Проверки обменников: НБУ назвал типовые нарушения и дал рекомендации

Национальный банк Украины по итогам проверок небанковских финучреждений обнародовал перечень системных нарушений на рынке наличной валюты и предоставил детальные разъяснения по их устранению для обеспечения прозрачности рынка. Об этом пишет Ligazakon.net .

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Какие нарушения обнаружили

Одним из самых резонансных нарушений стал неправомерный отказ клиентам в совершении сделок с настоящими банкнотами иностранной валюты, которые по дизайну и защите полностью соответствуют официальным описаниям иностранных центробанков.

Также зафиксированы массовые нарушения кассовой дисциплины: кассиры не выдавали наличные деньги или чеки РРО одновременно с проведением операции, игнорировали требование предоставления расчетных документов не позднее завершения транзакции или осуществляли обмен без физического присутствия клиента.

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Критические замечания касаются систем технологического видеоконтроля, обеспечивающих четкую фиксацию процесса приема-передачи денег и выдачи чеков из зоны рабочего места кассира и клиента. Проверки выявили отсутствие обязательных 14-дневных видеоархивов, некачественную фиксацию без указания даты и времени, а также факты работы обменников при неисправном видеооборудовании, являющиеся прямым нарушением требований регулятора.

Кроме того, финучреждения иногда нарушали сроки предоставления видеоматериалов по запросам инспекционных групп НБУ или предоставляли недостоверные данные.

Регулятор отдельно отметил недопустимость искусственного дробления валютных операций, когда крупные суммы делятся на более мелкие во избежание процедур финансового мониторинга (ПИК/ФТ).

Рекомендации НБУ

Для предотвращения подобных случаев НБУ рекомендует учреждениям немедленно провести обучение персонала, усилить внутренний контроль и обеспечить техническое соответствие помещений установленным нормам