Мировой рынок в конце апреля ждут сюрпризы: как отреагирует доллар и евро в Украине

Последняя неделя апреля на валютном рынке пройдет очень напряженно. Слишком много геополитических, внешнеэкономических, военных и сугубо украинских факторов будут расшатывать ситуацию.

К внешним факторам стоит отнести:

перспективы войны на Ближнем Востоке, которые остаются очень туманными.

Сохранение высоких цен на нефть и продолжающийся рост стоимости мировой логистики из-за блокировки Ормузского пролива. Нефть BRENT торгуется в пределах $93- 102 за баррель, что делает угрозу мировой рецессии абсолютно реальной уже в 2027—2028 годах. А отсутствие своевременных и ритмичных поставок минеральных удобрений ставит под сомнение возможность получения относительно дешевого продовольствия целыми регионами Африки и Азии. Это грозит социальными проблемами уже в мировом масштабе.

Заседания ФРС США (29 апреля) и ЕЦБ (30 апреля) по процентным ставкам. По моему прогнозу, в силу ускорения инфляции как в США, так и в Евросоюзе, ни американский, ни европейский регулятор не отважатся на снижение своих процентных ставок и оставят их на текущем уровне. Для США это 3,5−3,75% годовых, а для ЕС — 2−2,4% годовых.

Формально, в части соотношения процентных ставок американского и европейского рынков, будет соблюден статус-кво. Но мировой фондовый рынок начнет не на шутку трясти при любых новых экономических новостях по инфляции, ВВП и рынку труда в США и Европе. Если добавить к этому еще и геополитическую неопределенность, возможные негативные последствия для мировой экономики становятся более серьезными, а вероятность сильной волатильности пары евро/доллар возрастает в разы.

При этом в последние месяцы цена на золото активно разогревалась за счет покупок центральных банков в резервы, скупки хедж-фондами и частными инвесторами, а также спекулянтами. Поэтому этот актив становится уже достаточно дорогим с риском проседания на импульсивных геополитических новостях, а не просто традиционным «убежищем», как это было ранее. И это еще больше пугает инвесторов.

Смена руководства Федрезерва и угроза перехода американского центробанка под полный неформальный контроль американского президента Дональда Трампа. Наиболее вероятный сменщик действующего главы ФРС Джерома Пауэлла, Кевин Уорш, выступая перед американскими законодателями, не создал у них впечатления своей полной независимости, подверг критике действующее руководство ФРС из-за «неправильной» процентной политики. Он также не указал своего отношения к быстрому снижению ставок, чего хочет Трамп, и к возможным реакциям ФРС США на сигналы с американского рынка труда. Уже 15 мая формально истекает срок каденции Джерома Пауэлла, но еще не факт, что передача власти в этом ведомстве пройдет безболезненно для американского рынка.

В итоге любые слухи по поводу действий старого и нового глав Федрезерва могут моментально обваливать фондовый рынок, частично — рынок золота и сырья, а также «пугать» мировых инвесторов в любые американские ценные бумаги, и в первую очередь в трежерис. Интрига смены главы ФРС США только нарастает и это пока будет сильно вредить доллару.

Зависимость Европы от стоимости энергоносителей, разморозка 90 млрд евро кредита для Украины и торг вокруг условий вхождения нашей страны в ЕС. Ситуация с евро и предсказуемостью европейской экономики тоже не такая радужная. Из-за скачка цен на энергоносители в марте инфляция в Евросоюзе уже ускорилась до 2,8% в годовом выражении (по сравнению с 2,1% в феврале), а в еврозоне — достигла 2,6%. И это только начало, так как повышение цен на топливо еще не полностью отыграно на потребительском рынке.

Показатели апреля будут явно хуже, что грозит и майскими сюрпризами для инвесторов, которые вложились в европейские компании. И это будет существенной угрозой для стабильности евро в ближайшей перспективе.

Скорое получение Украиной первого кредитного транша от европейских партнеров — позитив для нашей страны, но будет ложкой дегтя в бочке с медом для многих европейских стран, бюджеты которых переживают явно не лучшие времена. А значит, внутриевропейские экономические дискуссии только усилятся. Это отразится на том, на каких условиях Евросоюз будет готов предоставить членство Украине.

Многие ключевые игроки Европы будут стремиться ограничить наши права в Евросоюзе через различные форматы «неполного членства» и другие подобные сценарии. Так что нашей дипломатии придется в ближайшие дни очень серьезно поработать для фиксации реальных возможностей и полномочий Украины в составе ЕС.

Тем не менее сам факт разморозки европейского кредита на 90 млрд евро в сочетании с отсрочкой со стороны наших западных партнеров до 2030 года основных внешних выплат Украины — это колоссальный сигнал для всего украинского рынка о том, что с гривной «всё будет нормально» даже в условиях войны. А девальвация нацвалюты будет проходить под полным контролем Нацбанка и только в тех пределах, которые он сам установит. Это очень серьезная заявка на хотя бы относительную экономическую стабильность в Украине в 2026 году.

Читайте также: Курс доллара ставит рекорды: нужно скупать «зеленый» и как действительно на этом заработать

Из сугубо украинских факторов на этой неделе я бы отметил:

Завершение отчетного периода и начало нового месяца. Конец месяца традиционно активизирует всех клиентов и сами банки на валютном рынке. Компаниям надо закрыть все свои валютные и гривневые обязательства на 1-е число. Поэтому, по моему прогнозу, с 27-го по 29-е апреля объемы сделок на межбанке, зарегистрированных по системе Блумберг, будут в пределах от $220 млн до $310 млн.

30 апреля активность по количеству сделок будет большой: всем клиентам и самим банкам необходимо окончательно закрыть свои расчеты на отчетную дату. Но вот сам объем операций 30-го числа уже снизится до $200 млн-220 млн, так как на последнюю дату никто крупных валютных сделок из клиентов уже не оставит, чтобы не рисковать. А 1 мая за счет эффекта первого числа нового отчетного периода объемы торгов сократятся до $180 млн-210 млн. И только со следующего понедельника, 4 мая, межбанк войдет в обычный деловой ритм.

Поведение населения на наличном рынке, поведение НБУ на межбанке. Превышение спроса на валюту над ее предложением никуда не денется. Поэтому регулятору практически ежедневно придется активно вмешиваться в ситуацию на торгах, чтобы поддерживать курс гривны на межбанке в желаемом коридоре, и главное — в необходимом курсовом тренде.

Это будет особенно актуально в конце месяца, когда из-за заседаний ФРС США и ЕЦБ пара евро/доллар усилит свою волатильность, а Нацбанку надо будет минимизировать последствия этих колебаний для курса гривны относительно доллара и евро на внутреннем рынке. По моим расчетам, с 27 апреля по 1 мая НБУ потратит на поддержку курса гривны на межбанке от $690 млн до $890 млн.

Решение Нацбанка по учетной ставке 30 апреля. Учитывая возросшие показатели инфляции (7,9% в годовом исчислении по состоянию на 1 апреля), я прогнозирую, что Нацбанк повысит учетную ставку на 0,5−1% годовых с действующих сейчас 15% годовых.

Этот шаг регулятора запустит процесс повышения ставок по депозитам: в зависимости от сроков размещения, их доходность может вырасти на 0,25−1% годовых по различным депозитным гривневым продуктам для населения и юридических лиц. Это частично будет компенсировать потери, которые несут вкладчики из-за роста цен.

Что касается поведения граждан по покупке валюты, то, в случае условной стабильности курса на межбанке и отсутствия «расшатывания» наличного курса со стороны отдельных крупных сетей обменников, особой угрозы для валютного рынка я на этой неделе со стороны наличного рынка не ожидаю. Напротив, относительная стабильность ценников спровоцирует даже большую сдачу валюты гражданами в обменники и в кассы банков, по сравнению с периодами большой турбулентности межбанка и мировых рынков.

Новые валютные послабления Нацбанка. С 25 апреля 2026 года Национальный банк вводит ряд существенных послаблений валютных ограничений. Изменения касаются обеспечения бесперебойной работу оборонных предприятий, возможности привлечения высококвалифицированных специалистов в управление украинскими компаниями и банками, а также поддержки иностранцев, которые служат в ЗСУ, и украинцев за границей.

Снятие этих ограничений может, по моим оценкам, добавить на первом этапе спроса на валюту на межбанке в общих пределах до $300 млн-480 млн в месяц. Но, учитывая дату вступления в действие новых правил, реальное их влияние на украинский валютный рынок (в первую очередь межбанк) мы увидим только в мае.

Геополитические, экономические и военные новости этой недели продолжат быть основными драйверами для всех сегментов мирового сырьевого, фондового, валютного рынков, а также цен на золото и серебро.

На период с 27 апреля — 1 мая я прогнозирую:

стоимость нефти марки BRENT — от $89 до $115 за баррель с очень сильной зависимостью ценников от ситуации вокруг Ирана и Ормузского пролива;

цена золота — в пределах коридора от $4 580−4 940 за унцию с активными колебаниями как минимум в течение 28−30 апреля в пределах $45−160 на унции на новостях по решениям ФРС США и ЕЦБ по процентным ставкам, а также на новостях с Ближнего Востока.

цена серебра — в пределах коридора $68−91 за унцию с возможными колебаниями в течение дня 28−30 апреля в пределах от $5 до $12 на унции. Причем, если цена серебра ситуативно просядет к уровням, близким к $68 за унцию, я бы уже покупал этот металл на просадке. И отдавал бы предпочтение физическому серебру в слитках или монетах, в сравнении с фьючерсами.

коридор по паре евро/доллар — в пределах от 1,162 до 1,189 доллара за евро с наибольшей волатильностью пары 28−30 апреля на решениях американского и европейского регуляторов по процентным ставкам.

Традиционно, на поведение всех участников валютного рынка Украины будет влиять обстановка на фронтах, а также интенсивность обстрелов россией гражданской и критической инфраструктуры Украины.

Прогноз курса доллара и евро на 27 апреля — 1 мая

Благодаря постоянному присутствию на рынке НБУ и его интервенциям ситуация на межбанке останется под полным контролем украинского регулятора.

Межбанк

Прогнозный коридор по паре евро/доллар на мировом валютном рынке в пределах от 1,162 до 1,189 доллара за евро, и коридор безналичного доллара на торгах в этот период — в пределах от 43,70 до 44,30 гривен. За счет активных действий НБУ по сглаживанию скачков курса доллара и опосредованно евро, по моему прогнозу, рабочий коридор по безналичному евро будет в пределах от 51,10 до 51,95 гривен.

Наличный рынок

Обменники финкомпаний и большинство банков на этой неделе проработают со спредом по доллару в пределах до 20−25 копеек, и по евровалюте — в пределах до 20−60 копеек. Сохранится тенденция по широкому разбросу котировок покупки/продажи евровалюты в обменниках финкомпаний и кассах отдельных банков. Евровалюта останется главным инструментом для спекуляций на нашем наличном валютном рынке во все оставшиеся дни апреля и 1 мая.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 43,30 до 44,45 гривен, а в обменниках финкомпаний — от 43,40 до 44,40 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 51,00 до 52,20 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 51,10 до 52,10 гривен.