Как изменятся ставки на депозиты в гривне, долларе и евро в мае

На этой неделе свое решение по процентным ставкам объявят ФРС и ЕЦБ. А главной интригой отечественного финансового рынка станет аналогичный вердикт НБУ, который может задать новый тренд динамики депозитных ставок. «Минфин» попросил банкиров спрогнозировать дальнейшие действия украинского регулятора, и как они повлияют на доходность гривневых вкладов.

«Минфин» уже писал, что статистика НБУ зафиксировала отток средств населения из банков как в гривне, так и в долларе. Но квартальная динамика остается положительной, что также подтвердили свежие данные Фонда гарантирования вкладов физических лиц. По его подсчетам, по состоянию на 1 апреля 2026 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 647,2 млрд грн, что на 29,4 млрд грн больше, чем показатель на начало года. За год (к показателю на 1 апреля 2025 года) общий прирост вкладов граждан составил 254,4 млрд грн.

Но часть средств населения постепенно перетекает в валютные сбережения. Из общей суммы вкладов физических лиц на 1 апреля 2026:

вклады в национальной валюте составили 1 073,4 млрд грн (или минус 9,7 млрд грн за март 2026 года);

вклады в иностранной валюте — 573,8 млрд грн (плюс 5,8 млрд грн за март 2026 года).

Так население реагирует на дальнейшее ослабление гривны и ускорение инфляции.

Решение НБУ: запустит ли регулятор новый этап повышения депозитных ставок

Уже завтра мы узнаем, какое решение принял НБУ по ключевой ставке и доходности своих инструментов. Прогнозы опрошенных «Минфином» финансистов на этот счет отличаются.

«Базовый сценарий, ожидаемый нашими экспертами, — сохранение учетной ставки на текущем уровне. НБУ придерживается осторожной монетарной политики, балансируя между инфляционными рисками и необходимостью поддержки привлекательности гривневых инструментов для населения.

В то же время не исключается альтернативный сценарий — умеренное повышение ставки на 0,5 п.п. с целью усиления привлекательности гривневых инструментов и сдерживания девальвационных ожиданий", — считает Сергей Кравченко, руководитель управления продуктов накопления ПУМБ.

Сохранение текущей ставки на уровне 15% прогнозируют и эксперты банка «Пивденный».

«Аргументами в пользу сохранения ставки в апреле являются уменьшение рисков, связанных с внешним финансированием, а также возобновление контролируемости на валютном рынке. Однако сохраняется актуальным усиление рисков ускорения инфляции в результате затягивания событий на Ближнем Востоке и давления на обменный курс гривны», — аргументирует такой прогноз Сергей Новошицкий, директор по розничному бизнесу и дистрибуции, член правления банка «Пивденный».

Но часть опрошенных нами финансистов, учитывая дальнейшее раскручивание инфляции, больше склоняются к варианту увеличения ключевой ставки. НБУ отвечает за ценовую стабильность в стране, а потому не будет мириться с ускорением роста цен.

В марте 2026 года инфляция в Украине ускорилась до 1,7% за месяц (после 1% в феврале), а в годовом измерении достигла 7,9%, против 7,6% в феврале.

«Однако апогей увеличения потребительских цен пришелся именно на первую половину апреля, а основные статистические изменения станут наглядными только в начале мая. Поэтому, вполне возможно, что, по итогам текущего месяца, инфляция может достичь от 1,5% до 2% (в годовом измерении инфляция может составить около 9−9,3%).

Сами эти обстоятельства могут стать самым весомым аргументом для того, чтобы НБУ прибег к коррекции монетарных инструментов, цель которых — поддержание веса гривны и уменьшение напряжения на валютном рынке из-за популяризации именно гривневых вкладов", — говорит Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка.

Он предполагает, что НБУ может увеличить учетную ставку до 15,5−16%, а также, в соответствии с этим, откорректирует другие монетарные инструменты.

«В частности, речь идет о размере ставки по 3-месячным депозитным сертификатам, которая может вырасти до 19−19,5%. Именно на основании ставки по 3-месячным сертификатам формируется доходная „база“ гривневых вкладов», — уточнил Дмитрий Замотаев.

Какую доходность депозитов в гривне увидим в мае

Ключевая ставка и доходность депозитных сертификатов НБУ — один из главных, хотя и не единственный, ориентир для банков при определении ставок гривневых вкладов.

Сергей Новошицкий из банка «Пивденный» перечислил для «Минфина» факторы, которые больше всего повлияют на формирование банками своей депозитной политики. Среди них:

учетная ставка и решение НБУ по ее изменению;

уровень инфляции и инфляционные ожидания;

состояние ликвидности в банковской системе;

конкуренция за ресурс;

потребность конкретного банка в ресурсах, учитывая его бизнес-модель.

Но именно увеличение учетной ставки НБУ может запустить на рынке новый тренд по повышению доходности гривневых депозитов.

«Такой сигнал будет означать, что в ближайший месяц-два большинство банков, которые развивают депозитные программы, могут увеличить доходность вкладов в среднем на 0,5−1 п.п. Таким образом, средние ставки, в зависимости от срока размещения средств, составят от 13−13,5% до 15,5% годовых. А максимальные ставки, учитывая акционные предложения, могут пересечь отметку в 17% годовых», — прогнозирует Дмитрий Замотаев.

По мнению Сергея Кравченко из ПУМБ, скорее всего, коррекция ставок, если и произойдет, то будет касаться депозитов средней продолжительности — 3−9 месяцев.

«Именно эти сроки банки используют, как самый гибкий инструмент управления стоимостью ресурсов и ликвидностью. Годовые депозиты, как правило, меняются более медленно, поскольку формируют более стабильную часть ресурсной базы», — объясняет он.

Сергей Новошицкий из банка «Пивденный» предполагает, что общий рыночный тренд будет направлен на некоторое увеличение стоимости привлечений — в первую очередь за счет банков, которые еще не пересмотрели ставки в апреле.

«Пока отсутствуют сигналы ужесточения монетарной политики и резкого разворота тренда. Поэтому, можно ожидать незначительную коррекцию ставок по депозитам на 1−3−6 месяцев в сторону увеличения. Краткосрочные депозиты скорее реагируют на изменения, поскольку они больше всего привязаны к текущей стоимости средств на рынке и позволяют банкам конкурировать за ресурс без фиксации ставок на длительный период», — комментирует он.

Ирина Стрепетова, начальник управления депозитных продуктов Сенс Банк, уточняет, что самыми востребованными останутся среднесрочные вклады (3−6 месяцев), поскольку они предлагают самый лучший баланс между сроком и ставкой.

Готовы ли банки менять доходность валютных вкладов

На этой неделе также пройдут заседания ЕЦБ и ФРС по процентным ставкам.

По прогнозу финансового аналитика «Минфина» Алексея Козырева, из-за ускорения инфляции как в США, так и в Евросоюзе, ни американский, ни европейский регулятор не решатся на снижение своих процентных ставок и оставят их на текущем уровне. Для США это 3,5−3,75% годовых, а для ЕС — 2−2,4% годовых.

Но даже если они начнут повышать свои ставки, на уровень доходности украинских депозитов в долларе и евро это почти не повлияет.

«Ставки по долларовым и вкладам в евро традиционно остаются низкими из-за высокой валютной ликвидности в банковской системе и ограниченного спроса на такое фондирование. Даже в случае повышения ставок ФРС или ЕЦБ, их влияние на украинский депозитный рынок, как правило, ограничено. Поэтому потенциал для роста доходности валютных депозитов пока невысокий, и возможны только точечные, незначительные корректировки», — говорит Сергей Кравченко.

Аналогичный прогноз дает и Ирина Стрепетова из «Сенс Банка».

«Даже если ФРС или ЕЦБ повысят свои ставки, на украинском рынке это не скажется. Внутренний ресурс в валюте сейчас избыточный, поэтому потребности повышать прибыльность по доллару или евро просто нет — ставки останутся на текущем уровне», — объясняет она.

Как небольшие банки изменили ставки за последние две недели

Бизбанк порадовал своих частных вкладчиков увеличением доходности 3-месячных депозитов в гривне: ставка повышена на 0,25 п.п. — до 16,25% годовых.

Международный инвестиционный Банк снизил ставки на депозите в гривне на 12 и 9 месяцев на 0,12 п.п. и теперь платит по ним 16% годовых. При этом ставка по 6-месячным депозитам увеличена на 0,55 п.п. — до 15,2% годовых.

Банк также пересмотрел свои предложения по вкладам в долларе: доходность депозитов на 12 и 9 месяцев «похудела» на 0,07 п.п. и теперь составляет 1,6% годовых. А вот на вкладах на 3 месяца в этой валюте частные клиенты здесь зарабатывают на символические 0,01 п.п. больше — 0,75% годовых.

Агропросперис добавил к ставке гривневых депозитов на 9 месяцев 1,5 п.п. и теперь платит по ним 17% годовых. Столько же теперь можно заработать в этом банке и на 6-месячных вкладах в нацвалюте после повышения их ставки на 1,75 п.п.

Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 14 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 14.04.2026−27.04.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Скай Банк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366−370 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 14 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 14.04.2026−27.04.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Скай Банк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366−370 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 14 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 14.04.2026−27.04.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Скай Банк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366−370 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться здесь