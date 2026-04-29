Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 апреля 2026, 15:25 Читати українською

Как изменятся ставки на депозиты в гривне, долларе и евро в мае

На этой неделе свое решение по процентным ставкам объявят ФРС и ЕЦБ. А главной интригой отечественного финансового рынка станет аналогичный вердикт НБУ, который может задать новый тренд динамики депозитных ставок. «Минфин» попросил банкиров спрогнозировать дальнейшие действия украинского регулятора, и как они повлияют на доходность гривневых вкладов.

Депозитний огляд Где найти депозит с бонусом?

«Минфин» уже писал, что статистика НБУ зафиксировала отток средств населения из банков как в гривне, так и в долларе. Но квартальная динамика остается положительной, что также подтвердили свежие данные Фонда гарантирования вкладов физических лиц. По его подсчетам, по состоянию на 1 апреля 2026 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 647,2 млрд грн, что на 29,4 млрд грн больше, чем показатель на начало года. За год (к показателю на 1 апреля 2025 года) общий прирост вкладов граждан составил 254,4 млрд грн.

Но часть средств населения постепенно перетекает в валютные сбережения. Из общей суммы вкладов физических лиц на 1 апреля 2026:

  • вклады в национальной валюте составили 1 073,4 млрд грн (или минус 9,7 млрд грн за март 2026 года);
  • вклады в иностранной валюте — 573,8 млрд грн (плюс 5,8 млрд грн за март 2026 года).

Так население реагирует на дальнейшее ослабление гривны и ускорение инфляции.

Решение НБУ: запустит ли регулятор новый этап повышения депозитных ставок

Уже завтра мы узнаем, какое решение принял НБУ по ключевой ставке и доходности своих инструментов. Прогнозы опрошенных «Минфином» финансистов на этот счет отличаются.

«Базовый сценарий, ожидаемый нашими экспертами, — сохранение учетной ставки на текущем уровне. НБУ придерживается осторожной монетарной политики, балансируя между инфляционными рисками и необходимостью поддержки привлекательности гривневых инструментов для населения.

В то же время не исключается альтернативный сценарий — умеренное повышение ставки на 0,5 п.п. с целью усиления привлекательности гривневых инструментов и сдерживания девальвационных ожиданий", — считает Сергей Кравченко, руководитель управления продуктов накопления ПУМБ.

Сохранение текущей ставки на уровне 15% прогнозируют и эксперты банка «Пивденный».

«Аргументами в пользу сохранения ставки в апреле являются уменьшение рисков, связанных с внешним финансированием, а также возобновление контролируемости на валютном рынке. Однако сохраняется актуальным усиление рисков ускорения инфляции в результате затягивания событий на Ближнем Востоке и давления на обменный курс гривны», — аргументирует такой прогноз Сергей Новошицкий, директор по розничному бизнесу и дистрибуции, член правления банка «Пивденный».

Но часть опрошенных нами финансистов, учитывая дальнейшее раскручивание инфляции, больше склоняются к варианту увеличения ключевой ставки. НБУ отвечает за ценовую стабильность в стране, а потому не будет мириться с ускорением роста цен.

В марте 2026 года инфляция в Украине ускорилась до 1,7% за месяц (после 1% в феврале), а в годовом измерении достигла 7,9%, против 7,6% в феврале.

«Однако апогей увеличения потребительских цен пришелся именно на первую половину апреля, а основные статистические изменения станут наглядными только в начале мая. Поэтому, вполне возможно, что, по итогам текущего месяца, инфляция может достичь от 1,5% до 2% (в годовом измерении инфляция может составить около 9−9,3%).

Сами эти обстоятельства могут стать самым весомым аргументом для того, чтобы НБУ прибег к коррекции монетарных инструментов, цель которых — поддержание веса гривны и уменьшение напряжения на валютном рынке из-за популяризации именно гривневых вкладов", — говорит Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка.

Он предполагает, что НБУ может увеличить учетную ставку до 15,5−16%, а также, в соответствии с этим, откорректирует другие монетарные инструменты.

«В частности, речь идет о размере ставки по 3-месячным депозитным сертификатам, которая может вырасти до 19−19,5%. Именно на основании ставки по 3-месячным сертификатам формируется доходная „база“ гривневых вкладов», — уточнил Дмитрий Замотаев.

Какую доходность депозитов в гривне увидим в мае

Ключевая ставка и доходность депозитных сертификатов НБУ — один из главных, хотя и не единственный, ориентир для банков при определении ставок гривневых вкладов.

Сергей Новошицкий из банка «Пивденный» перечислил для «Минфина» факторы, которые больше всего повлияют на формирование банками своей депозитной политики. Среди них:

  • учетная ставка и решение НБУ по ее изменению;
  • уровень инфляции и инфляционные ожидания;
  • состояние ликвидности в банковской системе;
  • конкуренция за ресурс;
  • потребность конкретного банка в ресурсах, учитывая его бизнес-модель.

Но именно увеличение учетной ставки НБУ может запустить на рынке новый тренд по повышению доходности гривневых депозитов.

«Такой сигнал будет означать, что в ближайший месяц-два большинство банков, которые развивают депозитные программы, могут увеличить доходность вкладов в среднем на 0,5−1 п.п. Таким образом, средние ставки, в зависимости от срока размещения средств, составят от 13−13,5% до 15,5% годовых. А максимальные ставки, учитывая акционные предложения, могут пересечь отметку в 17% годовых», — прогнозирует Дмитрий Замотаев.

По мнению Сергея Кравченко из ПУМБ, скорее всего, коррекция ставок, если и произойдет, то будет касаться депозитов средней продолжительности — 3−9 месяцев.

«Именно эти сроки банки используют, как самый гибкий инструмент управления стоимостью ресурсов и ликвидностью. Годовые депозиты, как правило, меняются более медленно, поскольку формируют более стабильную часть ресурсной базы», — объясняет он.

Сергей Новошицкий из банка «Пивденный» предполагает, что общий рыночный тренд будет направлен на некоторое увеличение стоимости привлечений — в первую очередь за счет банков, которые еще не пересмотрели ставки в апреле.

«Пока отсутствуют сигналы ужесточения монетарной политики и резкого разворота тренда. Поэтому, можно ожидать незначительную коррекцию ставок по депозитам на 1−3−6 месяцев в сторону увеличения. Краткосрочные депозиты скорее реагируют на изменения, поскольку они больше всего привязаны к текущей стоимости средств на рынке и позволяют банкам конкурировать за ресурс без фиксации ставок на длительный период», — комментирует он.

Ирина Стрепетова, начальник управления депозитных продуктов Сенс Банк, уточняет, что самыми востребованными останутся среднесрочные вклады (3−6 месяцев), поскольку они предлагают самый лучший баланс между сроком и ставкой.

Готовы ли банки менять доходность валютных вкладов

На этой неделе также пройдут заседания ЕЦБ и ФРС по процентным ставкам.

По прогнозу финансового аналитика «Минфина» Алексея Козырева, из-за ускорения инфляции как в США, так и в Евросоюзе, ни американский, ни европейский регулятор не решатся на снижение своих процентных ставок и оставят их на текущем уровне. Для США это 3,5−3,75% годовых, а для ЕС — 2−2,4% годовых.

Но даже если они начнут повышать свои ставки, на уровень доходности украинских депозитов в долларе и евро это почти не повлияет.

«Ставки по долларовым и вкладам в евро традиционно остаются низкими из-за высокой валютной ликвидности в банковской системе и ограниченного спроса на такое фондирование. Даже в случае повышения ставок ФРС или ЕЦБ, их влияние на украинский депозитный рынок, как правило, ограничено. Поэтому потенциал для роста доходности валютных депозитов пока невысокий, и возможны только точечные, незначительные корректировки», — говорит Сергей Кравченко.

Аналогичный прогноз дает и Ирина Стрепетова из «Сенс Банка».

«Даже если ФРС или ЕЦБ повысят свои ставки, на украинском рынке это не скажется. Внутренний ресурс в валюте сейчас избыточный, поэтому потребности повышать прибыльность по доллару или евро просто нет — ставки останутся на текущем уровне», — объясняет она.

Как небольшие банки изменили ставки за последние две недели

Бизбанк порадовал своих частных вкладчиков увеличением доходности 3-месячных депозитов в гривне: ставка повышена на 0,25 п.п. — до 16,25% годовых.

Международный инвестиционный Банк снизил ставки на депозите в гривне на 12 и 9 месяцев на 0,12 п.п. и теперь платит по ним 16% годовых. При этом ставка по 6-месячным депозитам увеличена на 0,55 п.п. — до 15,2% годовых.

Банк также пересмотрел свои предложения по вкладам в долларе: доходность депозитов на 12 и 9 месяцев «похудела» на 0,07 п.п. и теперь составляет 1,6% годовых. А вот на вкладах на 3 месяца в этой валюте частные клиенты здесь зарабатывают на символические 0,01 п.п. больше — 0,75% годовых.

Агропросперис добавил к ставке гривневых депозитов на 9 месяцев 1,5 п.п. и теперь платит по ним 17% годовых. Столько же теперь можно заработать в этом банке и на 6-месячных вкладах в нацвалюте после повышения их ставки на 1,75 п.п.

💥 Где найти депозит с бонусом?
Каталог «Минфина» поможет выбрать самый выгодный вариант и получить дополнительный бонус к ставке!

Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Асвио банк 16,60% - 16,35% - 16,30% - 16,25% - - -
Бизбанк 16,45% - - - 16,35% - 16,25% 0,25% 5,00% -
Кристалбанк* 16,40% - 15,65% - 16,40% - 16,25% - 6,00% -
Юнекс банк 16,25% - 15,25% - 15,25% - 17,00% - - -
Международный Инвестиционный Банк
 16,00% 0,12% 16,00% 0,12% 15,20% 0,55% 15,00% - 0,25% -
Агропросперис 16,00% - 17,00% 1,50% 17,00% 1,75% 15,00% - - -
Украинский капитал* 16,00% - 14,75% - 15,75% - 13,50% - 3,00% -
Альтбанк 16,00% - 16,50% - 16,75% - - - 5,00% -
Скай Банк* 15,50% - 15,00% - 14,50% - 14,25% - 5,00% -
Поликомбанк 15,35% - 15,05% - 14,75% - 7,15% - - -
Кредитвест Банк 15,25% - 15,50% - 15,50% - 15,75% - - -
Полтава-Банк 14,00% - 12,50% - 12,50% - - - 0,01% -
Грант 12,00% - 10,00% - 9,00% - - - - -
Индустриалбанк - - 12,75% - 12,50% - 9,35% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 14 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 14.04.2026−27.04.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Скай Банк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366−370 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Доллар США

🎁 БОНУС к депозитам — это реально!


Оформляйте вклад через «Минфин» в Глобус или Кредитвест Банк и получайте дополнительную выгоду.

Узнайте, сколько можно заработать прямо сейчас!

Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Асвио банк 2,55% - 2,35% - 2,25% - 2,00% - - -
Бизбанк 2,50% - - - 2,45% - 1,85% - - -
Кредитвест Банк 2,10% - 2,00% - 2,00% - 1,6% - - -
Кристалбанк* 2,00% - - - 1,80% - 1,60% - 0,05% -
Украинский капитал*
 2,00% - 2,00% - 2,00% - 1,50% - 0,01% -
Юнекс банк 2,00% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - - -
Скай Банк* 2,00% - 1,50% - 1,35% - 1,00% - 0,05%
Поликомбанк 1,80% - 1,70% - 1,50% - 0,10% - - -
Альтбанк 1,75% - 1,50% - 1,25% - - - 0,10% -
Международный Инвестиционный Банк
 1,60% 0,07% 1,60% 0,07% 1,30% - 0,75% 0,01% 0,01% -
Агропросперис 1,50% - 1,50% - 1,25% - 0,30% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Грант 0,70% - - - 0,50% - - - - -
Индустриалбанк - - 0,35% - 0,25% - 0,01% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 14 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 14.04.2026−27.04.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Скай Банк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366−370 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Украинский капитал*
 2,00% - 1,75% - 1,50% - 1,00% - 0,01% -
Поликомбанк 1,80% - 1,70% - 1,50% - 0,10% - - -
Асвио банк 1,75% - 1,60% - 1,50% - 2,25% - - -
Бизбанк 1,35% - - - 1,25% - 1,15% - - -
Кристалбанк* 1,35% - - - 1,15% - 1,00% - 0,05% -
Кредитвест Банк 1,10% - 0,85% - 0,60% - 0,60% - - -
Юнекс банк 1,00% - 0,75% - 0,60% - 0,50% - - -
Скай Банк* 1,00% 0,50% 0,25% 0,25% 0,05%
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Альтбанк 0,75% - 0,50% - 0,30% - - - 0,01% -
Международный Инвестиционный Банк
 0,30% - 0,30% - - - 0,10% - 0,01% -
Агропросперис 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Индустриалбанк - - 0,20% - 0,20% - 0,01% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 14 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 14.04.2026−27.04.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Скай Банк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366−370 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться здесь

Автор:
Ирина Рыбницкая
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
NN NN
NN NN
29 апреля 2026, 16:33
#
Хіба під 25% відкрию депо в гривні
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами