной. Риски обстрелов, возможной эвакуации, вынужденной миграции, расходов на лечение, восстановление жилья, а также на приобретение дополнительного снаряжения для военнослужащих значительно более важно, чем потребность в дополнительном доходе от срочного депозита", — комментирует Шевчишин.

По его словам, дополнительное давление создают инфляция, высокие цены на топливо, расходы на отпуск и отдых. Всё это ограничивает возможности населения для накопления средств на депозитных счетах. Именно поэтому годовые темпы роста депозитов в июне замедлились до 13,9%, что является самым низким показателем с февраля 2026 года.

В то же время Дмитрий Замотаев говорит о том, что у банков сейчас достаточно ограниченный арсенал мер, чтобы изменить этот тренд.

«Его причины находятся вне банковского рынка. Просмотр условий депозитов в отдельных случаях может привести к незначительным результатам, но это будут точечные изменения. Для кардинальных изменений банки будут ожидать сигналы НБУ о пересмотре учетной ставки и стоимости 3-х месячных депозитных сертификатов», — резюмирует Дмитрий Замотаев.

Главные предпочтения держателей депозитов: гривна на короткий срок

По данным ФГВФЛ, в банках сейчас 73,6 млн вкладчиков: прирост с начала года составляет 1,6 млн человек, или 2,2%. Но главные тренды депозитного рынка формируют довольно узкий круг вкладчиков.

«Доля вкладчиков со вкладами размером более 600 тыс. грн незначительная и составляет 0,68%. В то же время их доля в структуре вкладов достаточно значительная — 53% всех вкладов», — говорит начальник отдела анализа финансового состояния банков департамента дистанционного и инспекционного мониторинга деятельности банков ФГВФЛ Юлия Заболотная.

Финансисты говорят, что частные держатели депозитов отдают предпочтение гривне.

«Доля валютных вкладов остается стабильной. Эти 1,75 трлн грн сбережений украинцев — это общая сумма в эквиваленте, и около 35% из них — в валюте. Эта доля остается постоянной, что говорит о доверии к гривне. Клиенты все же предпочитают хранить средства в национальной валюте. С одной стороны — доверие, с другой — ценовая политика банков», — рассказал член правления, директор по развитию бизнеса Идея Банка Владимир Малый во время круглого стола «Финансового клуба».

Он также отметил, что за год этот показатель вырос всего на 0,6 процентного пункта (до 35,6%), а ставки по валютным вкладам «достаточно скромные, по сравнению с гривневыми».

В то же время, те, кто решает разместить деньги на депозит, в большинстве случаев выбирают краткосрочные вклады.

«Самый популярный срок — от одного до трех месяцев. Именно на такой период украинцы психологически готовы заморозить свои средства. Это 11% общей суммы депозитов, или 198,1 млрд грн», — сообщила начальник отдела анализа финансового состояния банков департамента дистанционного и инспекционного мониторинга деятельности банков ФГВФЛ Юлия Заболотная.

Вторые по объему — вклады на 3−6 месяцев — 123,2 млрд грн. Еще 6% приходится на вклады сроком до одного месяца, а на вклады от 6 до 12 месяцев — 3,7%, или 64,8 млрд грн.

«Если же говорить о депозитах сроком более одного года, то это всего 0,7%, или 11,8 млрд грн. То есть сегодня вкладчики настолько осторожно относятся к долгосрочным перспективам, что хотят иметь возможность распоряжаться своими средствами в более понятной временной перспективе», — рассказала Юлия Заболотная «Финансовому клубу».

В то же время финансисты говорят, что сейчас подходит к концу аномальный период, когда самую высокую доходность можно было получить по «коротким» вкладам. Теперь банкиры формируют новый тренд: чем длиннее срок, тем выше ставка.

Топ-3 небольших банка с самой высокой доходностью гривневых депозитов

Самые лучшие предложения по вкладам на 12 месяцев в гривне среди небольших банков предлагают: Альтбанк (16,75%), Асвио банк (16,60%), Бизбанк (16,45%).

Самые большие проценты по вкладам в нацвалюте на 9 месяцев предлагают: Альтбанк (16,50%), Асвио банк (16,35%), Юнекс банк (16,35%).

Тройка небольших банков с самыми высокими ставками по гривневым депозитам на 6 месяцев выглядит так: Юнекс банк (16,50%), Альтбанк (16,50%), Кристалбанк (16,40%).

Самые высокие заработки по депозитам в гривне на 3 месяца у такой тройки банков: Юнекс банк (17,00%), Кристалбанк (16,75%), Асвио банк (16,25%).

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 14 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 07.07.2026−20.07.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Скай Банк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366−370 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Доллар США

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Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 14 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 07.07.2026−20.07.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Скай Банк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366−370 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 14 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 07.07.2026−20.07.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Скай Банк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366−370 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться здесь